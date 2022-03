Schrijver Peter Verhelst: ‘Naarmate ik ouder word, komt er steeds meer van de wereld in mijn werk. Gelukkig maar’

Peter Verhelst (1962) wordt veel geprezen, maar minder vaak gelezen. Onlangs kreeg de Vlaamse dichter en schrijver, van wie net de novelle Lichamen is verschenen, boven op zijn indrukwekkende palmares de prestigieuze Constantijn Huygensprijs, voor zijn gehele, ‘intuïtieve, donkere, kritische en pulserende oeuvre’. Maar een bestsellerauteur werd hij niet. ‘Dat heeft mij nog geen seconde gefrustreerd. Dat is het gevolg van wat ik doe. Wat ik maak, wijkt af van meer dan 90 procent van wat mijn vakbroeders in de literatuur produceren. Zodra je de logica van een psychologisch opgebouwd verhaal verlaat, slaan veel lezers op tilt.’

Peter Verhelst: ‘Als je denkt dat er geen mus van het dak valt zonder dat het een betekenis heeft, ben je verloren. Dat-is-niet-zo! Er vallen dagelijks miljarden mussen van de daken zonder enige betekenis. Ons leven hangt van losse eindjes aan elkaar.’ Beeld Siska Vandecasteele

Trekt u zich daar niks van aan?

‘Ook in het echte leven interesseert mij die hele psychologische opbouw niks. Die legt niks bloot, houdt mijn interesse niet wakker. Ik denk in beelden. Vermoedelijk is dat een soort defect in mijn hoofd. Ik heb het als kind al ervaren. Ik ben, nondeju, 60, maar voel mij 16. Een beeld kan mij tot in het diepst van mijn zijn raken. Een enorme ontroering teweegbrengen. Geeft mij het gevoel niet alleen te zijn.’

Kunt u een voorbeeld geven van zo’n beeld?

‘Onlangs waren mijn vrouw en ik in Rome. In de Villa Borghese zagen we een wit marmeren beeld dat op de buik lag te slapen. Ik zag haar rug, de kont, de benen. Aan de vorm van de heupen zag ik meteen: dit is een vrouw. Maar toen ik dichterbij kwam en haar van de andere kant bekeek, zag ik plots dat het een man was. De hermafrodiet van Bernini.

‘Subiet wekte dat beeld diepe ontroering bij mij. Ik dacht: dit is een van de beelden waar ik als jongetje naar keek in de encyclopedie van de klassieke kunst die mijn vader had gekocht. Daar zat ik toen al met open mond naar te kijken. De hermafrodiet beschouw ik als een soort familielid, ten diepste aan mij verwant. De schoonheidservaring geeft me het besef dat er een plek is waar ik thuishoor.’

Buste die Peter Verhelst als kind boetseerde. Beeld Siska Vandecasteele

Overkomt u dat vaker?

‘Verdomd als het niet waar is, op dezelfde reis door Italië werd ik nog eens zo getroffen. In een kapelletje in Napels stonden we plots voor de Cristo Velato, de gesluierde Christus. Het lijkt of er een laken over het beeld is gedrapeerd, maar dat laken blijkt van marmer. Onwaarschijnlijk. Het laken schijnt transparant, je ziet het lijdende lichaam wel en niet, tegelijk. Fe-no-me-naal!

‘Ik stond ernaar te kijken en dacht: in godsnaam, hoe breng je zo’n visuele, verpletterende ervaring – ik voelde een enorm verdriet en geluk – onder woorden? Ik wist: ik wil iets schrijven over marmeren lichamen die een gloed verspreiden. Wit licht. Hoe kan ik die ervaring in leven houden? Dat is de kern. Het was het begin van Lichamen.’

Uw nieuwe novelle bestaat uit een aaneenschakeling van losse beelden. Soms staat er een zin los op een pagina. Afzonderlijke passages zijn van elkaar gescheiden door pentagrammetjes.

‘Die sterretjes heb ik ontleend aan een reis door de woestijn in Jordanië. ’s Nachts keek ik naar boven. Ik zag de Melkweg. Miljarden en miljarden sterren. In België zie je die natuurlijk niet… Enfin, ik zag het heelal voor mijn ogen wentelen. Ik voelde me nietig. Wat moest ik met die aanblik aan? Als vanzelf begon ik in het uitspansel sterrenbeelden uit te tekenen. Dat is sterker dan wat ook: het toekennen van betekenis. Patronen schetsen. Anders worden we zot.’

U schrijft: ‘Alles is weerkaatsing, flikkering, glans, geflonker, explosie, uitbarsting, nevel, plasma. Materie die zich probeert te ordenen.’

