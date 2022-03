Shakespeare is nooit ‘uit’ of ‘in’, hij is er altijd: eeuwenoud en helemaal van nu

Beeld Maus Bullhorst

House of Cards? Dat is Richard III. Succession is natuurlijk gemodelleerd naar King Lear. De Lion King is Hamlet, maar met een gekwelde leeuwenprins, West Side Story haalde Romeo en Julia naar New York. En dit is nog maar een fractie van de voorbeelden van geliefde, succesvolle verhalen die zijn gebaseerd op het oeuvre van Shakespeare (1564-1616), de meest gelezen, bewerkte en gespeelde schrijver uit de wereldgeschiedenis.

Vraag Kasper Tarenskeen, die in 2017 Romeo en Julia bewerkte, hoe tijdloos of universeel zijn werk is, en hij moet lachen. ‘Daarmee doe je hem tekort. Shakespeare vormt zowat de basis van onze cultuur; bijna alles komt uit hem voort. Neem een willekeurige Hollywoodfilm en dikke kans dat er een plot van Shakespeare aan de basis ligt.’

Hij wil maar zeggen: Shakespeare ontwikkelde een klassieke, immer effectieve verhaalstructuur die nog altijd wordt gekopieerd. Zijn personages zijn gevoelig en reflectief, en in hun menselijkheid vaak herkenbaar. En dan is er nog zijn speelse taal, barstensvol nieuwe woorden en uitdrukkingen, dat lichtvoetige metrum dat klinkt als muziek en de doortimmerde maar swingende composities, waar lezers en schrijvers aller tijden zich aan verlustigen.

Shakespeare kan dus nooit ‘in’ of ‘uit’ zijn; hij is er altijd. Maar er zijn wel perioden waarin kunstenaars vaker expliciet teruggrijpen op zijn werk. Nu is zo’n periode. Zou het kunnen dat Shakespeare de ideale (post-)pandemische auteur is? Zelf schreef hij een aanzienlijk deel van zijn stukken tijdens de vernietigende pestepidemie rond 1600 in Londen.

Toeval of niet? Eerst was er dit jaar Joel Coens film The Tragedy of Macbeth, op de voet gevolgd door de serie Station Eleven, waarin een groepje rondreizende acteurs onvermoeibaar Shakespeare speelt voor een gedecimeerde bevolking in post-apocalyptisch Canada. Vanaf deze week speelt Daniel Graig Macbeth op Broadway. En in eigen land staan ons twee versies van Midzomernachtsdroom te wachten. De operaversie van Benjamin Britten komt half mei uit bij Opera Zuid, maar eerst is deze week de beurt aan regisseur Daria Bukvić, die bij Toneelgroep Oostpool een tintelfrisse nieuwe versie door Vera Morina opvoert.

Waarom blijft Shakespeare altijd zo aansprekend? Hoe lekker of moeilijk is het om hem te vertalen? V sprak vier Nederlandse toneelschrijvers – van pas gedebuteerd tot gevestigd – over het bewerken van de beroemde bard. Tarenskeen: ‘Bij Shakespeare gaat het om leven en dood, altijd. Hij beschreef de meest elementaire emoties: liefde, jaloezie, ambitie, doodsangst, haat. Primal shit, die ieder mens begrijpt en herkent.’

In Station Eleven is er van de mensheid weinig over, maar strijden kunstenaars onvermoeibaar voor het behoud van menselijkheid. De serie stelt de vraag: is er na de ondergang nog plaats voor kunst, voor Shakespeare? Het antwoord laat zich raden.

Vera Morina (26) bewerkte Midzomernachtsdroom (1600) voor Toneelgroep Oostpool. Première 31/3.

‘Vóór deze bewerking had ik de Midzomernachtsdroom alleen maar vluchtig doorgebladerd. Nadat Daria me had gevraagd, heb ik het in korte tijd vier keer gelezen en tot mijn verbazing vond ik het erg grappig en lang niet zo stoffig als ik me had voorgesteld.

