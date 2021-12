Sf-thriller Encounter speelt listig met de verwachtingen van de kijker ★★★★☆

Vanaf links: Lucian-River Chauhan, Riz Ahmed en Aditya Geddada in Encounter van Michael Pearce.

De aliens zijn onder ons en kapen ongemerkt de wereld, weet oorlogsveteraan Malik (Riz Ahmed). Dus wil hij in Encounter zijn zoontjes Jay (Lucian-River Chauhan) en Bobby (Aditya Geddada) redden. Midden in de nacht haalt hij hen stiekem weg bij zijn ex-vrouw, die waarschijnlijk ook is ‘overgenomen’. Samen rijden ze de woestijn van Nevada in, onderweg naar een bastion van verzetsstrijders.

Het door Amazon geproduceerde Encounter neemt je aanvankelijk helemaal mee in Maliks reddingsactie. Dat is ook te danken aan de sluwe, omineuze beginscène. Nadat een meteoor in een bos is neergestort, springen microscopisch kleine alien-parasieten van insect op insect, tot ze via een muggenbeet in de bloedbaan van een mens belanden en kortsluiting veroorzaken. De Britse regisseur Michael Pearce maakt elke muskiet en kever verdacht, en anders wel de wespen die Malik uit een spouw ziet kruipen. Geen wonder dat hij zichzelf met insectenspray onderspuit.

Maar vanuit wiens visie wordt de buitenaardse invasie getoond? Die van een alwetende verteller, of die van een paranoïde geest? Die wespen, zijn die wel echt?

Na de intieme arthousethriller Beast (2017) excelleert cineast Pearce opnieuw in het bespelen van blikken en standpunten. Beast ging over de romance tussen een jonge vrouw en een mogelijke seriemoordenaar. Bij Pearce’s onafgebroken spannende Hollywood-debuut weet je al gauw niet meer waar Maliks zoontjes werkelijk gevaar lopen: in de buitenwereld, of bij hem.

Zo efficiënt als Encounter de gedaante van een akelige sf-thriller aanneemt, zo voortvarend voldoen Pearce en co-scenarist Joe Barton daarna niet aan de verwachtingen. Dat doen ze door al vroeg over te stappen naar reclasseringsbeambte Hattie (Octavia Spencer), die zich bemoeit met het politieonderzoek naar de ontvoering van Jay en Bobby. Malik blijkt jarenlang te hebben vastgezeten voor een geweldsdelict; dankzij Hattie kwam hij vrij omdat zij het goede in hem zag. Dat de film zo schakelt tussen verschillende verhaallijnen, maakt dat de kijker zijn beeld van Malik voortdurend bijstelt. Tikkende tijdbom, held, wanhopige vader: met zijn intense spel laat Ahmed je op al die manieren naar Malik kijken.

Het resultaat is een soms bombastische, maar knappe genremix, die steeds weer draait om de verraderlijkheid én kracht van perspectief. Neem bijvoorbeeld de over een zoutvlakte rijdende, vanuit grote hoogte gefilmde politieauto’s: net kevertjes, krioelend over een muur. Cruciaal zijn de momenten waarop Jay, doorvoeld vertolkt door debutant Chauhan, probeert te zien wat zijn vader ziet. Flitsen van empathie zijn het, of er nu daadwerkelijk kometen door de nacht schieten of niet.