‘Eventjes licht er een groter geheel op – en swoesj, het is weer weg. Zwart, een schittering, weer zwart. Dat is literatuur. Iets flonkert even op en gaat weer weg. Dat zijn wij.’

Bij het lezen van Lichamen moest ik denken aan de gipsen afgietsels die in Pompeii zijn gemaakt van mensen die de vulkaanuitbarsting probeerden te ontvluchten.

‘Perfect! Die beelden spoken ook de hele tijd door mijn hoofd. Voortgekomen uit een holte in de lava, niets dat tegelijk iets is geweest. De materialisatie van laatste momenten van mensen. Absolute waanzin. Dat is precies wat ik in Lichamen wil doen: het spoor dat nagelaten wordt eventjes laten oplichten. Wow!’ Hij lacht. ‘Eigenlijk is het interview nu afgelopen. Alles is gezegd.’

Het beeld van de gipsen mummies uit Pompeii past ook goed bij de apocalyptische sfeer die heerst in Lichamen. Iemand komt aan in een verlaten, verwoeste stad en gaat op zoek naar leven.

‘Het is geen sciencefiction. Het is nú bezig, voor mijn gevoel. Ergens op de wereld is dit gaande. Die figuur heeft de normale maatschappij, of wat ervan over is, verlaten en doolt rond op een verlaten plek.’

Het lijkt op Tsjernobyl na de kernramp.

‘Die verwijzing is heel duidelijk. Maar ik heb bij het schrijven ook gedacht aan het rijk van de Maya’s. Ooit de grootste beschaving ter wereld. Als je hun bouwwerken nu ziet, dan is daar de natuur overheen gevlamd. Denk je eens in: New York, verlaten en door een oerwoud overwoekerd. Een waanzinnig idee. Het gaat mij om het beeld. Het is een tijdloze plek. Er is iets gebeurd. Een kernramp? Een vulkaanuitbarsting? Eigenlijk is het niet belangrijk. Het belangrijkste voor mij is dat die persoon alleen ergens terechtkomt.’

Peter Verhelst: ‘Eventjes licht er een groter geheel op – en swoesj, het is weer weg. Zwart, een schittering, weer zwart. Dat is literatuur. Iets flonkert even op en gaat weer weg.’ Beeld Siska Vandecasteele

‘Wat is de pit van de eenzaamheid?’, vraagt u zich af in Lichamen.

‘Daar zijn we door de covidpandemie weer hardhandig op gewezen: eenzaamheid is de mens een gruwel. Als je echt alleen bent, moet je strategieën bedenken om overeind te blijven. Uit de traumabestrijding weten we dat je dan bij je herinneringen uitkomt, dat je die moet herschikken en overschrijven.’

U schrijft over een man die in Mali werd ontvoerd en jarenlang in de woestijn gegijzeld gehouden. Hoe hij dag in dag uit in gedachten zijn huis steen voor steen opnieuw opbouwde en weer afbrak. Om zichzelf voor waanzin te behoeden. Is dat ook een metafoor voor wat u van de lezers vraagt? Hun eigen verhaal opbouwen uit de losse stenen die u aandraagt?

‘Exact. Je moet aan de slag om uit al die afzonderlijke beelden je eigen bouwsel te maken. Je eigen sterrenstelsel. Je moet dat met gevoel doen, met je eigen ervaringen, herinneringen, verlangens. Je maakt zelf het boek mee, geeft het betekenis. Dat is mijn geloofsbelijdenis. In die zin is Lichamen een ode aan de literatuur.’

U vergt veel van de lezer.

‘Ik wek ook weerzin, ik weet dat. Je moet als lezer bepaalde dingen loslaten. Als je denkt dat er geen mus van het dak valt zonder dat het een betekenis heeft, ben je verloren. Dat-is-niet-zo! Er vallen dagelijks miljarden mussen van de daken zonder enige betekenis. Ons leven hangt van losse eindjes aan elkaar. Ik geloof ook in contradicties. Die maken een verhaal rijk en complex, openen duizenden mogelijkheden. Dat verkies ik boven een strak afgelijnd verhaal waarbij ik me dood verveel. Dat al voorbij is terwijl je het leest.’

In Lichamen verschijnt een lemuur ten tonele die met zijn vingers op de muren van verlaten gebouwen klopt, die elke kamer fouilleert. Doet u dat ook niet met de taal?

