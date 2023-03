Shortlist van de Libris Literatuurprijs bekend: Anjet Daanje is de grote favoriet

Schrijver Anjet Daanje. Beeld ANP / Kees van de Veen

De zes romans die meedingen naar prijs zijn Het lied van ooievaar en dromedaris van Anjet Daanje, Man zonder rijbewijs van Oek de Jong, Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost van Donald Niedekker, Overal zit mens van Yves Petry, De gebeurtenis van Peter Terrin en Tussentijds van Peter Zantingh.

De vakjury koos deze titels uit 235 inzendingen waarin het naar eigen zeggen opvallend vaak over klimaatperikelen ging. Dat is terug te zien op de shortlist. Overal zit mens vertelt het verhaal van een boswachter die woedend is om het vernietigende effect van de mens op de natuur. Yves Petry schetst ‘een wereld in verval en een hoofdpersoon met klimaatwoede die rafelrandjes heeft’, aldus het juryrapport.

Tussentijds van Peter Zanthing draait om de vraag of het wel verantwoord is een kind te krijgen in een wereld die door klimaatverandering onleefbaar dreigt te worden: ‘Zantingh verbindt uiterst origineel en ingenieus de grote vragen rond milieu en klimaat met persoonlijke levenskeuzes.’

Opwarming van aarde als katalysator

In Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost van Donald Niedekker fungeert de opwarming van de aarde als katalysator van het verhaal: zonder smeltende poolkappen zou zijn ingevroren hoofdpersoon – een dichter die in 1596 op het ijskoude Nova Zembla aan zijn eind kwam – nooit ontdooid zijn om ‘in een uiterst geraffineerde taal’ verslag te doen van de legendarische expeditie van Willem Barentsz.

Opvallend zijn ook de nominaties van twee werken die door een strengere jury als hors concours zouden zijn beschouwd: Man zonder rijbewijs van Oek de Jong is strikt genomen geen roman maar een memoir. Of, in de woorden van de jury: ‘Een prachtige zoektocht naar de verloren tijd.’ De gebeurtenis van Peter Terrin wordt bestempeld als ‘zo’n boek dat zich aan een precieze kwalificatie onttrekt’, maar lijkt toch het meest op een verhalenbundel. ‘Eigenlijk doet het er ook niet toe, stelt de jury, ‘het boek onderzoekt, graaft, stelt vragen, roept emoties op.’

Enige vrouw is grote favoriet

De enige vrouw én grote favoriet op de lijst is Anjet Daanje die met haar Lied van ooievaar en dromedaris vorig jaar ook al de Boekenbon Literatuurprijs won. Mocht zij óók de Librisprijs winnen dan is dat een unicum, nooit eerder won een schrijver de twee grootste literaire prijzen in Nederland met hetzelfde boek. De jury houdt het vooralsnog op ‘een caleidoscopische roman van grote klasse’.