Schroothopen, een honkbalstadion en een kernreactor: de Rijksakademie stelt haar ateliers weer open voor publiek

Het atelier van Selma Selman in de Rijksakademie in Amsterdam. De kunstenaar heeft goud geëxtraheerd uit oude computeronderdelen. Beeld LNDW Studio

‘Hier een tentoonstelling opbouwen betekent vooral: heel veel weghalen.’ Het is een veelzeggende observatie van Rijksakademiedirecteur Emily Pethick. De Rijksakademie Open Studios, vaste prik voor kunstliefhebbers en -professionals, is namelijk niet zomaar een tentoonstelling.

Gewoonlijk is dit kunstinstituut, in een oude kazerne in het centrum van Amsterdam, vol bedrijvigheid. Een zeer select gezelschap kunstenaars vanuit de hele wereld – er melden zich jaarlijks zo’n 1.500 kunstenaars aan, iets meer dan twintig krijgen een plek – kan hier twee jaar lang werken, onder begeleiding van ‘adviseurs’ (geen docenten) en technische experts. Ze kunnen bovendien gebruikmaken van verschillende werkplaatsen. Of ze nou willen werken met keramiek, robotica, VR, kunststof, computeranimatie of olieverf: hier kan het.

Er wordt op de Rijksakademie een hoop uitgeprobeerd, dus er gaat vast ook eens iets verkeerd, er wordt vast weleens geknoeid en gerommeld. Maar twee weekeinden per jaar worden de ateliers netjes wit gesausd en zijn alle probeersels, schetsboeken en halffabrikaten verbannen naar kamers waarop staat ‘storage’.

De kunst die overblijft in de ateliers nadat ‘heel veel’ is weggehaald is van zeer hoge kwaliteit en kan soms zo het museum in. En dat gebeurt: museumdirecteuren, verzamelaars en tentoonstellingsmakers uit binnen- en buitenland scouten hier talent tussen de 48 kunstenaars, eerstejaars en tweedejaars, die zich presenteren. Het is ook de plek om te ontdekken welke thema’s en technieken de komende jaren dominant zullen zijn.

Dit jaar valt op dat veel kunstenaars zich hebben verdiept in hun familie. Zo filmde Zauri Matikashvili uit Georgië zijn vader, die handelt in tweedehands auto-onderdelen. In een toelichting schrijft hij dat hij het maken van de film ‘het moeilijkst’ vond, omdat hij zo is veranderd sinds hij niet meer in Georgië woont. In het atelier ernaast ondervraagt Natalia Papaeva uit Siberië in een video haar moeder, die twee talen door elkaar spreekt: Russisch en Boerjatisch.

Andere kunstenaars halen inspiratie uit een dagboek van hun vader, oude familiefoto’s, foto’s van hun moeder, het restaurant of de godsdienst van hun ouders. Via deze persoonlijke verhalen gaan de kunstwerken vaak ook over hun geboorteland: over oorlogen, culturele verschillen, economische en sociale ongelijkheid. Zo hoopt Selma Selman het Bosnische dorp waar ze vandaan komt ‘uit de armoede te halen’ door haar dorpsgenoten te leren hoe ze goud kunnen oogsten uit elektronica. Het persoonlijke is kunst en politiek op de Rijksakademie.

Selma Selman, bij de motorkappen die ze heeft beschilderd. Rechts de vergulde spijker. Beeld LNDW Studio

De Volkskrant koos drie favorieten die binnenkort uitvliegen (hun tijd aan de Rijksakademie zit er bijna op)

Alchemie

Waarom ze schildert op motorkappen? Voor Selma Selman (32) voelt het vanzelfsprekend: ‘Mijn vader was handelaar in schroot en oud ijzer.’ Vanaf dat ze een jaar of 12 was hielp Selman hem vaak, en toen ze aan de kunstacademie in haar thuisland Bosnië studeerde, koos ze stukken schroot, zoals auto-onderdelen, als ondergrond voor haar schilderijen. ‘Ik vind het mooi als mijn materiaal een geschiedenis heeft.’ Dat geldt ook voor de bergen oude computeronderdelen die je in haar indrukwekkende atelierpresentatie aantreft.

Voor de vier portretten die in het atelier hangen gebruikte Selman voor de verandering geen afgedankte onderdelen, maar gloednieuwe kappen van het luxemerk Mercedes. Op elk daarvan schilderde ze een portret van een vrouw uit haar familie: haar moeder, twee tantes, en een onbekende bruid. De portretten zijn geïnspireerd op een groepsfoto, genomen op een bruiloft in de jaren negentig, vlak na de oorlog in Bosnië. De glimmende motorkappen hangen als vaandels aan de muur en zijn half verborgen achter zwarte fluwelen gordijnen, even statig als dramatisch. ‘Ik wilde deze vrouwen, die veel hebben meegemaakt en een enorme kracht in zich dragen, een koninklijk monument geven’, zegt Selman.

In de muur links van de portretten steekt een eenzaam verguld spijkertje uit de muur. De afgelopen twee jaar onderzocht Selman een veilige manier om goud te extraheren uit oude moederborden van computers. De spijker in de muur is bedekt met goud uit zo’n 200 moederborden. Selman’s plan is om de methode – ‘hoe het precies werkt is geheim’ – te leren aan mensen uit haar geboortedorp, om ze op die manier een weg uit de armoede te bieden. Maar daarvoor moet ze er eerst nog wat handiger in worden. Voor nu gaat het vooral om de symboliek: iets waardeloos wordt waardevol: ‘Het is een soort alchemie.’