Ik vond de personages funny en werd gegrepen door de magische elementen in het stuk, met een liefdessap en een betoverd bos, omdat ik in mijn eigen werk ook graag magisch-realistische accenten aanbreng. Daarnaast vond ik het prettig dat het over de liefde gaat. Tot nu toe was mijn werk wat zwaarder en donkerder.’

In eerste instantie zou Morina vooral vertalen en de plot en structuur van Shakespeare intact houden. ‘Dat heb ik twee weken braaf geprobeerd, maar er waren toch aspecten aan het plot die me stoorden: de vanzelfsprekendheid van het huwelijk bijvoorbeeld, of een vervelende bitch fight tussen twee vrouwen. Vervolgens ben ik per pagina gaan kijken: wat vind ik hier niet logisch aan en wat kan ik eraan doen?’

Van het centrale duo Theseus en Hippolyta maak Morina een queer koppel en koning Theseus kreeg meer psychologisch reliëf. Athene transformeerde zij tot een neoliberale 24-uurs economie, waarin dankzij Shakespeares ‘liefdessap’ (bij Morina een magisch poeder) iedereen wakker blijft en alsmaar doorwerkt. Die concrete, rationele omgeving kan ze naar analogie van het origineel vervolgens contrasteren met de droomwereld, waar zich moeiteloos de malle magische passages kunnen afspelen.

‘Ik vind dromen interessant omdat ze corresponderen met je onderbewustzijn en je dieperliggende emoties. Dat sluit aan bij een belangrijke functie van theater: het publiek in aanraking te brengen met gevoelens en fantasieën die het overdag wegstopt.’

Bij Shakespeare is het magisch woud het domein van de strijdende elfenkoningen Titania en Oberon. Bij Morina heersen zij over het dromenrijk, dat door hun conflict in tweeën scheurt. Daarmee weet de Kosovaars-Nederlandse onder alle vrolijkheid toch een prangende, diepere laag van tweespalt en (burger-)oorlog aan te boren. Als Titania zegt: ‘Ik scheur mij van jou los, ik verklaar mijzelf autonoom’, dan is de oorlog in voormalig Joegoslavië, maar ook die in Oekraïne nu, opeens niet meer zo ver weg.

Morina: ‘Onvermijdelijk sluipt er bij mij toch iets politieks en maatschappijkritisch in, zelfs in deze luchtige komedie. Al vind ik het ook heel verdedigbaar dat we in deze moeilijke tijden juist verlangen naar vrolijkheid en verlichting.’

Ook de pandemie is op de achtergrond nog voelbaar. ‘Toen ik deze bewerking maakte, zaten we nog midden in de lockdowns en het troostte me dat ik ondanks de beperkingen de vrijheid had van mijn fantasie. In je dromen kun je van alles meemaken wat in het echt niet kan. En dromen kunnen je confronteren met je angst, waardoor die minder wordt. Zo bezien is Midzomernachtsdroom ook een ode aan de fantasie en de helende kracht ervan.’

Kasper Tarenskeen (33) bewerkte in 2017 met collega Jan Hulst Romeo en Julia (1599) voor Toneelgroep Oostpool.

Hun versie werd een speels en soms verbijsterend taalbrouwsel boordevol millennialspraak. Tarenskeen, nu: ‘Als ik het teruglees denk ik: wat is dat voor weirde trip geweest? Het was gek, gedurfd en totaal intuïtief. Ik denk dat ik hier als ik 80 ben nog met een stout gevoeletje op zal terugkijken.’

Dat ‘stoute gevoeletje’ zit hem wellicht in het lef waarmee Tarenskeen Shakespeare te lijf is gegaan – althans, na enige aarzeling. ‘Ik vond het ontzettend eng om Shakespeare te doen. Ik ben helemaal geen kenner en heb niet eens een theateropleiding. Dus ik werd besprongen door twijfel: mag ik dit wel? En aan de andere kant, misschien juist wel door die buitenstaanderspositie: ‘Fuck it, ja, ik mag hier de rebel zijn.’

Het resulteerde in een tekst die even plat is als poëtisch, archaïsch en gloednieuw tegelijk. Barstensvol anachronismen (‘ezeltje datum-prik’) en futuristisch vloek- en scheldwerk (‘emo-joch’, ‘necro-boy’), maar ook: mooie monologen en rake metaforen, in een ritme, metrum en melodie die Shakespeare zeker eer aan doen.

