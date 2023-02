Sean Penn oogst nogal wat kritiek met zijn documentaire over de oorlog in Oekraïne

Acteur Sean Penn met president Zelensky in de documentaire ‘Superpower’.

‘U drinkt nogal veel in de film’, merkt een jonge Oekraïense journalist op tijdens de persconferentie van Superpower, de spraakmakendste première tijdens het eerste weekend op het 73ste filmfestival van Berlijn. Onderwerp van de vraag is Sean Penn. De Hollywoodacteur trok samen met coregisseur Aaron Kaufman in 2021 namens mediaplatform Vice naar Oekraïne om een ludiek portret te schetsen van president en voormalig acteur Volodymyr Zelensky. Toen op 24 februari 2022 de eerste Russische raketten werden afgevuurd bleef de crew filmen, in Kyiv, en culmineerde de documentaire in een verslag uit het hart van een land in oorlog.

Maar er wringt ook wel wat in Superpower. Dat Penn in zijn documentaire ongemakkelijk veel voor de camera verschijnt, lijkt niemand te zijn ontgaan.

‘Hielp de drank u omgaan met de stress?’, is de vraag aan Penn. De 62-jarige steracteur, op het hoofd een pet in camouflagekleuren van het Hawaiiaanse tacorestaurant KillerTacos: ‘Ik hield vast aan mijn gebruikelijke drinkpatroon. Dat had niets met de film te maken.’

Een andere journalist in de zaal kiest voor het gestrekte been. In hoeverre maakt Penn onderdeel uit van oorlogspropaganda? Geagiteerd: ‘Het woord propaganda kan worden gebruikt als minachting voor wat wij hebben gedaan. Wij laten de eensgezindheid van een land zien dat vecht voor alles wat het leven de moeite waard maakt. Als het tonen van de waarheid propaganda is, word ik graag een propagandist genoemd.’ Met Russen werd niet gesproken. Praten met een muur had vermoedelijk meer zin, zegt hij.

Rockster-activist-oorlogsverslaggever

En dan is er de stijl: Superpower oogt als de documentaire-equivalent van Amerikaanse spionagethrillers. Jason Bourne in Oekraïne. Plaatsnamen verschijnen inclusief hoogte- en breedtegraad in beeld, voorzien van de bliepjes die letters op schermen in spionagethrillers op de een of andere manier maken. De muziek is omineus. Op alle mogelijke manieren wordt spanning gesuggereerd: een terugkerend tekstje telt af tot de invasie. Nog drie maanden. Acht dagen. Drie, twee, één.

Penn fungeert in dit decor als een soort rockster-activist-oorlogsverslaggever, diverse Oekraïense hoogwaardigheidsbekleders en meermaals Zelensky zelf ondervragend – voor het human-interest-interview heeft hij zichtbaar talent. Hij rookt tussendoor onafgebroken. Drinken doet hij inderdaad veel. Slapen weinig; in weer een tekstje wordt zelfs geëxpliceerd hóe weinig. Je bent geneigd te denken dat dit film is. Een rol. Op de persconferentie verbindt hij gebeurtenissen in de documentaire in ieder geval moeiteloos aan Hollywoodcinema.

De Oekraïense eensgezindheid tegenover het Russische kwaad komt in zijn ogen overeen met een boodschap die in zoveel Hollywoodfilms terugkeert: hoe onderlinge verschillen kunnen worden overbrugd ten faveure van een hoger doel. Hoe iedereen een betere versie van zichzelf kan zijn. In de documentaire neemt hij Oekraïense straaljagerpiloten, die naar Washington zijn afgereisd om te pleiten voor de levering van krachtiger Amerikaans wapentuig, mee naar Top Gun: Maverick en laat hij ze na afloop videobellen met hoofdrolspeler Miles Teller.

Het is eenvoudig Superpower te zien als het werk van een ijdele Hollywoodster die zichzelf in vrijwel ieder shot perst, onderwijl de Oekraïense overheidsboodschap herhalend dat de Verenigde Staten snel met betere langeafstandsraketten over de brug moeten komen.

Penns verbindende kwaliteiten

Evengoed is het niet lastig het gedramatiseerde engagement van Penn te bewonderen. Zo ongeveer rond de eeuwwisseling besloot de acteur – doorgebroken als ter dood veroordeelde in Dead Man Walking (1995), Oscars voor zijn rollen in Mystic River (2003) en Milk (2008) – zijn podium te gebruiken voor méér dan de volgende stap in zijn persoonlijke filmcarrière. Zijn aandacht voor Zelensky staat in een lange rij van pogingen de Amerikanen te onderwijzen in wereldproblematiek. Hij bezocht Irak om de protesteren tegen een dreigende inval van de Verenigde Staten, hij deed zich voor als journalist in Iran, stond in New Orleans vooraan om de slachtoffers van orkaan Katrina te helpen, interviewde president Rául Castro in Cuba en bezocht Hugo Chávez in Venezuela.

Conservatief Amerika haat hem grondig, maar een clip in Superpower toont ook Penns verbindende kwaliteiten. Een interview met Penn op Fox News over zijn bezoek aan Oekraïne wordt bewierookt door nota bene oer-Republikein Newt Gingrich, beschouwd als een van de aanvoerders van de politieke polarisatie in Amerika.

‘In Ukraine’ van de Poolse documentairemakers Tomasz Wolski en Piotr Pawlus.

Op het slim geprogrammeerde Berlijnse filmfestival ging in een ander programma ook In Ukraine van de Poolse documentairemakers Tomasz Wolski en Piotr Pawlus in première: zelfde onderwerp, diametraal anders uitgewerkt. In lang aangehouden shots zonder bijgevoegd commentaar of andere tierelantijnen zijn Wolski en Pawlus duidelijk toe aan een volgende stap qua verslaggeving van het leven in oorlogstijd. Opvallend zijn de scènes waarin hele Oekraïense gezinnen bij wijze van familie-uitje even uitstappen bij gecrashte Russische tanks. Oorlogstoerisme tijdens de oorlog: voor de meest onverwachte beelden bleek helemaal geen effectbejag nodig.

Zelensky spreekt filmelite toe Tijdens het openingsgala in Berlijn sprak de Oekraïense president Zelensky de genodigden in de zaal toe via een videoverbinding, zoals hij eerder deed tijdens de filmfestivals in Cannes (vorig jaar mei) en Venetië (augustus) en op de uitreiking van de Golden Globes (januari). Weer werd een zaal vol filmelite expliciet aangemoedigd om een standpunt in te nemen inzake de Russische invasie van Oekraïne. Hij noemde – met gevoel voor lokaal filmhistorisch bewustzijn – de Berlijnse cineast Wim Wenders als visionair voorbeeld, die in 1987 met zijn klassieker Wings of Desire ‘engelen over de Berlijnse Muur liet vliegen’ en zo zijn bijdrage leverde aan de vereniging van een verdeelde stad. ‘Hij haalde de Muur neer voor die twee jaar later daadwerkelijk viel’. De president toonde zich overigens realistisch: ‘Cinema kan de wereld niet veranderen, maar biedt wel inspiratie voor mensen die dat wél kunnen doen.’

Tijdens het openingsgala in Berlijn sprak de Oekraïense president Zelensky de genodigden in de zaal toe via een videoverbinding. Beeld Getty Images