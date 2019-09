Senator Lindsey Graham raakt besmet door met Geert Wilders op de foto te gaan

Lindsay Graham en Geert Wilders

Het is verkiezingstijd in de Verenigde Staten, de periode dat de imagofabrieken overuren draaien en foto’s nog scherpere randjes hebben dan normaal. Wat Amerikaanse politici dan beter niet kunnen doen, is gezellig poseren met rechtse, nationalistische collega’s uit Europa, ook al is dat tijdens een onschuldig onderonsje op een internationale conferentie, ver weg in Italië. Onderonsjes zijn nooit onschuldig en al helemaal niet in verkiezingstijd.

Als Lindsay Graham dat nog niet wist, dan weet hij het nu. De Republikeinse senator uit South Carolina moest zich de afgelopen week nader verklaren nadat er een foto was opgedoken waarop hij lachend naast Geert Wilders staat. Zijn hoofd oogt wat klein op die foto, of nou ja, de man lijkt warempel een glimmend, rood aangelopen aardmannetje naast de eveneens breed lachende PVV-leider, die bijna de hele rechterhelft van het beeld inneemt, en toch twijfelde niemand: daar stond Graham.

Neus

De foto werd vorig weekend genomen op het Ambrosetti Forum, een jaarlijkse conferentie in Cernobbio, over geopolitieke, technologische, economische én sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op de wereld in het algemeen en op Italië in het bijzonder. Zowel Graham als Wilders waren ervoor uitgenodigd.

Geert Wilders geeft een speech in Duitsland op 3 september, 2011. Newsweek publiceerde de foto onlangs. Beeld Reuters

Diverse Amerikaanse media, waaronder The Washington Post en Newsweek, plaatsten de foto. Ze legden uit wie Geert Wilders is: ‘een controversiële Nederlandse parlementariër met anti-islam- en anti-immigratiestandpunten’. Om dat te onderstrepen publiceerde Newsweek nog een extra, onflatteuze foto uit 2011, waarop Wilders met een vinger zijn neus opzij duwt, net zoals de Nederlandse media dat een paar jaar geleden deden met een vergelijkbaar beeld, waarop de politicus het puntje van zijn neus juist omhoog duwt, met een pen.

Vuig

Door met zo iemand op de foto te gaan, was Graham, die sowieso al regelmatig onder vuur ligt vanwege zijn steun aan president Trump (en nog veel meer), besmet geraakt. De directeur van het overheidsorgaan voor Amerikaans-islamitische Relaties, Robert McCaw, vond dat de senator zich moest distantiëren van het ‘vuige anti-moslim fanatisme’ van Wilders.

De Democraat Jaime Harrison wilde dat Graham zijn excuses zou aanbieden voor het feit dat hij a) van Amerikaanse belastingcenten naar Europa was gevlogen om een ‘witte nationalist’ te ontmoeten, en b) dat hij dat gedaan had terwijl South Carolina werd geteisterd door een orkaan. Minder serieuze reacties kwamen van Reddit en andere publieke fora. Daar maakte men zich vooral vrolijk over Wilders’ bijzondere uiterlijk en vroeg men zich af of iedereen in Nederland zo idioot groot is.

Foetsie

Er was nog iets anders aan de hand met de foto van Graham en Wilders, iets waar de Amerikaanse media nogal op aansloegen, wat ongetwijfeld de bedoeling was. Het beeld was op zondag, de laatste dag van de Italiaanse conferentie, door Wilders zelf de wereld ingetwitterd. ‘Great to meet with US Senator @LindsayGrahamSC in #Cernobbio, #Italy at @Ambrosetti_Forum 2019!’, stond erbij. Een paar uur later waren foto en bericht weer verwijderd.

Complete verwarring. Waarom had Wilders dat gedaan, vroegen journalisten, van wie er een ‘gelukkig’ nog een screenshot van de foto had gemaakt, zich vertwijfeld af. Wat voor belang had hij daarbij, had iemand hem gevraagd die foto weg te halen, wat zat hier in vredesnaam achter? Ze vroegen om opheldering bij Graham. Die zei dat hij niet eens had geweten wie Wilders was. Ze vroegen het aan Wilders. Die gaf natuurlijk geen antwoord.

Onwillekeurig moest ik een beetje glimlachen. Van een afstand zag ik mechanismen in werking treden die me bekend voorkwamen. Ik zag de politicus die rookgordijnen optrok en de Amerikaanse journalisten die achter hem aan jakkerden, vastbesloten om de onderste steen boven te krijgen. ‘Om vooralsnog onbekende redenen’, schreven ze verlekkerd, werd de foto door Geert Wilders verwijderd. En dat terwijl de reden toch behoorlijk duidelijk was. Door het bericht zonder uitleg te verwijderen, was het beeld, en daarmee ook de ontmoeting tussen de twee politici, ineens veel groter geworden dan beide in werkelijkheid waren.

Ik had die hele Wilders hiervoor nog nooit ontmoet, sputterde Graham toen hem werd gevraagd naar zijn gezellige Italiaanse onderonsje. ‘Hij zei dat hij de oppositieleider in Nederland was en dat hij een foto wilde, en dat is alles wat ik weet.’ Tuurlijk. Nu slaat de senator zich waarschijnlijk al dagen met The Washington Post om zijn eigen oren.