Schrijver Roemer haalt uit naar critici: ‘Zo gaat men om met een zwarte dame aan wie een literaire topprijs is toegekend’

De toekenning van die prijs in combinatie met het feit dat Roemer het een maand geleden publiekelijk voor Bouterse opnam, leidde tot groot ongemak. De feestelijke uitreiking werd afgelast. In Trouw reageert Roemer voor het eerst op de kritiek die haar ten deel viel. ‘De commotie komt op mij intens vals en compleet misplaatst over. (...) Vergeet niet dat de commotie door de nabestaandenlobby is ingezet en hun motieven blijven uiterst irrationeel.’

In 2019 werd Bouterse door de Surinaamse krijgsraad veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar voor zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden. In een post van Roemer op Facebook sprak ze echter haar steun voor hem uit. Volgens haar heeft Suriname Bouterse hard nodig gehad om ‘zelfbewuster’ te worden. ‘Merci man’, schreef ze.

Veel bekende Surinamers en nabestaanden van slachtoffers van de Decembermoorden spraken hun woede daarover uit. Tegenover de Volkskrant zei Roemer de woede van de nabestaanden te begrijpen, maar te weigeren Bouterse een moordenaar te noemen. Haar post was geen slip of the tongue, blijkt nu weer. ‘Ik articuleer wat ik al veertig jaar lokaal hoor en waarneem. Ik heb geen mening kenbaar gemaakt. Als romanauteur en academicus beschrijf ik de realiteit vanuit diverse perspectieven. Ik ben geen politicus die een achterban moet genereren; ik ben onafhankelijk.’

Feest

Roemer vindt het dan ook ‘onbehoorlijk’ dat de feestelijke uitreiking niet doorgaat. ‘Mijn feest is mij afgepakt op uiterst slinkse wijze, want niemand heeft mij gehoord. Zo gaat men om met een zwarte oudere dame aan wie net weer een literaire topprijs is toegekend.’

Op sociale media haalde Roemer flink uit naar de mensen die haar bekritiseerden voor haar Bouterse-uitspraken, met tamelijk expliciet taalgebruik. Daardoor herrezen vragen over de mentale gesteldheid van Roemer, het taalgebruik zou passen bij het ‘decorumverlies’ waaraan veel alzheimerpatiënten lijden.

Roemer spreekt het idee dat zij kampt met mentale of psychische problemen in het interview fel tegen. ‘Toen ik 21 was en de strijd begon tegen Zwarte Piet als uiterst racistisch symbool, en daarvoor op staande voet uit het onderwijs werd gezet in Paramaribo, verwezen velen mij uit protest en onbegrip naar de psychiater’, zegt ze. ‘En nu zijn het opnieuw landgenoten die deze brutale aanval op mijn geestelijke en mentale integriteit uitvoeren. Merkwaardig, vindt u niet?’

In het interview gaat Roemer verder in op de reden dat zij Bouterse geen moordenaar wil noemen. ‘Ik wil Bouterse geloven in wat hij als verdediging inbrengt. Ik weet niet of Bouterse de waarheid spreekt. Wat ik doe is zijn verdediging voor waarachtig aannemen. Daar heb ik persoonlijke en professionele redenen voor die ik niemand opdring.’

Roemer is ervan overtuigd dat het sentiment rondom Bouterse ooit zal kantelen. ‘Ik heb haast alle levensverhalen gelezen van Zuid-Amerikaanse vrijheidsstrijders. Op grond daarvan denk ik te weten dat Bouterse ooit een standbeeld zal krijgen. De generatie die dat zal bewerkstelligen heeft daar dan eigen argumenten voor.’