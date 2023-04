Sfeervolle momenten en sterke acteurs, maar het drama in ‘Goodbye Stranger’ voelt wat onbeduidend ★★★☆☆

Claire Bender en Martijn Lakemeier in ‘Goodbye Stranger’.

Het zit de eind-twintiger Paul Schipper (Martijn Lakemeier) even niet mee. Na een aanrijding op de fiets in hartje Amsterdam krijgt hij op zijn werk te horen dat hij nog vierentwintig uur moet wachten op een levensbepalend besluit van zijn baas. De knappe en ijverige Paul, die als playlistcurator werkt voor de fictieve muziekstreamingdienst Apollo, aast op een baan in Londen; hij dacht hem eigenlijk al binnengesleept te hebben. Het uitstelgedrag van zijn baas zorgt opeens voor innerlijke onrust. Wil hij eigenlijk wel met zijn vriendin naar Londen verhuizen? En past deze kantoorbaan, waarop hij ellenlang naar een scherm zit te staren, eigenlijk wel bij hem?

Ondanks de onzekere situatie vertelt hij zijn vriendin Tessa (Claire Bender) noch zijn ouders dat de promotie nog niet volledig rond is, en stelt hij zich tijdens een gezamenlijke lunch opvallend verbeten op. Wanneer Tessa en Paul vervolgens een huisfeest bezoeken en Paul een ex-minnaar (Jesse Mensah) tegenkomt, lopen de spanningen nog verder op, waarna Paul naar de vertrouwde omgeving van een poppodium vlucht.

Over de auteur Ela Çolak is freelance cultuurjournalist en schrijft voor de Volkskrant over film en theater.

In een notendop draait Goodbye Stranger, die eerder dit jaar tijdens het filmfestival in Rotterdam in première ging, om een twijfelende en ietwat zelfdestructieve millennial. Vergelijkingen met Anne+ (2021) en Aanmodderfokker (2014) worden al snel gemaakt, maar in die films wordt er dieper gedoken in de crisissen van de ook niet altijd sympathieke hoofdpersonen. Pauls zich opstapelende problemen zou je kunnen verbinden aan thema’s als prestatiedruk en keuzestress, iets waar veel van zijn generatiegenoten mee te maken zouden hebben. Toch voelen zijn problemen en het daaruit voortvloeiende drama nu en dan wat onbeduidend. Ja, hij heeft een slechte dag (die nog een tikkeltje slechter zal worden), maar de conversaties die hij daarover voert met geliefden en collega’s blijven helaas steken aan de oppervlakte.

Desondanks bevat het speelfilmdebuut van regisseur Aaron Rookus genoeg sfeervolle momenten en sterke acteurs voor een plezante kijkervaring. Vooral hoofdrolspeler Lakemeier maakt indruk met zijn beheerste spel, hij weet de kijker van begin tot eind geboeid te houden. Claire Bender toont zich een gedegen actrice en Pauls aandoenlijke ouders (heerlijke rollen van Reinout Bussemaker en Ariane van Vliet) hadden meer schermtijd verdiend. Daarnaast is er een grote rol weggelegd voor Amsterdam; romantische beelden van bewoners en bezoekers die op een zomerdag luieren in het park of op een terras, doen je verlangen naar warmere tijden.