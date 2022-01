‘Sciencefiction en fantasy doen het goed sinds de coronacrisis. Een vorm van escapisme’

Natalia Lloyd Beeld Sabine van Wechem

Het boek dat afgelopen week bij jullie het best werd verkocht is Beautiful World, Where Are You van Sally Rooney, dat vorig jaar al is verschenen. Waarom loopt dit nog steeds zo goed?

‘Rooney heeft een enorme schare fans onder studenten, twintigers en dertigers. Die groep leest graag in het Engels, in de originele taal. Dan komen ze vaak uit bij The American Book Center, omdat wij alleen maar Engelstalige boeken verkopen.’

Het zijn dus niet alleen internationale studenten die het kopen?

‘Nee hoor, we verkopen het evengoed aan Nederlandstalige klanten.’

Wat valt verder op?

‘Sciencefiction en fantasyboeken doen het goed sinds de coronacrisis – een vorm van escapisme. Als een boek is verfilmd, merken we dat ook meteen. Nr. 3, Dune, een sciencefictionboek van Frank Herbert, is vijftig jaar oud en onlangs verfilmd. De film heeft het boek in tweeën gehakt, dus mensen kopen het nu om te lezen hoe het afloopt.

‘En boeken die op sociale media als Instabook en Tiktok #Booktok worden aangeraden, blijven bestsellers. Zoals bijvoorbeeld nr. 5, It Ends With Us van Colleen Hoover. Dat loopt al maanden goed.’

En hebben jongeren gelijk; is het goed?

‘Ik heb drie boeken van haar gelezen en dit vind ik het beste. Ze schrijft meeslepend over vaak zware onderwerpen. Dit gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag.’

Dat past mooi bij de actualiteit rondom The Voice.

‘Ja, inderdaad! Een ander #Booktok-boek dat nu ook goed loopt is nr. 8, The Love Hypothesis van Ali Hazelwood. Dat gaat over #MeToo in de academische wereld.’

Wat is jullie boekentip van de week?

‘The Other Merlin van Robyn Schneider. Ik kwam het toevallig tegen op Instagram. Het geeft een twist aan de Koning Arthur-legende en gaat over lhbti-thematiek. Zo is de hoofdpersoon biseksueel. Geestig geschreven, ik moest soms hardop lachen. Een aanrader voor tieners, twintigers en ook dertigers zoals ik.’

Top-10 best verkochte boeken van The American Book Center in Amsterdam:

1. Sally Rooney: Beautiful World, Where Are You; Faber & Faber UK

2. Jonathan Franzen: Crossroads; Harper Collins UK

3. Frank Herbert: Dune; Ace Books

4. James S.A. Corey: Leviathan Falls; Little, Brown UK

5. Colleen Hoover: It Ends With Us; Simon & Schuster UK

6. Holly Black: The Cruel Prince; Hot Key Books

7. Diana Gabaldon: Go Tell the Bees that I’m Gone; Random House US

8. Ali Hazelwood: The Love Hypothesis; Berkley Books

9. bell hooks: All About Love; William Morrow & Company

10. Donna Tartt: The Secret History; Penguin UK