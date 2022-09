‘Seksklimaat’ is tenminste een poging hét onderwerp van deze tijd luchtig aan de orde te stellen ★★★☆☆

Sieger Sloot (links), Maria Goos en Michiel de Jong in Seksklimaat Beeld Sergio Grigelli

Ook een goed idee, qua duurzaam theater produceren: het publiek vragen spullen mee te nemen voor het decor. Dat deden Maria Goos en haar twee acterende collega’s Sieger Sloot en Michiel de Jong die tezamen de voorstelling Seksklimaat hebben gemaakt. Dus staat het podium vol met oude vazen, schilderijtjes, tassen en lampen, vooral veel lampen, met lampenkappen.

Slim bedacht, want deze acteurs willen het hebben over het klimaat. En over seks. Vandaar de titel van hun voorstelling. Het uitgangspunt is origineel: het drietal – in het dagelijks leven hechte vrienden – ontbeet de afgelopen jaren in totaal honderd keer met elkaar en uit de gesprekken die daar werden gevoerd destilleerde Maria Goos dit toneelstuk. Drie vrienden ontbijten en praten over seks en het klimaat praten. En over kinderen, en opvoeden, over te weinig slaap en meer zaken waarover vrienden zoal spreken.

Aanvankelijk spraken ze af tijdens borreltijd, maar de gin-toncis eisten hun tol, vooral bij de twee mannen. Zij zijn weliswaar veertigers, maar wel jonge kinderen hebben. Ze zijn dus vooral moe. Goos is een zestiger, en heeft zo haar eigen items, bijvoorbeeld: zijn er nog wel leuke mannen om iets mee te beginnen.

De ontbijtsessies begonnen in 2017 en eindigden dit jaar, met de coronaperiode als een belangrijk breekpunt. Want dat was ook de tijd waarin veel mensen zich afvroegen: hoe loopt dit af, en hoe gaan we verder? Even was er de hoop op een wake-upcall die een eind zou maken aan onze overconsumptie, het mateloos de wereld over vliegen en ongebreideld vlees eten. Vleesschaamte, vliegschaamte – dat waren de begrippen waar vrienden het over hadden, en waar vriendschappen soms op stuk liepen.

In Seksklimaat hoppen de drie acteurs daar vrolijk doorheen, met de ontbijttafel als uitgangspunt. Van daaruit waaieren ze uit naar hun eigen jeugd, inclusief dia-vertoning. Goos herinnert zich Den Uyl en de Kabouterbeweging, De Jong leidde een zorgeloos bestaan op ski’s en zeilboten, en Sloot was van meet af aan de principiële: hij was al vroeg veganist. In de ontbijtgesprekken is hij de zendeling die de anderen wil bekeren – vanuit het diepst van zijn hart, en laat we wel wezen, met het grootste gelijk. Terwijl hij met feiten strooit, hebben Goos en De Jong het over een orgasmekloof en seks met kleine mannen – om maar wat te noemen.

Het geheel is amusant en sympathiek, maar ook vrijblijvend en soms iets te particulier. En het moest kennelijk vooral gezellig blijven, dus worden halverwege toastjes gesmeerd met vegan spreads en het publiek mag proeven. Lekker.

Niettemin is Seksklimaat tenminste een poging hét onderwerp van deze tijd in het theater luchtig aan de orde te stellen. Goos schreef bovendien een vlotte, bijna argeloze tekst met een paar mooie terzijdes. Toen zij laatst met haar kleinkind een buurman tegenkwam, vroeg hij: ‘Hoe heet je toekomst?’ Nu eet Goos geen vlees meer.