Tarenskeen: ‘Toen ik iemand over deze klus vertelde, vroeg die hoe ik dat met het metrum deed. Dat woord moest ik thuis googelen. Dan beland je echt in een rabbit hole. Je voelt het natuurlijk wel, het ritme, de melodie, hoe goed het klopt, maar als je ontdekt wat er allemaal achter zit, besef je pas echt hoe geniaal het is.’

Voorbeeld: Shakespeare gebruikte klinkers als regieaanwijzingen: als hij wilde dat een personage verdrietig klonk, gebruikte hij veel ‘e’s’ en ‘o’s’. ‘Dus het is allemaal heel poëtisch maar óók nog functioneel. Dat gaf wel even paniek: moest ik proberen dat allemaal te benaderen?

Wat hielp, was het inzicht dat zijn taal, die nu heel verheven lijkt, gewoon de taal van toen was. En dat wij er dus ook onze eigen taal van mochten maken. Dat gaf de vrijheid om hem achter me te laten en los te gaan.’

Want Tarenskeen distantieert zich in de tekst ook van bizarre situaties die in Shakespeares tijd gewoon waren, zoals twee 13-jarigen die met elkaar trouwen. ‘We wilden ook laten zien hoe belachelijk het is wat daar gebeurt.’ De rol van vader Capuletti verdween en zijn vrouw kreeg meer tekst, net als Julia: hier een virtuoos vuilbekkende puber. ‘Er was in 1600 geen Bechdel-test, die het tekstaandeel van vrouwen in films toetst. Maar voor zijn tijd was Shakespeare wel vooruitstrevend.’

Esther Duysker (37) bewerkte Othello (1603) voor het Nationale Theater, in 2018 en in 2020 opnieuw.

‘Ik had aanvankelijk een vervelende smaak bij Shakespeare, doordat er op mijn opleiding (HKU, writing for performance) door medestudenten nog weleens hoogdravend over werd gedaan. Ik vond dat elitair gezwets, intimiderend; Shakespeare, dat was iets wat blijkbaar ver van mij af stond.

Totdat regisseur Daria Bukvić me vertelde wat zij wilde met haar enscenering. Zij koos voor meer nadruk op het thema racisme en hoe een succesvolle zwarte man zich in een enge, ijzige, witte wereld voortbeweegt. Met die invalshoek kon ik me wel verbinden.

In het boek Shakespeare on Toast benadert Ben Crystal zijn stukken als jazzcomposities. Zo begon ik hem ook te lezen. Shakespeare rekte de taal op; verzon woorden of voegde ze samen om ze passend te krijgen in het metrum. Het is enerzijds heel technisch en anderzijds heel vrij. Toen ik die vrijheid ook durfde te nemen, kreeg ik er echt plezier in. Als bewerker doe je Shakespeare denk ik het meest recht als je net zo speels durft te zijn als hij.’ Dat vertaalt zich ook bij Duysker in anachronismen en hedendaagse spreek- en straattaal: ‘slappe kommaneuker’, ‘kokken en nekken’, ‘gesopt door een geile hengst’.

‘Bij het lezen van het origineel viel meteen het sublieme ritme op, dat wilde ik behouden. Toen ben ik simpelweg lettergrepen gaan tellen en daarbinnen gaan vertalen. Alleen Othello en Desdemona spreken niet in die vaste versmaat. Bij Shakespeare wel, maar ik wilde die vorm bij hen juist doorbreken. Hij is een succesvolle zwarte man, zij kiest hem als haar geliefde; ze proberen los te breken uit een conservatief stramien. Die vrijheid zit ook in hun taal.

Shakespeare geldt als universeel maar ik heb bij deze bewerking wel geworsteld met de vraag: voor wie maak je iets? Hoe bedien je iedereen en kan dat? In de eerste versie weken we af van het oorspronkelijke einde, maar Othello was nog altijd een speelbal in de witte hand. Twee jaar later, toen het racismedebat veel scherper werd en de Black Lives Matterbeweging sterker, wilden we dat anders. Dit keer komt Othello in opstand tegen het lot dat hem werd opgedrongen in de witte, westerse toneelcanon. ‘Zo gaan we het niet meer doen’, zegt hij.