‘Dat is het kind dat ik ben gebleven. Als kind kon ik urenlang stenen bekijken. Ik was gefascineerd door mineralen en gesteenten, de kleur en vorm die ze konden aannemen. Met die verwondering kijk ik nog steeds. Vooruit, noem mij het lemuurtje dat overal op tikt om te kijken of er een wormpje in een gaatje steekt, het eruit haalt en opeet. De wereld zit vol met waanzinnige schepsels – en ik draag daar graag mijn steentje toe bij.’

Steentje dat Peter Verhelst als kind vond in Fréjus. Beeld Siska Vandecasteele

Uw taal is vaak als ‘lichamelijk’ getypeerd; uw zinnen wekken een fysieke sensatie.

‘Om te beginnen: ik vind het Nederlands een bijzondere taal. Daar wordt nog weleens lacherig over gedaan. Ten onrechte. Het is een mooie taal, het Nederlands kan zingen. Ik geloof in een taal die meer doet dan informatie overbrengen. Er gebeurt veel meer. Er resoneert van alles mee. Het trilt en gonst. Ik wil meer aanspreken dan alleen de hersenen, ook de herinneringen die opgeslagen liggen in de spieren. Het lijf zingt mee.’

Zowel in uw poëzie als in uw proza maakt u veel gebruik van klank en ritme.

‘Ik ben verschrikkelijk jaloers op musici. Omdat zij je binnen vijf seconden euforisch of verdrietig kunnen maken. Met taal is dat moeilijk te bereiken, maar het kán wel. Met een omweg voorbij de hersenen. Ik wil een sensatie teweegbrengen. Vandaar dat mijn taal zo gecondenseerd is, vandaar dat mijn boek maar 140 bladzijden telt. Ik ben het van plan, hoor, een boek van zo’n 1.000 bladzijden, maar ik weet niet of je daar ooit doorheen zult raken. Ik denk dat je knettergek zou worden, dat je het wegsmijt.’

Maar hoe krijgt u het voor elkaar om dat zintuiglijke effect te bereiken?

‘Ik herinner mij hoe graag ik als kind al om me heen keek. Ik herinner mij nauwelijks mensen, laat staan namen, maar vooral lichamen en delen van lichamen. Heel domme dingen, zoals een opgetrokken schouder, een scherpe, puntige ellenboog. Ik keek zoals een beeldhouwer of een choreograaf naar houdingen en bewegingen. Uit die blik is mijn taal ontstaan.’

Is schrijven een kwestie van lef om het ongerijmde te laten komen?

‘Ik heb het geluk gehad dat ik op mijn 15de ben begonnen te schrijven en tot op de dag van vandaag er nog niet mee ben opgehouden. Ik debuteerde al op mijn 24ste. Ik heb nooit lef hoeven tonen, omdat ik nooit heb geloofd in het monopolie van de logica. Interesseert mij geen fluit. Het is meer een kwestie van toelaten, mijn intuïtie volgen. Een beeld moet kracht hebben en de mogelijkheid tot zintuiglijke verbeelding scheppen.’

Beeld Siska Vandecasteele

Wat iets heel anders is dan écriture automatique.

‘Daar heb ik een enorme hekel aan. Dat is veel te gemakkelijk. Ik ben geen aap achter een schrijfmachine. Als ik een boek aan het schrijven ben, lees ik ’s morgens eerst wat ik al heb. Dan verander ik zeventig dingen. Schrappen, schrappen. Heerlijk. Dan schrijf ik verder. De volgende dag precies hetzelfde. Weer zeventig dingen veranderen. Schrappen. En verder. Dat is geen écriture automatique!

‘Bij mij is niets een kwestie van toeval. Ik verdwijn ook niet in de totale abstractie. Het verhaal van Lichamen is doodsimpel. Iemand – is het een man of een vrouw, niemand die het weet – komt alleen aan op een verlaten plek en vindt daar van alles. De eenvoud van het verhaal staat mij toe om daar een beeldenwolk rondom te krijgen.’

U bent wel als ‘estheet’ gekenschetst. Aan dat beeld hebt u zelf ook bijgedragen door in interviews te verklaren dat u een bloedhekel hebt aan engagement. Maar in Lichamen, en ook in uw jongste poëziebundels, Zon en 2050, roept u een dreigend beeld op van een zichzelf verwoestende maatschappij.

