Sher-Gil laat met dit adembenemende zelfportret zien: die ander, dat ben ik

Amrita Sher-Gil, Zelfportret als Tahitiaanse, 1934, olieverf op doek, 90 x 56 cm. Beeld Pionnières in Musée du Luxembourg

Dit schilderij sloeg in als een bom, nog voor ik het in het echt zag. Door corona konden we weinig reizen, en al helemaal niet naar het buitenland. In India ben ik sowieso nog nooit geweest, dus de kans dat ik het had kunnen zien was nihil. Maar deze zag ik in een boek, Spiegel en palet van Jennifer Higgie, waarover ik eerder dit jaar schreef. Op slag werd het mijn favoriet: Amrita Sher-Gil, een voor mij onbekende kunstenaar, in een adembenemend zelfportret dat bovendien razend actueel voelt. Half Hongaars en half Indiaas, en ze beeldt zich hier uit als Tahitiaanse. Een directe reactie op de exotische, geseksualiseerde Tahitiaanse meisjes die Paul Gauguin schilderde, niet heel lang na Gauguin geschilderd. Toen ik er onlangs achter kwam dat het momenteel in Parijs te zien is, ben ik ernaartoe gereden. De ontmoeting was de omweg waard.

Op het geheimzinnige detail was ik al gewezen door de Amerikaanse kunsthoogleraar Saloni Mathur, die in 2010 over haar werk schreef. Kijk maar goed: er valt een subtiele maar aanwezige schaduw achter Amrita Sher-Gil op de muur. Die schaduw was me ontgaan in het plaatje in het boek. Details goed opmerken gaat stukken beter in het echt.

Ook toen ik ervoor stond werd duidelijk dat het natuurlijk niet het eerste is wat aandacht trekt. De kunstenaar zelf staat er soeverein op, in haar half-nakie, stoïcijns bijna. Ze zuigt je echt naar zich toe. Zonder onze aanwezigheid te erkennen. Ze staat daar, gereserveerd als iemand in de rij bij de supermarkt die actief uitstraalt dat je het niet moet wagen te dicht in haar ruimte te komen. Terwijl haar lippen, haar ogen, die norsige wenkbrauwen, het zwarte haar en haar zachte borsten – die tot de absolute top van mooiste geschilderde borsten ooit behoren – zo dáár zijn. Wat een vrouw.

Paul Gauguin, Eu haere ia oe / Vrouw met fruit, 1893. Beeld Hermitage Sint-Petersburg

Dit schilderij is een manifest: Sher-Gil eigent zich het beeld van de exotische Ander toe dat in de Europese kunst al een eeuw op een voetstuk stond. Ze laat zien: die ander, dat ben ik. Mijn lichaam, mijn lust, mijn frame. Vandaar dat soevereine, ze doet niks om ons als kijker te behagen. En vandaar dat ongelooflijk actuele gevoel; dit perspectief heeft nu de aandacht. Er zitten veel verwijzingen naar Gauguin in, ook bijvoorbeeld de decoratieve achtergrond die gebaseerd lijkt op zijn schilderij Merahi metua no tehamana. Maar het meest symbolisch is die donkere schaduw, als silhouet om haar prachtige lichaam, op de achtergond. Duidelijk niet haar schaduw, maar naar het lijkt die van een man. Misschien van Gauguin, om subtiel te laten zien: ik sta niet in je schaduw, ik sta ervóór.

Amrita Sher-Gil, Zelfportret als Tahitiaanse, 1934, olieverf op doek, 90 x 56 cm, Kiran Nadar Museum of Art, New Delhi. Te zien t/m 10 juli in de expo Pionnières in Musée du Luxembourg, Parijs.

