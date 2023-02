Sfeer, schnapps, en feestmuziek: hoe vrolijk is de ‘happy sound’ van James Last nu nog?

Album James Last

In de zo’n 190 titels tellende albumdiscografie van James Last nemen de 34 Non Stop Dancing platen een bijzondere plaats in. Ze verschenen tussen 1965 en 1985 en bevatten door Lasts orkest gespeelde medleys van actuele Top 40 hits. In de jaren zestig en zeventig verschenen er standaard twee Non Stop Dancing albums per jaar die in oplagen van 250 duizend tot 400 duizend stuks de winkels uitvlogen. Maar anders dan veel van zijn andere werk, bleven die Non Stop Dancing platen nooit lang leverbaar. Ieder half jaar was er een verse editie – wie zat er dan nog te wachten op de hits van vorig jaar?

Nu zijn ze dan voor het eerst allemaal verzameld in de James Last Non Stop Dancing Box. Twintig cd’s van gemiddeld 75 minuten speelduur, waarop 34 albums opgenomen tussen 1965 en 1985, de jaren waarin James Last zijn ‘happy sound’ liet daveren. Het grote succes voor Last begon met de lp Non Stop Dancing ’65. Last voert de luisteraar op de delen die volgen van de Beatles, via glamrock van Slade en hardrock van Deep Purple naar disco van Chic, en soul van Stevie Wonder. De zelfbenoemde happy sound klinkt vooral zo blij omdat Last iets slims bedacht had om elk album een goede feeststemming mee te geven: als de opnamen met zijn orkest (geen strijkers, wel veel blazers) en koortje klaar waren, zette hij broodjes, bier en Schnapps klaar in de studio, nodigde vrienden uit en speelde de orkestband af. Het geluid van het meeklappende, –zingende en -feestende publiek mixte hij met de bandopname. Zo werd iedere Non Stop Dancing behalve een medley van 28 hits ook een registratie van de feestjes van Last – ze werden in Hamburg, waar hij woonde, een begrip.

Maar is het nog steeds feest, als je de albums nu opzet? Hoe happy wordt de luisteraar van 2023 nog van Last? Om dat vast te stellen, besluiten we de hele box integraal te beluisteren. Het snackplateau is gevuld, het bier en de Schnapps staan klaar. Kom er maar in James!

De jaargangen 1965-1969 schieten op de eerste 6 cd’s (11 albums) voorbij. Het waren de jaren van The Beatles (je hoort enthousiast herkenningsapplaus als het orkest Hey Jude inzet) en The Stones in de hitparade. Maar Last laat ook een protestliedje als Eve Of Destruction (hit van Barry McGuire) doodleuk overgaan in Bob Dylans Like a Rolling Stone. Allemaal niet langer dan anderhalve minuut en woordloos gezongen (lalala), zodat iedereen mee kan doen.

Begin jaren zeventig bereikt de serie een hoogtepunt. Niet alleen vanwege de veelzijdige hitselectie: van Alice Cooper en Isaac Hayes tot Mouth & McNeal en Slade, ook de balans tussen orkestgeluid en de registratie van de publieksparticipatie is perfect. Maar in 1976 (cd 12) zetten de eerste tekenen van verval in. Last maakt de medleys langer dan de gebruikelijke drie liedjes en sorteert op genre. Hij wil met zijn tijd meegaan met disco-mixes, maar heeft het juiste gevoel niet. Nog erger wordt het in 1979, wanneer hij stopt met het maken van medleys en zijn orkest volledige liedjes speelt. Wie heeft bedacht dat vijf minuten Rasputin van Boney M een goed idee was?

James Last: 'Last the whole night long'.

Last woont in die jaren inmiddels in Florida en neemt zijn Non Stop Dancing-lp’s deels daar op. Ook die geografische spreiding gaat ten koste van de sfeer. Hij lijkt ook niet in te zien dat hits van de jaren tachtig het meer van de productie moeten hebben dan van hun meezingbaarheid. When Doves Cry van Prince, waarmee cd 19 opent, doet je van wanhoop naar het inmiddels lege snackplateau grijpen. Het ergste moet nog komen: de New Party Classics uit 2002, waarop Last zeventien jaar na de laatste Non Stop Dancing hits als Pretty Woman en Yellow Submarine helemaal opnieuw inspeelt. Goed, er is sfeer, het publiek in de studio heeft hoorbaar een glaasje Schnapps teveel op. Maar er is zónder ook niet naar te luisteren. Last had nog wel even door willen gaan met zijn party-mixen en heeft nooit begrepen waarom zijn platenmaatschappij het genoeg vond.