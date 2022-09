See How They Run is géén verfilming van The Mousetrap, en toch ook weer wel ★★★☆☆

See How They Run

Zodra Agatha Christies toneelstuk The Mousetrap een succes bleek in het Londense theater, niet lang na de première in 1952, aasden verschillende filmstudio’s op de rechten. Die strijd werd in 1956 gewonnen door de Engelse producent John Woolf, die onbekommerd een door Christie bedongen clausule tekende: de film mocht pas worden gemaakt als het toneelstuk niet langer werd opgevoerd. The Mousetrap werd de langstlopende toneelvoorstelling ter wereld en trekt nog steeds volle zalen.

Vandaar dat See How They Run van scenarioschrijver Mark Chappell en regisseur Tom George géén verfilming van The Mousetrap is. En toch ook weer wel: de film is een metaversie van het stuk. Het verhaal speelt zich af in de jaren vijftig, in en rond het theater waar The Mousetrap wordt opgevoerd. De eerste dode valt al na enkele minuten. En iedereen in het gezelschap is verdacht.

Het klassieke moordmysterie maakt al een tijdje een comeback in de bioscoop. Kenneth Branagh (her)verfilmde Christies verhalen Murder on the Orient Express en Death on the Nile, terwijl Rian Johnson met het enorm succesvolle Knives Out een ironische twist gaf aan het genre. Het vervolg, Glass Onion: A Knives Out Mystery, ging vorige week in première op het filmfestival van Toronto.

De aantrekkingskracht van zulke whodunits is niet moeilijk te verklaren. Het zijn luchtige, vlot vertelde films met een uitgebreide sterrencast en een verrassende plot, waarbij het publiek actief meedoet in de zoektocht naar de dader, maar tegelijk achterover kan leunen in de verwachting vermaakt te worden.

See How They Run voldoet precies aan die omschrijving. Twee agenten, de sombere Stoppard (de Amerikaanse acteur Sam Rockwell, met wankel Engels accent) en de enthousiaste beginneling Stalker (Saoirse Ronan), proberen de brute moord op de Amerikaanse filmregisseur Köpernick (Adrien Brody) op te lossen. Iedereen heeft een motief, van de scenarioschrijver die het niet eens wordt over het script tot de ontrouwe producent en de al dan niet versmade acteurs. Ook Agatha Christie zelf maakt haar opwachting.

Het is allemaal erg vermakelijk, al wordt de onophoudelijke tongue-in-cheektoon na verloop van tijd een beetje vermoeiend. Sympathieke zelfspot over flashbacks (de scenarioschrijver in het verhaal heeft er een hekel aan, terwijl See How They Run van flashbacks aan elkaar hangt) wordt bijvoorbeeld meteen overboden met een grap die te flauw is om te herhalen.

Ook de oplossing van het mysterie is veel te vergezocht. Maar dat is eigenlijk geen probleem: de bekoring van de whodunit ligt niet in het goede antwoord, maar in alle verkeerde afslagen.