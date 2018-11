Schrijver Milan Kundera kan na 40 jaar Tsjechische nationaliteit terugkrijgen

Milan Kundera, de schrijver van de beroemde roman ‘De ondraaglijke lichtheid van het bestaan’ waarmee hij in 1983 in één klap bekend werd bij een miljoenenpubliek, mag opnieuw Tsjechisch staatsburger worden.

Ruim 40 jaar geleden vluchtte de intussen 89-jarige Kundera naar Frankrijk en verkreeg er de Franse nationaliteit. Maar de huidige Tsjechische premier Andrej Babis had zaterdag een ontmoeting met hem in Parijs, ter gelegenheid van de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog, en stelde hem voor opnieuw Tsjechisch staatsburger te worden. Hij heeft dat verdiend, aldus de premier.

In 1979 had de toen communistische regering van Tsjechoslowakije het Tsjechische burgerschap van Kundera en zijn echtgenote afgenomen, na de publicatie van zijn werk ‘Het boek van de lach en de vergetelheid’. Dat getuigde over het leven onder het communistische regime. Zijn boeken waren in eigen land tot 1989 verboden.

Kundera, die in 1929 in Brno werd geboren, behield ook na de fluwelen revolutie van 1989 een moeilijke relatie met zijn vaderland. Hij ging er nog verschillende keren heen, maar weigerde zich in het openbaar te laten zien. Zijn laatste bezoek zou van 22 jaar geleden dateren.