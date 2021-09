Shang-Chi is de Aziatisch-Amerikaanse afgezant van het immer uitdijende Marvel-filmuniversum★★★☆☆

Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring

In het superheldenimperium van Marvel is kungfumeester Shang-Chi een product van de jaren zeventig. De zoon van een Chinese slechterik surfte destijds in de stripboeken soepel mee op de Amerikaanse vechtsporthype, aangemoedigd door de Hollywooddoorbraak van Bruce Lee. Zo’n vijftig jaar later fungeert Shang-Chi vooral als Aziatisch-Amerikaanse afgezant van het cultureel immer uitdijende Marvel-filmuniversum.

Shang-Chi is in deze verfilming de veramerikaniseerde Shaun (Simu Liu), tot de nalatenschap van zijn vader zich aan hem opdringt: iets met tien magische ringen die de drager tot superheld transformeren. Dat levert deels door het vechtkunstballet van Yimou Zhang geïnspireerde actie, zonder bij diens voorbeelden (Hero, House of Flying Daggers) in de buurt te komen. Opmerkelijke verschijning is de Hongkongse karakteracteur Tony Leung (In the Mood for Love) als Shauns vader, die het kwaad van enig reliëf voorziet.