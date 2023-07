Show, slapstick en samenzang: met veel vette komedie komt De Parade op stoom ★★★★☆

‘De grandioze dood van Siegfried & Roy’ door Daniel Cornelissen en Alex Hendrickx op De Parade in Den Haag. Beeld Erik van ’t Hof

De Parade begint op stoom te komen in Den Haag. Het rondreizend theaterfestival is neergestreken in het Westbroekpark, waar het een flinke dosis komedie in de smaken klucht, cabaret en tragi- presenteert. Een van de grotere spektakelshows is dit jaar De grandioze dood van Siegfried & Roy door acteurs Daniël Cornelissen en Alex Hendrickx.

Deze ‘biopic’, die de flamboyante stijl van deze twee legendarische illusionisten persifleert, vertelt het opmerkelijke verhaal van hun succes en hun ondergang. De twee van oorsprong Duitse showmannen werden wereldberoemd in Las Vegas. Totdat Roy in 2003 werd gebeten door een van zijn eigen tijgers en voor de rest van zijn leven in een rolstoel zat.

Een showman in een rolstoel: dit tragische en ironische gegeven wordt door de spelers (onder regie van Peter van Rooijen en Tim Kamps) effectief uitgemolken. Halfslachtige verdwijntrucs en andere mantelzorgmagie worden met veel sjeu uitgevoerd. En dan is er nog het publieke geheim dat ze geliefden zijn, dat door de angstige Siegfried tot in het absurde ontkend wordt. Vette komedie, voortreffelijk gespeeld.

De Parade 2023 in Den Haag. Beeld Erik van 't Hof

Wie klucht zegt, zegt De Theatertroep. Met hun vaste slapstickreeks Vaudeville zijn ze ook dit jaar weer te zien, ditmaal met een lollige kruising tussen God van de slachting (2006) van Yasmina Reza en Het diner (2009) van Herman Koch. Twee stellen ontmoeten elkaar in een dubieus restaurant om de uit de hand gelopen ruzie tussen hun jonge kinderen te bespreken. Onder invloed van wijn, oesters en een ondraaglijke hoeveelheid statusangst van de moderne vinex-bourgeoisie escaleert dit gesprek in een voor ons vermakelijke sessie moddergooien. ‘De mens is een zwijn voor zijn medemens’, zegt de ober die na afloop de troep moet opruimen. Leuk en herkenbaar als je tegen de door en door cynische ondertoon kunt.

Wie toch liever voor wat minder dijenkletserig theater gaat, kan terecht bij Orkater. In een van de kleinste, intiemste tenten speelt de groep het licht-melancholische Ruimteplaat. ‘Een kosmisch concert’ is het volgens de makers. Dat zijn spelers/muzikanten Sabine van Kuipers, Romy Vreden en Simme Wouters.

‘Ruimteplaat’ van Orkater op De Parade in Den Haag. Beeld Nichon Glerum

Het idee is leuk (hoewel al eerder gedaan door Touki Delphine in de voorstelling Voyager One). In 1977 lanceerde Nasa de ‘Voyager Golden Record’: een grammofoonopname met muziek en beelden van het leven op aarde, bedoeld als visitekaartje van de mensheid aan mogelijk buitenaards leven. We zijn inmiddels 45 jaar verder. Tijd voor een update aan de aliens. We zien de opname van de B-kant: elektronische liedjes, mooie samenzang en een weemoedige blik op wat er in zo korte tijd allemaal gebeurd is op onze aarde. Of aliens op deze ironische millennialtreurzang zitten de wachten is de vraag. Maar voor alle mensen op De Parade is het een warm bad.