‘Er is een evolutie geweest in wat ik schrijf. De sombere jaren tachtig hebben mij getekend. Ik had – en heb – een afkeer van pamflettisme. Eenduidige boeken, dat is de dood van de literatuur. Voor dat soort engagement moet je niet bij mij zijn. Tegelijk zijn in de loop der tijd sommige dingen urgenter geworden. Toen ik een jaar of 12, 13 was, las ik in het rapport van de Club van Rome, dat mijn vader in de kast had staan. Ik kon er niet van slapen. Mijn vader zei tegen me: het zal zo’n vaart niet lopen, jongen. Ik liet me weer in slaap sussen, maar nu blijkt dat wat in dat rapport stond gaat uitkomen. Er staat ons iets te wachten.’

Kun je daar als schrijver iets in betekenen? Een van de gedichten in 2050 begint met de regel: ‘Graag geef ik je armen om de wereld te vangen als die omvalt.’

‘Anders dan het cliché luidt, schiet de taal nooit tekort. Soms kan een dichter het onzegbare zeggen. Tegelijk komt er, naarmate ik ouder word, steeds meer van de wereld in mijn werk. Gelukkig maar. Want dat gedoe over estheticisme, dat interesseert mij geen lor. Ik doe mijn zin.’

U speelt met de schoonheid als een kat met een muis. Er zit, voor zo’n zachtmoedig iemand, veel geweld en wreedheid in uw werk.

‘Het is een van de contradicties die ons als mens definiëren: het vermogen om anderen graag te zien en tegelijk het creatieve vermogen om diezelfde mensen pijn te doen. Te vernietigen. Ik heb nog nooit iemand onthoofd, maar ik ontken niet dat ik het zou kunnen… heel… traag.’ Hij grinnikt.

‘Ik heb het vroeger bij mijn oma gezien. Mijn oma, de liefste vrouw van West-Europa. Die onthoofdde haar kippetjes met een houw van haar smalle bijl op een houtblok. Het lijf van de kip viel klapwiekend op de grond een rende in de rondte, een rood, dampend fonteintje spoot uit de open nek. Ik moest hard lachen. En mijn hart brak. Het ergste is dat ik als schrijver het wrede een esthetische draai kan geven. Ach, de hele katholieke kunst is wreed – en ik ben katholiek opgevoed, hè.’

Kunnen uw boeken alleen nú geschreven worden?

‘Daar ben ik heilig van overtuigd. Omdat ze het gevolg zijn van wanhoop en verbijstering dat er zo veel dingen onoplosbaar zijn. Dat het paradijs verder en verder uit beeld blijft. Dat we ergens op afstevenen. Ik heb altijd nagedacht over mechanismen om te overleven. Tongkat, Zwerm, Lichamen – allemaal apocalyptische boeken. Als katholiek jongetje zat het er al in. Ik hield van de Apocalyps. Openbaringen was mijn favoriete Bijbelboek… Los van de plagen van Egypte, die ik ook wel toppie vond.’

Hoe verhoudt u zich tot de wereld als u schrijft?

‘De wereld is op een bijna ondraaglijke manier aanwezig. Ik leef met iemand die alle problemen in de wereld op de voet volgt. Wij praten daar constant over. Ik zit aan het nieuws over de oorlog in Oekraïne gekluisterd. Voor de duidelijkheid: mijn boeken zijn niet bedoeld om van de wereld weg te vluchten. Of misschien eventjes. Omdat iets wat mooi is, je altijd één ogenblik meeneemt en weer terugbrengt. Een verblindende flits tussen twee zwarte gaten.’

Wie is Peter Verhelst? Peter Verhelst (1962) is een Vlaams dichter, romancier en regisseur, die in 1987 debuteerde met de dichtbundel Obsidiaan. Zijn werk werd overladen met prijzen, waaronder De Gouden Uil, de Vlaamse Cultuurprijs en de F. Bordewijkprijs voor zijn roman Tongkat (1999), de Woutertje Pieterse Prijs en de Gouden Griffel voor Het geheim van de keel van de nachtegaal (2009), en de Herman de Coninckprijs en de Ida Gerhardt Poëzieprijs voor de dichtbundel Wij, totale vlam (2016). Dit jaar verscheen zijn novelle Lichamen en werd hem de Constantijn Huygensprijs toegekend voor zijn gehele oeuvre. ‘Die jury’s toch!’, lacht Verhelst. ‘Maar serieus: ik ben ongelooflijk blij met de prijs, omdat die mij in een literaire traditie plaatst. Hugo Claus en Jeroen Brouwers, maar ook Stefan Hertmans en Tom Lanoye zijn zéér belangrijk voor mij. Ik ben trots dat ik me in hun gezelschap mag scharen… en mijn boekhouder vindt het ook wel plezant.’

Peter Verhelst: Lichamen. De Bezige Bij; 144 pagina’s; € 22,99.