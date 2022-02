Shortlist Libris Literatuurprijs 2022 bekend: één debutant, géén Vlamingen

De zes kanshebbers voor de Libris Literatuurprijs 2022.

De zes kanshebbers zijn: Nico Dros met Willem die Madoc maakte, Mariken Heitman met Wormmaan, Auke Hulst met De Mitsukoshi Troostbaby Company, Deniz Kuypers met De atlas van overal, Renée van Marissing met Onze kinderen en Lisa Weeda met Aleksandra.

De zes romans omspannen samen vele eeuwen en continenten, aldus de jury, van een boerenerf in Oekraïne en een rijtjeshuis in Drenthe tot middeleeuws Frankrijk. ‘Ze geven inzicht in complexe geopolitieke kwesties maar ook in de eenzaamheid die je kan overvallen in een pas geschilderde babykamer.’

Inderdaad is het een gevarieerde lijst. Van sciencefiction tot een lijvige historische roman tot kleine en grote familieverhalen. Om blinde vlekken te vermijden, maakte de jury in aanloop naar de longlist stapeltjes: hoeveel mannen en vrouwen, hoeveel Vlamingen en Nederlanders, hoeveel debuten, hoeveel auteurs van kleur?

‘Duidelijk werd dat de diversiteit die de maatschappij kenmerkt nog lang niet weerspiegeld wordt in het auteurschap in de Nederlandstalige literatuur, en dat het noodzakelijk is dat uitgeverijen actief blijven investeren in een cultureel divers fonds’, schrijft de jury in haar rapport. Toch was de jury verheugd met de longlist een ‘dwarsdoorsnede’ te kunnen presenteren van het beste wat de Nederlandstalige literatuur in 2021 te bieden had.

Veel grote namen haalden daarbij de selectie niet. Op de longlist ontbraken al voormalige prijswinnaars: Adriaan van Dis, K. Schippers, Marcel Möring, A.F.Th. van der Heijden en Arnon Grunberg. Voor de shortlist vielen Rob van Essen en ook Robbert Welagen en Marie Kessels af. Ook staat er geen Vlaming op de shortlist. Lisa Weeda, die dit jaar door de Volkskrant werd uitgeroepen tot het literaire talent van 2022, is de enige debutant op de lijst.

De jury (de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, chef boekenredactie VPRO Gids Katja de Bruin, literair criticus voor De Groene Amsterdammer Femke Essink, de Vlaamse filosoof en schrijver Alicja Gescinska en literair recensent Theo Hakkert) schrijft dat ze met hun verschillende achtergronden en leeservaringen ‘gemeenschappelijke grond’ vond ‘bij romans die ons uitdaagden onze eigen bubbel te verlaten en ons lieten zien hoe de wereld inwerkt op concrete mensenlevens, in verleden, heden en toekomst’.

Op 9 mei wordt in een live-uitzending van Nieuwsuur bekendgemaakt wie daarin het best is geslaagd. De winnaar ontvangt een prijs van 50 duizend euro.