Dat kan heel goed, bij Shakespeare: morrelen aan de plots en zijn teksten bevragen. Omdat hij als schrijver midden in zijn tijd stond en midden tussen het volk. Hij schreef herkenbare, menselijke personages die worstelen met de wereld om hen heen, net als nu. En hij heeft een groot empathisch vermogen. Kon hij zich echt helemaal verplaatsen in die zwarte man in een witte wereld? Waarschijnlijk niet. Maar de paranoia die gepaard kan gaan met het gevoel altijd buitenstaander te zijn, heeft hij in Othello verbluffend goed getroffen.’

Jibbe Willems (44) bewerkte in 2015, 2018 en 2020 respectievelijk Othello (1603), King Lear (1606) en Macbeth (1606) voor Toneelgroep Maastricht.

‘Ik was tijdens mijn opleiding aan de Toneelacademie Maastricht meteen weg van Shakespeare. Ik hou van rock-’n-rollschrijvers, van Aischylos tot Ko van den Bosch, en Shakespeare is zeker ook rock-’n-roll.

‘Wat hem nog altijd zo aansprekend maakt, is dat hij meerdere lagen tegelijk aanboort; hoog en laag, verheven en volks. Hij probeert in zijn stukken een breed publiek aan te spreken – van de mensen die vooraan bier drinken tot de adel in de loges, en van toeschouwers die van oude Grieken houden tot degenen die liever een goed gevecht zien op toneel. Door die combinatie van al die elementen kun je bij hem zo goed ‘cherry picken’.

‘Natuurlijk zitten er ook zaken in die we nu als problematisch beschouwen. Het is vierhonderd jaar geleden geschreven en reflecteert dus ook een vierhonderd jaar oud wereldbeeld.

‘Ik vind het spannend om daar iets van mezelf en van deze tijd tegenover te stellen, zodat de bewerking verschillende tijden met elkaar verbindt. Daarom vind ik het gebruik van anachronismen ook leuk. Zo’n stuk is eeuwenoud maar speelt altijd nu. Dus kunnen degens en handgranaten, kanonnen en kernwapens naast elkaar bestaan; die tijden mogen door elkaar lopen.

‘Plus: de taal moet communiceren met de belevingswereld van toeschouwers nu. Die begrijpen niet meer elke verwijzing naar weer een Griekse halfgod, dus daar moet ik eigen alternatieven voor vinden. Door de taalrijkdom en de overvloed aan details bieden Shakespeares stukken daar alle ruimte voor. Je kunt er makkelijk je eigen taalvondsten, metaforen en neologismen aan toevoegen.’

Voor een schrijver is de taal van Shakespeare natuurlijk een speeltuin, een snoepwinkel. Shakespeare verzon eigen woorden, en Willems doet dat in zijn bewerkingen ook volop. ‘Krijgsvlees’ en ‘schedelgrijns’, bijvoorbeeld. Genadedoder, eigengeil, oorlogsbed.

Daarbij staat voor Willems de muzikaliteit voorop. De bewerking moet ritme hebben, maar dat hoeft geen exacte kopie te zijn. ‘Muzikaliteit betekent dat het moet vloeien, dat de taal muziek wordt. De versvoeten neem ik niet heel getrouw over – dat vind ik te star. Daarmee verliest het aan levendigheid, wordt het sinterklaasrijm. Je moet het verrassend houden, ook voor de acteurs en het publiek. Het kan wel een keer, als grap of verwijzing, maar daarna laat ik het vaak weer los. Ik vertaal hem minder naar de letter en meer naar het gevoel, daar durf ik steeds meer vrijheid in te nemen.’

‘Jibberiaans Shakespereaans’ wordt zo’n bewerking dan. ‘Rijk van taal, enigszins barok, met veel reliëf en vol metaforen. In die metaforen ontmoeten geweld en poëzie elkaar. Die combinatie maakt Shakespeare ook en dat vind ik te gek.’

