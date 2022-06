‘Shining Girls’ is een buitengewoon spannende thriller met sterk acteerwerk ★★★★☆

Shining Girls

Hoe lang kijken we nu al naar de Amerikaanse actrice Elisabeth Moss? Ze viel voor het eerst op toen ze als tiener Zoey Bartlet speelde, de jongste dochter van president Josiah Bartlet (Martin Sheen) in The West Wing (1999-2006), waar ze zich meer dan staande hield tussen allerlei monumentale acteurs. Haar grote doorbraak kwam in Mad Men in de rol van Peggy Olson, een jonge vrouw die zich een weg baant door de Amerikaanse reclamewereld van de jaren vijftig en zestig en uiteindelijk een plek weet te veroveren in een door mannen gedomineerde industrie. En we zitten nog steeds in de imponerende flow van het langlopende The Handmaid’s Tale, een serie die ondenkbaar zou zijn zonder de intensiteit van Moss in de hoofdrol (en vergeet tussendoor Top of the Lake van Jane Campion niet).

Ondertussen heeft Moss niet alleen als actrice een plek verworven. Haar route door film- en serieland lijkt wel een weerspiegeling van de rollen die ze speelt. Inmiddels is ze bij de meeste films en series waarin ze speelt als producent betrokken, en neemt ze ook steeds vaker de regie voor haar rekening. Je kan inmiddels rustig stellen dat zonder Moss de verfilming van Shining Girls, naar de (ongeveer) gelijknamige thriller uit 2013 van de Zuid-Afrikaanse schrijver Lauren Beukes, nooit van de grond was gekomen.

En je kunt ook meteen zien wat haar in dit materiaal aantrok. Misschien allereerst de mogelijkheid om in een echt buitengewoon spannende thriller te spelen. Maar het zal toch ook de bijzondere twist zijn waarmee Shining Girls binnen het genre van het seriemoordenaarverhaal een nieuwe weg inslaat. Je kunt de serie het beste zonder al te veel voorkennis bekijken, dus u bent gewaarschuwd voor wat hier volgt.

Want zelfs de notie dat het hier een bovennatuurlijke thriller betreft geeft eigenlijk al te veel weg. We leren de hoofdpersoon Kirby Mazrachi (Moss) kennen als een vrouw die diep weggestopt in de krochten van de Amerikaanse krant Chicago Sun-Times werkt, als archivaris die dossiers rondbrengt op de redactie, waar de verslaggevers nauwelijks oog voor haar hebben. We zijn hier in de vroege jaren negentig, computers van de eerste generatie, maar ook nog stapels papier, volle asbakken en drankzuchtige journalisten.

Maar al in die eerste aflevering komen we erachter dat Kirby niet echt kan rekenen op de werkelijkheid die zich voor haar aandient. Er veranderen voortdurend grote en kleine dingen, van haar haardracht (van kort naar lang en terug), tot haar huisdier (heeft ze nu een kat of een hond?). Woont ze nu wel of niet bij haar moeder? Is die moeder (Amy Brenneman) rock-’n-roll of een soort kerkelijke dame. Laat het maar aan Moss over om deze innerlijke verwarring subtiel, maar toch maximaal uit te spelen.

Die gebrekkige grip op haar werkelijkheid zou te maken kunnen hebben met een traumatische gebeurtenis jaren eerder, waarbij ze werd aangevallen en voor dood achtergelaten. Als ze dan stuit op een moordgeschiedenis waarbij de dader, háár dader, een nieuw slachtoffer lijkt te hebben gemaakt, ziet ze het als een kans om erachter te komen wat haar overkomen is.

Ze gaat een verbond aan met Dan Velazques (de geweldige Wagner Moura), een onderzoekjournalist die op zijn eigen manier met de werkelijkheid worstelt. Maar hij weet precies waar zijn black-outs vandaan komen; uit een fles tequila. Het tweetal komt al snel op het spoor van een hele serie verwante moorden, waarbij de ratio al snel de deur uitgaat, want de tijdlijn levert een aantal onoplosbare problemen op. Misschien is de hele uitleg van de plot het minst interessant van Shining Girls (zoals vaak bij seriemoordenaarverhalen), maar sfeer en acteerwerk zijn heel sterk. En Jamie Bell speelt een bijzonder creepy dader; dat helpt ook.