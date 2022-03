Serieuze thema’s met sarcastische ondertoon en toch geschikt voor de dansvloer ★★★☆☆

In het kielzog van Stromae komt nieuw Belgisch talent tot ons, via het label Deewee van het danceduo Soulwax. Charlotte Adigéry, van Caribische komaf, en Bolis Pupul, van Chinese komaf, brengen op Topical Dancer gemeen schurende thema’s naar de dansvloer. Afkomst, spraakverwarring en vooroordelen denderen over elkaar heen in het dichtwerk. Maar zware identiteitskost wordt het niet, omdat de verpakking lichtvoetig is en de serieuze inhoud dus een lichtelijk sarcastische knipoog meekrijgt. Zo vraagt Adigéry in het catchy Blenda aan de vraagmachine Siri waar ze precies thuishoort, na een opmerking op straat dat ze terug moet gaan naar haar eigen land. ‘Siri, can you tell me where I belong?’

In de beats klinken de extra handjes van Soulwax duidelijk door. De drummachines zwaaien hartelijk naar de dansbare synthpop uit de jaren tachtig, en de bliepende acidloopjes van de synths doen ook denken aan glorieuze dancetijden. En dankzij de gevatte, vaak nogal sprekerig voorgedragen teksten gaan de gedachten ook uit naar de betere kunstpop, van Talking Heads tot de Tom Tom Club. Een veelbelovend debuut.

Charlotte Adigéry & Bolis Pupul Topical Dancer Dance ★★★☆☆ Deewee/Virgin