‘She Said’, over het onderzoek naar Harvey Weinstein, is een pamflet voor de vrouwelijke stem ★★★★☆

She Said

Geruchten waren er allang. Over scheldpartijen en agressie, maar ook over ongepaste avances, aanrandingen en erger. Harvey Weinstein, succesvol filmproducent in Hollywood, leek werkelijk alles te kunnen maken. Meer dan twintig jaar werd zijn wangedrag toegedekt. Het leverde sappige roddels op, verder gebeurde er niets.

Dat Weinstein in 2020 werd veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf, onder meer vanwege verkrachting, kwam mede door het diepgravende onderzoek van twee journalisten van The New York Times, Megan Twohey en Jodi Kantor. Net als Ronan Farrow, die vrijwel gelijktijdig onderzoek deed naar Weinstein voor het tijdschrift The New Yorker, wisten zij eindelijk harde feiten boven water te krijgen. Het artikel in The New York Times, gepubliceerd in oktober 2017, gaf de aanzet tot de #MeToo-beweging.

She Said is de verfilming van het gelijknamige boek dat Twohey en Kantor schreven over de Weinstein-zaak. Het is een rustig verteld, gedetailleerd en toch ook spannend boek – en datzelfde geldt voor de film. Onderzoeksjournalistiek is niet gemakkelijk en vergt eindeloos geduld, laat She Said zien. Maar als het recht zegeviert, is de voldoening groot.

In She Said buigen Twohey (Carey Mulligan) en Kantor (Zoe Kazan) zich over de rondzingende verhalen over Weinsteins wangedrag, om al snel te ontdekken dat niemand wil praten. Of alleen maar off the record. Daar hebben de slachtoffers van Weinstein alle reden voor. Ze weten hoe ver de macht reikt van de Hollywood-despoot, die de duurste advocaten kan betalen. Ze weten ook hoe media-aandacht werkt, en hoezeer slachtoffers van seksueel geweld kunnen worden lastiggevallen, zwartgemaakt en afgebrand.

Veel vrouwen hebben nog een andere reden om niet te praten. Weinstein strooide door de jaren heen met geheimhoudingsovereenkomsten. In ruil voor een afkoopsom tekenden zijn slachtoffers een wurgcontract dat ze verbood te praten. Vaak zagen ze geen andere uitweg, soms hadden ze het geld gewoon nodig, maar in elk geval leverde het op wat journalisten verafschuwen: een muur van stilte.

Langzaam maar zeker weten Twohey en Kantor gaten in de verdedigingslinie te bikken. Een medewerker van Weinstein die informatie lekt, een slachtoffer dat geen contract tekende: ze blijken goud waard. En waar één schaap over de dam is, volgen er meer.

Net zoals voorgangers als Spotlight en The Post ontkomt She Said niet aan de vergelijking met All the President’s Men, nog altijd de beste film ooit gemaakt over onderzoeksjournalistiek. Het is geen eerlijke vergelijking, al was het maar omdat regisseur Maria Schrader (Ich Bin Dein Mensch) helemaal geen paranoia-thriller wilde maken. She Said is eerder bescheiden dan opzwepend, een pamflet voor de vrouwelijke stem in plaats van een vat vol testosteron.

De film blijft ook opvallend dicht bij de feiten. Dat is prettig, in een verhaal dat draait om waarheidsvinding. Wat She Said mist aan suspense, maakt het drama meer dan goed met integriteit en stille, tastbare woede.