Scorpions zoekt niet naar het avontuur van weleer, maar rockt opgewekt en dus best lekker ★★★☆☆

Of ze nog wat energie over hebben, na toch al 57 jaar rockgeschiedenis? Zeker wel, roept de Duitse band Scorpions voor de zekerheid direct in het openingsnummer van het negentiende album. Gas in the Tank, heet dat nummer, en het rockt keurig rond een boogie-achtige riff van de gitaardino Rudolf Schenker. Niet bepaald een verrassende track van de oervaders van de Duitse rock en metal, maar daar zullen zowel liefhebbers als bandleden ook niet op hebben zitten wachten. Nee, de Scorpions gaan op Rock Believer, de titel zegt het ook al, gewoon nog een keer plezier beleven aan niet te ingewikkelde songs vol levensvreugde, en natuurlijk die verplichte ballade (When You Know).

De Scorpions werden een enorme rockband in de jaren tachtig, vooral dankzij powerballads als Still Loving You (1984) en het Duitse bevrijdingslied Wind of Change (1990), dat dezer dagen de verkeerde richting op lijkt te waaien. Maar de band had een prachtige voorgeschiedenis, van avontuurlijke bluesrock en behoorlijk fris gitaarexperiment waarbij de hippieharen in de wind mochten wapperen. Gezien dat voortraject is het jammer dat de band op een nieuw album niet gedurfd heeft dat oude, niet door rockclichés gehinderde geluid nog eens te omarmen. De nummers Shining of Your Soul gevolgd door Seventh Sun zijn bedoeld als wat rustiger, misschien wat gewaagder tegenwicht voor het standaard-rockwerk, maar het reggaeslagje en vooral de teksten in deze tracks klinken wat vermoeid en fantasieloos.

Laat ze dan maar rocken. Gelukkig zingt Klaus Meine nog altijd onversleten lekker, met dat herkenbare, wat nasale stemgeluid, en bij opgewekt voortraggende nummers als When I Lay My Bones to Rest en Hot and Cold kun je toch niet anders dan respect hebben voor deze volhardende band, die toch echt tot de belangrijke krachtbronnen van de rock en de hardere muzieksmaken moet worden gerekend.

Scorpions Rock Believer Heavy ★★★☆☆ Vertigo/ Universal