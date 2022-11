‘Seraph’ van de Noorse trompettist Tine Thing Helseth is vooral een smeuïge plaat ★★★☆☆

Vorige winter legde de Noorse trompettist Tine Thing Helseth noodgedwongen haar werk neer omdat ze een behandeling tegen kanker moest ondergaan. Genezen verklaard, is Helseth sinds het voorjaar weer terug op de podia. Nu is ook haar nieuwste album er (opgenomen voor de diagnose) met het Ensemble Allegria: Seraph, genoemd naar het Concertino voor trompet en strijkers van James MacMillan.

De Schotse componist schreef Seraph in 2010 voor trompettist Alison Balsom. Het is niet zijn opvallendste werk, maar de strijkers bijten Sjostakovitsj-achtig, terwijl Helseth de ongedwongen Haydn-nootjes in de trompetpartij alle kanten op schiet. Boven de weerbarstige ritmiek in de strijkers in het derde deel, blijft ze helder en lyrisch zweven.

Seraph is vooral een smeuïge plaat: zoals het Trompetconcert van de Amerikaanse componist Eric Ewazen, met de strijkers als een neoklassieke, donzen onderlaag voor de zangerige trompet. Helseth vliegt en tolt rond, en kust je tot slot zacht met Satie.

Tine Thing Helseth

Seraph Klassiek ★★★☆☆ Lawo Classics