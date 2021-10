Shigeru Onishi was een anarchist in de donkere kamer ★★★☆☆

The Flicker Phase, jaren vijftig. Beeld Shigeru Onishi

Met de artistieke waardering van de Japanse fotograaf Shigeru Onishi (1928-1994) is iets bijzonders aan de hand. De in Hokkaido als wiskundige afgestudeerde kunstenaar gebruikte het medium fotografie slechts enkele jaren, van zijn afstuderen in 1953 tot 1957. Hij vond weinig weerklank, en kreeg zijn erkenning daarna in grafisch werk. Na zijn dood verdwenen zijn foto’s in het depot.

Tot ver in de 21ste eeuw duurde het tot de kwaliteit van zijn fotografische werk in brede kring werd erkend. Nadat een galeriehouder uit Tokio in 2017 prints had getoond op de invloedrijke fotobeurs Paris Photo, bloeide de museale belangstelling op. En zo komt het dat fotomuseum Foam in Amsterdam nu Onishi’s eerste, grote, solotentoonstelling in Europa organiseert.

Dat de massa’s niet meteen wegliepen met Onishi’s fotografie, is enigszins te begrijpen. Zijn foto’s zijn niet makkelijk ‘leesbaar’, in de zin dat je je er echt op moet concentreren om te worden gegrepen. Vrijwel alle foto’s zijn opgebouwd uit meerdere opnamen. Die vormden als het ware de basis, terwijl Onishi’s artistieke invulling vooral plaatsvond in de donkere kamer. Daar paste Onishi de eigenzinnige technieken toe die leidden tot zijn gelaagde fotowerken: overbelichting, solarisatie, gebruik van chemicaliën op veel hogere dan de voorgeschreven temperaturen, of vloeistoffen die niet voor de doka zijn bedoeld.

Onishi was een anarchist in de doka, in de jaren dat Japan nog aan het bekomen was van de ellende die het met zijn rol in de Tweede Wereldoorlog over zichzelf had afgeroepen, culminerend in de horror van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Ook al weten we niet in hoeverre Onishi onder die slagschaduw gebukt ging, zijn werk ademt wel de desolate, sombere en gedesoriënteerde sfeer van die periode.

Onishi baseerde zijn fotowerk op onnavolgbare wiskundige theorieën – de ruimte ontbreekt hier om de essentie weer te geven – maar vooral belangrijk was dat hij de begrippen ruimte en tijd wilde incorporeren in zijn werk. Daarin slaagt hij wonderwel. Vergeet de theorie. De meervoudige, repeterende opnamen geven zijn afdrukken diepte en ritme. De solarisatie – een kortstondig lichtbombardement op het papier waardoor een mengeling van fotopositief en -negatief ontstaat – geeft een spookachtig effect. Daarbij lijken de talrijke gezichten en (vrouwelijke) naakten bijna doorschijnend, alsof ze door de straling van Hiroshima zijn doorgelicht.

De afgebeelde lichamen en voorwerpen (boeken, dieren, bomen, gebouwen) gaan dikwijls deels verborgen achter lichtzwemen, mistflarden die de indruk wekken een troebele, grimmige wereld te verhullen. Dan weer domineren zwarte kolommen. Had de fotograaf/wiskundige een liniaal binnen handbereik om die schaduwen te bewerkstelligen?

Enige eenvormigheid kennen zijn fraai afgewogen werken wel, maar van artistieke ontwikkeling is niet zoveel te zien. Jammer dat hij de fotografie vaarwel zegde, want zijn werk weerspiegelt al het soort avantgardefotografie dat in de jaren zeventig in Japan spraakmakend zou worden, met het roemruchte blad Provoke als belangrijkste podium.

Een fotograaf als Daido Moriyama is overduidelijk schatplichtig aan Onishi. Zoals Onishi in de doka alle vrijheid nam om zijn wiskundige theorie te sublimeren tot composities, zo stuntte Moriyama in zijn donkere kamer met extreme contrastwerking en wilde uitsneden om het gevoel tot uitdrukking te brengen van zijn toen jonge, rebelse generatie, die zich vervreemd voelde in de kille Japanse metropolen.

Van een kruisbestuiving tussen Onishi en de Provoke-clan is het niet gekomen, en dus blijft de bezoeker van Foam enigszins onbevredigd achter met die vraag: wat als? Tegelijk blijft het raadsel van Onishi’s denkwereld daardoor mooi intact.

Fotografie Shigeru Onishi: The Possibility of Existence. ★★★☆☆ Foam, Amsterdam, t/m 9/1.

SOLARISATIE De door Onishi vaak toegepaste doka-techniek van solarisatie werd in de jaren dertig van de 20ste eeuw ook gebruikt door de kunstenaars Man Ray en László Moholy-Nagy. Ook in het werk van de Haagse fotograaf Gerard Fieret (1924-2009) is solarisatie veelvuldig toegepast. Een andere techniek die Onishi deelt met Man Ray en Moholy-Nagy is die van de fotogram. Daarbij ontstaat het beeld op de foto zonder tussenkomst van een camera: de lichtbron in de doka (meestal de vergroter) wordt gebruikt om te ‘schrijven’. Hoe meer licht op het lichtgevoelige papier valt, hoe donkerder het belichte oppervlak.