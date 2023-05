Sensueel sidderende dansers van het Nederlands Dans Theater op weg naar een andere planeet ★★★☆☆

‘Jakie’ van Sharon Eyal en Gai Behar door NDT 1. Beeld Rahi Rezvani

Iedereen was gewaarschuwd: het geluid bij de nieuwe première van Nederlands Dans Theater (NDT), Raw are the roots door NDT 1, zou oorverdovend hard zijn. Niet te doen. Een gastheer van cultuurhuis Amare wees iedere toeschouwer de roltrap nadrukkelijk op mandjes met oordopjes: zeker nodig, waarschuwde hij. Het publiek zette zich schrap.

Borg voor dat massieve volume zou het choreografenduo Sharon Eyal en Gai Behar staan, die sinds tien jaar deel uitmaken van het NDT. Eyal (52, danser en choreograaf) en Behar (46, voormalig feestproducer) zijn in tien jaar tijd vanuit Tel Aviv gaan behoren tot de elite van de internationale moderne dans. Hun kenmerk: zinderende, precieze bewegingsmotoriek, bijna altijd gezet op de techno van hun vaste dj (en drummer) Ori Lichtik.

Voor NDT creëerden zij vier bejubelden choreografieën: Sara (2013) en Feelings (2016) voor NDT 2, Bedroom Folk (2015) en Salt Womb (2016) voor NDT 1. Zeven jaar later maken ze voor het eerst weer een nieuw werk, speciaal voor NDT 1. Jakie zou Amare op haar grondvesten doen trillen.

Maar, dat zul je altijd zien, het valt mee. De leiding van het Haagse dansgezelschap heeft na klachten het volumeniveau teruggeschroefd. Je hoort zelfs geregeld frêle pianothema’s opborrelen tussen de massieve stoom van Lichtiks industriële soundtrack. Hij blaast de toeschouwers niet met punk omver, maar zuigt ze met een groovy percussiemix de haast buitenaardse sfeer op het podium binnen.

Door het bedrieglijke lichtontwerp van Alon Cohen lijken de zestien dansers dunne ijle wezens, die trillend op hun teenpunten samenscholen en bij elkaar beschutting zoeken. Hun benen versmallen soms tot ‘stokjes’. Hun torso’s smelten samen of weken zich ritmisch los.

Totdat één danser, bijvoorbeeld de gespierde Scott Fowler met zwartgeverfde gekartelde pony, plots als een golem boven de menigte uitrijst. Alsof hij zich met lucht vult, opblaast en opstijgt. Dan landt hij weer als kraanvogel op spinnenpoten, zorgvuldig navigerend door die hypnotiserende massa, deinend op de soundtrack.

Dat patroon herhaalt zich, telkens even anders. Het licht valt vooral op de lichaamsbouw, waardoor verschillen in fysieke verschijningen kortstondig opvlammen. Toch zie je geen solistische individuen, mede omdat ze allemaal huidkleurige body’s dragen. Hun moeilijke motoriek, continu verend met gebogen knieën op teenpunten, versterkt het eenheidsgevoel. Je krijgt al kramp in je kuiten bij de aanblik.

Zo worden de zestien dansers in dit loepzuiver opgebouwde Jakie steeds zicht- en tastbaarder. Ze rangeren zich in vier rijen van vier, een loopt nadrukkelijk uit het spoor. Deze sensueel sidderende groep, op tenen als elastische hakken, maakt in Jakie een groepsreis naar een andere planeet.

Jammer dat daaraan voorafgaand het nieuwe groepswerk van Felix Landerer (onder meer huischoreograaf van Scapino Ballet Rotterdam) de avond teleurstellend opent. In I contain multitudes verschijnt ook een groep, maar wel een van losse individuen. Hun blauwe kostuums verschillen in snit. Als passanten kruisen ze elkaar vanuit verschillende windrichtingen, onder en voorlangs twee grijze muren. Het perspectief verschuift doordat de zware, aan elkaar gelaste wanden loskomen van de grond en uit het lood gaan hangen. Veel spanning genereert dit niet.

In de doorgaande bewegingsstroom ontstaan barsten. Alsof een mysterieuze kracht van buiten de cohesie verpulvert. Wéér glijdt iemand in hoekige motoriek over de vloer. Wéér houdt een ander de pas in om extreem achterover te hellen. Wéér verliest iemand zich in origami met ledematen. Te lang en te eenvormig herhaalt Landerer dit patroon van desintegratie.

De nieuwe compositie van Christof Littmann met rustig ontwakende blazers nodigt vooral uit tot mediteren; alle zacht golvende energie zinkt weg in het pluche van de zaal.

Wel is het fascinerend te zien hoe extreem goed deze dansers de grillige motoriek weten te articuleren. Boston Gallacher, gehuld in paarsblauwe slip en hoog opgetrokken sokken, helt in schier onmogelijke krommingen alle kanten op. In het programmaboek vertelt hij welke gedachte hem daarbij begeleidt. ‘Ik denk aan mijn lichaam als een ladekast. Iedere la heeft een verschillende textuur. Mijn ribbenkast is gevuld met schorpioenen. Door mijn mond rollen knikkers en over mijn hand navigeren miniatuurconstructiekraantjes.’ Dat beeld resulteert in een prachtig vervreemdende solo. Maar één knap ontworpen ladekast maakt van I contain multitudes nog geen mooi interieur onder die dominante, saaie grijze muur.

Ook in de mode Sinds vijf jaar heeft ook de modewereld de zachte hypnotiserende rave-motoriek van het duo Sharon Eyal en Gai Behar ontdekt, mede omdat mannen en vrouwen in hun dansuniversum altijd uitwisselbaar zijn. In 2018 begon een intensieve samenwerking met het modehuis Dior bij de presentatie van de voorjaarscollectie. Eyal, zelf ooit model, maakte samen met Behar de choreografie en soundtrack voor die modeshow. Hun dansers zinderden op de catwalk rond de modellen. Sindsdien volgden shows bij meer najaars- en wintercollecties. Dior-designer Maria Grazia Chiuri ontwierp in ruil kostuums voor The Brutal Journey of The Heart (2019).