Het atelier van Annelies Kamen in de Rijksakademie, over de vloek van honkbalteam Boston Red Sox. Beeld LNDW Studio

Slapstick

Een ballenwerpmachine, felgroene bankjes, grijze luidsprekers: in het atelier van Annelies Kamen (34) waan je je in een honkbalstadion. Met hier en daar ook dingen die moeilijker te plaatsen zijn, zoals een riooldeksel uit Boston en bierblikjes volgestoken met punaises. Waarom liggen ze hier, wat hebben ze met elkaar te maken? Het wordt allemaal duidelijk in een twintig minuten durende performance. Het verhaal begint bij een puberjongen die in 2004 een honkbalwedstrijd bijwoont en een bal in zijn gezicht krijgt. Hij verliest zijn twee voortanden, maar wint een heldenstatus. Dankzij die ongelukkig terechtgekomen bal zou namelijk de ‘vloek’ (86 jaar zonder kampioenschap) van honkbalteam de Boston Red Sox verbroken zijn.

‘Die jongen zat bij mij op school’, vertelt de Nederlands-Amerikaanse Annelies Kamen, die opgroeide in de VS. ‘Het verhaal is me altijd bijgebleven, ik vond het interessant dat er in een sport als honkbal, met strikte regels, blijkbaar ook ruimte was voor bijgeloof en magie.’ In de rest van het verhaal rijgt ze op virtuoze manier heel uiteenlopende anekdoten aan elkaar. Bijvoorbeeld over professioneel worstelen, demonstraties tegen de oorlog in Irak, George Bush die twee schoenen naar zijn hoofd geslingerd krijgt, en pepperspraypistolen die worden omgesmolten tot riooldeksels. Het zit vol grappen en onverwachte wendingen, ondersteund door voorwerpen uit de installatie. Gaandeweg sijpelt daar een verontrustende ondertoon doorheen.

Annelies Kamen Beeld LNDW Studio

De combinatie van humor en geweld fascineert Kamen al lang: als kind was ze fan van het tv-programma Jackass, waarin stuntmannen de meest absurde en gevaarlijke stunts uitvoerden. De afgelopen tijd deed ze veel onderzoek naar showworstelen, een populaire sport in de Verenigde Staten waarin geweld, humor en theater hand in hand gaan. ‘Ik vind grappen interessant omdat ze iets zichtbaar maken dat daarvoor verborgen was’, zegt ze. ‘Om een voorbeeld te noemen: slapstickgeweld, zoals Bush die een schoen naar zijn hoofd krijgt, is ook altijd een bewijs dat echt geweld bestaat.’

Na haar ‘heerlijke tijd’ op de Rijksakademie is Kamen van plan om terug te verhuizen naar Berlijn, waar ze eerder woonde. Een idee voor een nieuw project ligt al klaar: ‘Ik wil een film maken waarbij de camera telkens net alle actie mist.’

Juan Arturo García in zijn video-installatie ‘Time, displaced’. Beeld LNDW Studio

Sciencefiction

Vlak voor zijn verblijf aan de Rijksakademie, in de zomer van 2021, was Juan Arturo García (35) in Bogotá: ‘Ik kom uit Mexico en mijn vriendin uit Colombia. We hebben de afgelopen jaren veel gereisd om elkaars landen en families te leren kennen.’ Ze logeerden in het huis waar zij is opgegroeid. En terwijl García op Google Maps keek om te zien wat in haar oude buurt zoal te doen was, stuitte hij op een gebouw vlakbij: Reactor Nuclear de Investigación IAN-R1. Een kernreactor, een paar straten verderop? García’s vriendin wist van niets, haar vader had er nooit van gehoord, taxichauffeurs wisten de kernreactor ook niet te vinden. De interesse van García was meteen gewekt.

Het resultaat van deze maffe ontdekking is de intrigerende en verontrustende film Time, displaced, waarvoor García (na enige tijd aandringen) het wetenschappelijke onderzoek bij de kernreactor mocht filmen. Die reactor blijkt in de jaren zestig te zijn geschonken door de VS, een Koude Oorlog-cadeau: ‘Kun je het je voorstellen, als je op een dag wakker wordt en ineens is er een kernreactor naast je huis, hoe zou dat je leven beïnvloeden?’

De film speelt met het idee dat trillingen in de aarde een diep effect hebben op mensen, en dat een atoomklok invloed heeft op de aarde. García mengde sciencefiction met echte beelden, van het door aardbevingen geteisterde dorpje Los Santos bijvoorbeeld.

De kunstenaar haalde inspiratie uit Latijns-Amerikaanse sciencefictionliteratuur. Hij noemt de roman Het blinde licht van Benjamín Labatut en het verhaal Gameon van Rey Emmanuel Andújar als voorbeelden. ‘In deze literatuur draait het niet om het einde der tijden, zoals in conventionele sciencefiction. Het gaat eerder om de vraag: hoe kunnen mensen in het zuiden leven met nieuwe technologieën die ze niet hebben uitgevonden?’

Time, displaced geeft op die vraag geen eenduidig antwoord: ‘Ik hoef niet noodzakelijk een specifieke verhaal of boodschap over te brengen. Meestal zijn de vragen belangrijker dan de antwoorden.’

Open Studios, Rijksakademie, Amsterdam, 2 t/m 4/6 en 8 t/m 11/6.