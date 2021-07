Sf-spektakel Dune in wereldpremière op 78ste filmfestival van Venetië

Zendaya en Timothée Chalamet in Dune van Denis Villeneuve.

De vanwege corona uitgestelde sciencefictionfilm Dune van de Canadese regisseur Denis Villeneuve gaat in september in wereldpremière op het filmfestival van Venetië. De nieuwe bewerking van de klassieke sf-romanreeks van Frank Herbert, in de jaren tachtig al eens verfilmd door David Lynch, wordt buiten de competitie van de 78ste editie vertoond.

De openingsfilm Madres paralelas, een nieuw drama van Pedro Almodóvar met Penélope Cruz, maakt wel kans op de Gouden Leeuw, de hoofdprijs van ’s werelds oudste filmfestival. Andere competitietitels van gevierde filmmakers zijn onder meer The Power of the Dog van de Nieuw-Zeelandse Jane Campion, The Hand of God van Italiaan Paolo Sorrentino, Spencer van Chileen Pablo Larraín en The Card Counter van de Amerikaanse veteraan Paul Schrader. Ook The Lost Daughter, het regiedebuut van actrice Maggie Gyllenhaal, is opgenomen in de competitie, die vooralsnog 21 titels telt maar nog kan worden uitgebreid.

Er wordt veel verwacht van het Italiaanse festival, dat de 77ste editie in het coronajaar 2020 liet doorgaan (nét tussen de virusgolven door) en toen met Gouden Leeuw-winnaar Nomadland ook de latere grote Oscarwinnaar lanceerde. Voorzitter van de jury van de 78ste editie is de Koreaan Bong Joon-ho, bekend van zijn grote hit Parasite.

The Last Duel, het nieuwe historische spektakel van Ridley Scott, wordt buiten de competitie vertoond. Er zijn geen Nederlandse films geselecteerd voor het officiële programma van het festival, dat van 31 augustus tot 11 september gepland staat. De selecties van de onafhankelijke bijprogramma’s worden later nog bekendgemaakt.