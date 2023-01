Sharon Kovacs toont op ‘Child of Sin’ precies het juiste gevoel voor drama ★★★★☆

Op voorganger Cheap Smell hadden funk en r&b nog een plek; nu krijgt het theatrale van Sharon Kovacs, de Nederlandse ‘wolflady’ die rond 2015 successen vierde in Europa, alle ruimte. In Child Of Sin, een duet met Till Lindemann, schmiert en wrijft de zanger van Rammstein, met zijn Phantom of the Opera-tenor, de zangeres in dat ze een kind is van zonde. Met een ritmisch ‘sin, sin, sin’ hamert een koortje de spijkers er dieper in. In Bang Bang is Kovacs net zo’n femme fatale als Bizets Carmen. En in de dubbelzinnige tango Love Parasite vraagt ze zich af of ze iets heeft opgepikt uit de kroeg. Ze spint als Eartha Kitt maar haalt uit als Shirley Bassey. En met precies het juiste gevoel voor drama vertelt Kovacs haar verhalen op het kruispunt van pop en muziektheater.

Kovacs Child Of Sin pop ★★★★☆ Eigen beheer