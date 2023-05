Schrijver Martin Amis (73) overleden

Martin Amis in 2020. Beeld Elena Seibert

Dat is vrijdag al gebeurd, meldt The New York Times. Volgens de krant bevestigt zijn vrouw, auteur Isabel Fonseca, dat hij stierf aan de gevolgen van slokdarmkanker.

Martin Amis werd geboren op 25 augustus 1949 als zoon van Hilary Bardwell en de befaamde ‘angry young man’ (een groep Britse schrijvers in de jaren vijftig die zich afzette tegen de gevestigde orde, red.), Kingsley Amis.

Amis jr. studeerde Engelse taal- en letterkunde aan Exeter College in Oxford en was redacteur bij het Times Literary Supplement en New Statesman. In 1973 publiceerde hij zijn eerste roman, The Rachel Papers. In de jaren tachtig en negentig groeide hij uit tot een van de meest gereputeerde schrijvers van het Verenigd Koninkrijk.

Over de relatie met zijn vader zei Amis in 2020 tegen de Volkskrant: ‘We hadden niet alleen op persoonlijk niveau een goede band, maar ook een goede literaire vriendschap. We konden uitstekend met elkaar praten over literaire zaken. Voor zover ik weet zijn er geen andere voorbeelden van ouders en kinderen die hetzelfde type schrijver waren met een vergelijkbaar oeuvre.

Amis publiceerde romans, verhalenbundels en non-fictiewerken. Tot zijn belangrijkste boeken behoren Dead Babies uit 1975, Geld (Money, 1984), London Fields (1989), De informatie (The Information, 1995) en Ervaring (Experience, 2000).