Shakespeare aan het hof van Boris en Carrie Johnson

Pleitend voor steun van zijn partijgenoten, viel Boris Johnson onlangs terug op William Shakespeare. De Britse premier vergeleek zichzelf met Othello, de hoofdpersoon uit het gelijknamige toneelstuk over de thema’s jaloezie, ras en passie. Net als de zwarte officier, zo beweerde Johnson, is hij iemand die altijd het goede in mensen ziet, die te goedgelovig is. De rol van de manipulatieve ondergeschikte Jago was natuurlijk weggelegd voor Johnsons gewezen stafchef Dominic Cummings.

De verwijzing riep de vraag op hoe het eigenlijk staat met The Riddle of Genius, de Shakespeare-biografie van Johnson die in 2015 was aangekondigd en een jaar later had moeten verschijnen. Hij had al een voorschot van een half miljoen gekregen. Sindsdien is er veel gebeurd. Johnson sleurde de Britten uit de EU, werd minister van Buitenlandse Zaken en uiteindelijk premier. Tevens ging hij bijna dood. Maar hoe het met het boek staat, is een staatsgeheim.

William Shakespeare Beeld Print Collector/Getty Images

Naar verluidt probeert Johnson, die bekend staat als een duizendpoot, er tussen de bedrijven door aan te werken. Aan de vooravond van de coronacrisis zou hij zichzelf twaalf dagen hebben opgesloten in Chevening, het buitenhuis dat eigenlijk bestemd is voor de minister van Buitenlandse Zaken. De Downing Street-woordvoerder ontkende later dat de Literatuur voor de Politiek ging en zei dat een schrijfpauze niet de reden was dat Johnson spoedvergaderingen over het naderende virus had gemist.

Dat Johnsons gedachten vaak bij The Bard zijn, bleek niet alleen uit zijn referentie aan Othello. Tijdens een online vragenuurtje met kiezers liet hij begin 2020 zijn gedachten de vrije loop, wat leidde tot een korte uiteenzetting over de liefde van koningin Elizabeth I voor Falstaff. Met dit populaire Shakespeare-personage wordt Johnson, tot zijn tevredenheid, al jaren vergeleken. Sir John is een grote, sluwe persoonlijkheid, die in The Merry Wives of Windsor achter de vrouwen aanzit.

Schertsend wordt weleens geopperd dat Johnson zijn eigen Shakespeare-tragedie aan het schrijven is. Na het verraad, kort na het Brexit-referendum, door zijn vriend Michael ‘Brutus’ Gove klonken citaten uit Shakespeares Julius Caesar. Nu hij, verlaten door zijn vrienden, eenzaam in Downing Street zit, zijn er vergelijkingen met de tragische koning Macbeth. Zijn vrouw Carrie is in het recente verleden al vergeleken met de op macht beluste Lady Macbeth, wat ook de teneur is van een binnenkort te verschijnen boek over haar dat deze week tot veel ophef leidde: First Lady: Intrigue at the Court of Boris and Carrie Johnson.

Hoewel deze vergelijking geen compliment betreft, is het beter dan een vergelijk met Desdemona, die uiteindelijk werd vermoord door haar gemanipuleerde echtgenoot, Othello.