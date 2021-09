Shapeshifter van Someone verdient onze liefde ★★★★☆

In 2013 debuteerde Tessa Rose Jackson, een Amsterdamse met Brits bloed, nog onder haar eigen naam. Onder de artiestennaam Someone maakt ze de laatste jaren indruk met speelse, kaleidoscopische pop, zoals te horen op het multimediale project Orbit (ep in 2019, album in 2020).

Op het nieuwe album Shapeshifter gooit ze het over een andere boeg. De afzender is opnieuw Someone, maar we keren gevoelsmatig terug naar Tessa Rose, die thuis op gitaar nieuwe liedjes voor ons speelt. Ze zijn nu eens klein en intiem (Save Me), dan weer bijna stiekem uitbundig (I’m Not Leaving), losjes verwijzend naar bijvoorbeeld Aldous Huxley (Strange World) of Nick Drake (Take It As It Comes).

Ze verpakt haar verwondering en bezorgdheid over planeet en samenleving in zulke mooie, lichtvoetige liedjes (Empathy) dat ze je ermee troost, zelfs al zoekt ze eigenlijk troost bij jou.

Shapeshifter verdient onze liefde. Daar doet een overbodige cover van Dylans Blowin’ in the Wind niets aan af.

Someone Shapeshifter Pop ★★★★☆ Tiny Tiger