Sex Pistols’ voorman en zijn geliefde in aanvankelijk luchtig shakespeareaans drama ‘Hamlet en Ophelia’ ★★☆☆☆

'Hamlet en Ophelia' van Toneelschuur Producties en ITA. Beeld Sanne Peper

In een groezelige hotelkamer zien we een jonge blondine tegen een badkuip aanleunen. In haar bebloede buik steekt een mes. Of de Amerikaanse Nancy Spungen suïcidaal was of werd neergestoken door haar vriend, zanger Sid Vicious van punkband Sex Pistols, weten we niet. Wat we wel weten, is dat ze na vier uur bloeden in een troosteloze badkamer overleed, terwijl haar lief in een andere kamer compleet van de wereld was.

De jonge en ambitieuze Poolse regisseur Mateusz Staniak, die in 2020 in Amsterdam afstudeerde aan de Academie voor Theater en Dans, greep dit noodlottige verhaal uit 1978 aan om het te transformeren in een shakespeareaans stuk. Sid (een indrukwekkende rol van Arne Luiting) worstelt in Hamlet en Ophelia net als de iconische Deense koningszoon met zijn groeiende waanzin.

De doodswens van Hamlets aanbidder Ophelia wordt belichaamd door Nancy (een opvallend geestige vertolking van Laura de Geest), die onder meer op een provocerende wijze ‘ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood’ zingt voor de mensen die het willen horen. Mensen zoals Sids manager, de gladjakker en uitbuiter Malcolm (Pepijn Korfage), en een vriendin van Nancy (Robin Zaza Launspach), die als aspirant-filmmaker het gedoemde liefdespaar zo veel mogelijk op camera probeert vast te leggen.

Over de auteur Ela Çolak is freelancecultuurjournalist en schrijft voor de Volkskrant over film en theater.

Na de sinistere openingsscène heeft de voorstelling enige tijd een opvallend luchtige toon: tussen de intermezzo’s met punkmuziek door, een stroming die volledig wordt belichaamd door de guitige en onverschrokken Luiting, ensceneert Staniak een bizarre ontmoeting tussen de zanger en de groupie. Na hun ‘interview’ met de filmmaker, die kluchtige vormen aanneemt, wordt het drama door Staniak flink uitgebuit. De twee spuiten zichzelf vol met heroïne; via een camera aan het plafond zien we op een muur van de hotelkamer een projectie van bovenaf van hun eenzame bestaan. Gecombineerd met de dreigende experimentele soundscape van George Dhauw komen er shots voorbij die soms doen denken aan een film als Trainspotting.

Dan overspeelt Staniak zijn hand: in de tweede akte zien we hoe Nancy en Sid, onder druk van zijn manager, voor de camera fragmenten uit Die Hamletmaschine (1977) van de Duitser Heiner Müller opvoeren. Staniak plaatst, kortom, een postmodern toneelstuk in zijn toneelstuk, wat de overeenkomsten tussen de twee punkers en Hamlet en Ophelia moet onderstrepen. ‘Ik ben een geprivilegieerde, mijn walging is een privilege’, horen we Sid opeens zeggen. Het probleem is alleen dat Sid daarvoor amper volzinnen kon maken, waardoor Müllers taal in plaats van bewondering eerder verbazing oproept.

Hoewel het een gedurfde zet is van Staniak, voegt Müllers tekst helaas niet de gewenste diepere laag toe. Het voelt eerder misplaatst in het kleine, troosteloze universum van twee junks, waardoor we net als de personages, die het leven liever kwijt dan rijk zijn, achterblijven met een leeg gevoel.