Shakespeare lezen in het concentratiekamp

Het is een grote omissie, schrijft Pieter van Os in zijn inleiding bij Vakantie aan de Waldsee, dat Arnon Grunberg deze getuigenis niet heeft opgenomen in zijn recente bundeling Bij ons in Auschwitz. Dat lijkt me sterk uitgedrukt, maar de kampherinneringen van de Hongaars-Joodse Carl Laszlo (1923-2013) zijn zeker opmerkelijk. In zijn latere leven zocht hij altijd de extase – in drugs en feesten – en in zekere zin deed hij dat ook in het kamp; een overlevingsmechanisme?

Hallucinant is het hoofdstuk waarin hij een beduimeld exemplaar van Romeo en Julia in handen krijgt. Bij het licht van hoog oplaaiende vlammen – de verbrandingsoven draait op volle toeren – dansen Shakespeares verzen voor zijn ogen: ‘Jij stumper, zo beroerd en haveloos,/ Bent bang te sterven?’

Minstens zo aangrijpend zijn de passages waarin Laszlo zijn vriend Aliego opvoert, ook een Hongaar. In het kamp voelt hij zich voor het eerst echt vrij, omdat hij zeker weet dat iedereen zal sterven. Zelfs wie dit overleeft, is eigenlijk dood, want niemand zal hem begrijpen. Laszlo reageert onthutst: al dit leed móét toch een of andere zin hebben? ‘Aliego keek me verwonderd, maar vriendelijk aan.’

Carl Laszlo: Vakantie aan de Waldsee. Uit het Duits vertaald door Mattanja van den Bos. Van Maaskant Haun; € 19,99.