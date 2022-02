Shula Tas heeft haar eigen stem gevonden ★★★★☆

Beeld Typex

Nadat haar ouders plotseling kort na elkaar zijn gestorven, kan Shula, die zich als conservatoriumstudent niets heerlijkers kon voorstellen dan haar hele leven muziek maken, geen noot meer zingen. ‘Rouw doet rare dingen met een mens. Het maakt dat je jezelf opnieuw moet uitvinden, dat je moet ontdekken wie je bent zonder de ander.’

Shula Tas (1987) is de jongste dochter van Louis Tas. Dat zou in een recensie van haar debuut Waar gezongen wordt – waarop geen genre vermeld staat, maar dat zich op de grens van feit en fictie lijkt te bewegen – niet zo prominent vermeld hoeven te worden, ware het niet dat de ontdekkingstocht die de ik-figuur onderneemt naar haar identiteit nadrukkelijk naar de vader van de schrijfster leidt.

Louis Tas (1921-2011) was een fameus psychiater die tot op hoge leeftijd praktijk hield in de Jacob Obrechtstraat in Amsterdam en daar op eigenzinnige, erudiete wijze een schare al even fameuze cliënten bediende. ‘De Ervaren Schamer’ noemt zijn dochter hem. Hij was niet alleen een eloquente expert op het gebied van de schaamte, hij was ook ervaringsdeskundige.

Ten diepste schaamde hij zich voor de wijze waarop de Joden zich tijdens de oorlog naar de concentratiekampen hadden laten afvoeren. Voor het machteloze slachtofferschap. Als door een wonder heeft Louis, net als zijn ouders Herman en Frieda en zijn oom, Abel Herzberg, Bergen-Belsen overleefd. Na de oorlog publiceerde hij onder het pseudoniem Loden Vogel een aangrijpend, tamelijk ongenadig kampdagboek.

Zo vader, zo dochter

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ook Shula schaamde zich. Om te beginnen voor de hoge leeftijd van haar vader, die decennia ouder was dan haar moeder, en vaak voor haar grootvader werd aangezien. ‘Lekker met opa op stap?’ Hij sprak het niet eens tegen. Haar vader was slecht op het sterven voorbereid. ‘Ooit had hij me grappend op het hart gedrukt dat wanneer hij zou komen te overlijden, ik op zijn graf moest zetten: Alsnog te vroeg overleden. Hij was toen al ver in de tachtig.’

Shula schaamt zich ook voor haar Joodse achtergrond, voor haar Joodse naam, ‘Shulamit’, waarin de dood en de perfectie zitten vervat. Ze schaamt zich voor de clichés van de Holocaust. Tegen haar vriend zegt ze dat ze haar familiegeschiedenis niet wil reduceren tot kampen en Jodensterren. ‘Armoedig. De oorlog kan niet het hele verhaal zijn.’

Ze wil haar verhaal ook niet afhankelijk maken van haar herkomst. Ze gaat op zoek naar haar eigen stem. Aanvankelijk vermijdt Shula haar verleden. Het lukt haar niet om de dozen op zolder, waarin haar ouders tastbaar in brieven, foto’s en boeken opgeborgen zitten, te openen en op te ruimen. Te confronterend. En ze huivert bij de gedachte om zich in het joodse geloof te verdiepen, waar haar ouders juist afstand van hadden genomen. ‘Wij – mijn familie – zijn namelijk geen Joden meer. Joods zijn is gevaarlijk gebleken.’

Afdalen in de geschiedenis

Maar na een schijnbaar argeloze vraag van de onderbuurvrouw, een immigrant die haar eigen weg moet zoeken in een vreemd land en een vreemde taal, besluit ze toch af te dalen in de krochten van de Joodse geschiedenis en rituelen.

‘Als een rode draad mij zou verbinden met alle generaties voor en na mij, dan zou die op dit moment alleen bestaan uit een klein, rood puntje. Een gênant klein, eenzaam stipje in de eeuwigheid. Een losse noot op een verder lege partituur. Een lied zonder begin en zonder einde, zwevend in een vacuüm van tijd.’

Door haar verdriet en schaamte onder ogen te zien probeert zij haar lot te omarmen. Zich te verzoenen met het onvermijdelijke. Ze volgt daarmee niet alleen het spoor van haar vader, maar ook van haar oudoom Abel Herzberg, die een essaybundel waarin hij het kwaad in de ogen keek, met een verwijzing naar Nietzsche, als titel gaf: Amor fati. In Herzbergs vertaling: ‘de aanhankelijkheid van het levenslot’.

Parallel leven

Bijna te mooi om waar te zijn is de parallel tussen het levenslot van Shula en haar grootmoeder, de zangeres en schilderes Frieda Tas-Herzberg. Ook Frieda zong. In het atelier in de Jacob Obrechtstraat, waar haar vader later praktijk hield. Zij zong zelfs in de barakken in Bergen-Belsen. Maar na het kamp zong zij nooit meer.

Toen haar vader Shula als meisje hoorde zingen, zei hij met trillende stem dat ze klonk als haar oma. ‘‘Wat ‘ziel’ is, weet ik door haar’, zegt hij. En dan wendt hij zijn blik af, dat doet hij wel vaker als hij emotioneel wordt. Hoe ouder hij wordt, hoe vaker dat gebeurt. ‘Waar gezongen wordt, is leven’, zegt hij.’

Rouw wordt hier niet cynisch, wrang en humoristisch bezongen, zoals Tobi Lakmaker doet in De geschiedenis van mijn seksualiteit. De stijl van Shula Tas is tastend, helder en ontroerend. Wars van dramatiek. Sotto voce. In Waar gezongen wordt gaat ze op zoek naar haar eigen stem. Me dunkt dat ze die heeft gevonden.

