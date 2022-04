Seks is een verfrissend eenvoudige katalysator van menselijk contact in Les Olympiades ★★★★☆

Les Olympiades

‘Ik compenseer mijn frustratie over mijn werk met een actief seksleven’, zegt Camille met uitgestreken gezicht, een beetje ironisch en een beetje serieus, als Emilie hem tijdens de hospiteersessie vraagt naar zijn liefdesleven. Camille kaatst de vraag terug. ‘Eerst neuken en daarna zie ik wel’, reageert Emilie.

Seks is een verfrissend eenvoudige katalysator van menselijk contact, in dit voor regisseur Jacques Audiard (Un prophète, De rouille et d’os) ongezien lichtvoetige portret van een handvol jonge stadsbewoners. Ook al levert spontane seks hier meestal vlot verwachtingen op die nooit helemaal op elkaar aansluiten, in ieder geval niet voor lange tijd.

Emilie (Lucie Zhang) had eigenlijk een vrouw verwacht toen ene Camille (Makita Samba) reageerde op haar advertentie voor een kamer in haar Parijse appartement, maar toen bleek Camille een man, een charmante bovendien. Nu wisselen ze steelse blikken terwijl hij zich probeert te bewijzen als haar geschikte huisgenoot. De flashforward waarmee Les Olympiades eerder is begonnen – zij zingt loom op de bank in een galmende karaokemicrofoon, hij vraagt of ze wat wil eten, beiden zijn naakt – liet al zien waar dit tafereel op uitdraait.

Camilles aanleg voor het werpen van steelse blikken wordt later letterlijk benoemd door collega Nora (Noémie Merlant), die naar Parijs verhuisde om haar studie weer op te pakken. Camille en Emilie zijn rond die tijd even van elkaar weg gefladderd en hoewel Nora best wíl spelen in de liefde, gaat dit haar niet zo makkelijk af. Een curieuze persoonsverwisseling met een webcammer op een sekswebsite bezorgt haar vervolgens de meest tot de verbeelding sprekende ontwikkeling van alle hoofdpersonages.

Les Olympiades, een zedenschets gefilmd in schitterend zwart-wit, sluit aan op het heersende beeld van een generatie twintigers en dertigers: zó overladen met mogelijkheden, van studiekeuze tot werk en potentiële partners, dat alle opties voorlopig open blijven. Het leven als sociaal experiment: een inmiddels weinig originele gedachte die hier desondanks gevoelig en treffend in beeld wordt gebracht. Knap is vooral hoe soepel Audiard je zijn hoofdpersonages ondanks hun onhebbelijkheden laat omarmen, al is dat vermoedelijk grotendeels te danken aan de bijdrage van zijn jongere vrouwelijke coscenaristen. De filmmakers Céline Sciamma (Portrait de la jeune fille en feu) en Léa Mysius (Ava) hebben een scherp oog voor speelse en venijnige dialogen.

Neem alleen al die scène waarin Emilie na een feestje onder invloed van feest- en liefdesdrug mdma naar huis dartelt met een hoofd vol fantasieën over Camille, om thuis een andere minnares van haar huisgenoot te treffen. De wijze waarop door die drugshigh geluk en droefheid worden uitvergroot en elkaar razendsnel opvolgen, om ook gauw weer te vervliegen. Zo gaat dat in sommige levensfases, maar zo zie je het in een film eigenlijk nooit.

Of neem het moment waarop Nora en Camille op het punt staan voor het eerst met elkaar naar bed te gaan. Zij aarzelt bij nader inzien omdat haar laatste keer wel erg lang geleden is. Hij maakt daar geen enkel punt van, een reactie die haar aangenaam verrast. Mooi hoe zo’n lieve scène tegelijk zo krachtig een hele geschiedenis becommentarieert van mannelijke dwingelandij tussen de lakens. In het echt en in de cinema.

Les Olympiades is in die zin een geslaagde, moderne variant van de talloze vieringen van de vrije liefde uit de vorige eeuw door filmers als Éric Rohmer. En daar waren we aan toe: een verbeelding van de liefde van nu, onverbloemd, zonder moreel oordeel van de makers.