Schrijver weet hoe het is om beschimpt en belaagd te worden

Schrijver György Konrád in 1992. Beeld Getty

Boedapest, 15 maart 1991

In elke man schuilt een jager, die vermoedelijk zelfs op een mens zou schieten. Ik ben geen jager, ik sta aan de andere kant, ik ben het wild. Ik weet hoe het voelt wanneer jagers, drijvers en honden je omsingelen.

Deze mensen waren gekomen om herrie te schoppen (Konrád was belaagd door nationalisten nadat hij een toespraak over persvrijheid had gegeven, red.), ze wilden het gebouw van de televisie bezetten en dachten dat de regering hun dat zou toestaan, ze hadden immers een gemeenschappelijke vijand, de journalistiek.

Vervolgens vonden ze toch een muur van politie tegenover zich. Onbevredigd keerden ze zich om, en wie zagen ze daar voor zich? Mij, de belichaming van de geest die ze zouden willen uitroken. Ze raakten buiten zinnen. Dit was slechts een klein opstootje, maar het maakte wel voorstelbaar hoe een toeloop bij een kritische menigte in hysterie kan ontaarden.

Binnen een tijdsbestek van enkele uren scheen ik zowel de brenger van een goede tijding als de gezant van de duivel, hoewel er niet meer gebeurde dan dat ik een tekst voorlas. Velen veronderstellen dat de regering de woedende bezitslozen zal gebruiken als min of meer gratis hulptroepen.

Er is een gemakkelijk op te hitsen reserveleger ontstaan, en de regering heeft dat in de hand.

György Konrád (1933-2019), Hongaars schrijver. Ingekort fragment uit De oude brug. Vertaling Ineke Molenkamp-Wiltink. Van Gennep, 1997.