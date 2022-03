Schrijver David Diop werpt een ander licht op de Verlichting: ‘Achter de grote principes schuilt een gewelddadige realiteit’

Het is drie uur ’s middags en in Café Marly, gelegen in een van de lange vleugels van het Louvre in Parijs, neemt de beau monde een koffie na het déjeuner. Welgestelde toeristen, onderuitgezakt in de kussens, vergapen zich aan de langsfladderende lichamen van modewezens die ze enkel uit glanzende bladen kennen. Tussen hen zit David Diop, auteur van de wereldwijd vertaalde roman Frère d’âme (Meer dan een broer, 2019) die zo onvergetelijk vertelt van het gruwelijke lot van zwarte soldaten die in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog belandden – Barack Obama zette het boek vorige zomer op zijn leeslijst.

Vanochtend is Diop uit Pau gekomen, waar hij 18de-eeuwse letterkunde doceert aan de plaatselijke universiteit, om te praten over zijn deze week verschenen roman Reis zonder terugkeer. ‘Maar straks reis ik weer terug naar mijn kinderen en mijn studenten.’

David Diop: ‘Mijn hoofdpersoon, de 18de-eeuwse botanicus Michel Adanson, was een man van zijn tijd. Het verslag van zijn reis naar Senegal bevat de gewone vooroordelen over het ‘zwarte continent’, maar mij valt ook zijn nieuwsgierigheid op, zijn openheid van geest.’ Beeld Lavinia Parlamenti

David Diop werd in 1966 geboren in Parijs. Zijn schooltijd bracht hij door in Senegal, het land van zijn voorvaderen, waar zijn vader werk had gevonden. Op zijn 18de maakte hij de reis terug naar de Franse hoofdstad om te studeren aan de Sorbonne. ‘Geheel alleen ja, zoals alle andere studenten’, zegt hij met enige ironie.

Zijn blik is onderzoekend en verraadt een rustige discipline, humor ook, en een grote desinteresse in alles wat er niet toe doet. Hij praat zacht maar weloverwogen, als een docent die schrijver is geworden, zich intens bewust van wat woorden kunnen betekenen en teweeg kunnen brengen. Doordrongen ook van de kracht van de literatuur, hoe die de geest kan vervoeren en meeslepen in de tijd.

Recht voor ons op het drukke plein zien we de glazen piramide, modern en transparant symbool van het tijdperk dat Frankrijk het wereldtoneel beheerste, wetenschappelijk, cultureel en ook militair. Het museum, met al zijn schoonheid en de opeenhoping van kennis, is de uitstalkast van die geschiedenis, van haar grootsheid en haar ontwrichting.

We spreken over zijn studietijd in de jaren tachtig, de periode waarin Diop de 18de eeuw ontdekte. Hij schetst zijn fascinatie voor de eeuw van de Verlichting, voor de steeds driftiger zoektocht van mensen naar kennis en het systematiseren van die kennis, de poging alle materie te ordenen, alle soorten te classificeren. Het was ook de eeuw waarin het Westen ’s werelds rijkdommen almaar grootschaliger ging gebruiken en Afrika onder Europese machthebbers verder werd verdeeld. De eeuw waarin honderdduizenden mensen door de Fransen uit Afrika werden weggevoerd naar de Nieuwe Wereld, om daar als slaven te worden verkocht. De eeuw die de eeuw van de rede werd genoemd.

Reis zonder terugkeer speelt in die tijd en gaat over de jonge Franse botanicus Michel Adanson (1727-1806), die in 1750 voor onderzoek naar Senegal gaat en ontdekt dat het eiland voor de kust, Gorée, voor miljoenen tot slaaf gemaakten een plek van vertrek is, zonder terugkeer.

Hoe heeft u uw hoofdpersoon ontmoet?

‘De laatste jaren heb ik me in mijn wetenschappelijke onderzoek vooral op de 18de eeuw gericht, eerst op de filosofie, later ook op de verhalen van mensen. Ik ontwikkelde een voorliefde voor reisverslagen, omdat die vaak een bijzonder mengsel zijn van objectieve waarnemingen en uitingen van gevoelens. Eigenlijk kwam het vooral door de titel dat ik het reisverslag van ene Michel Adanson ging lezen: Voyage au Sénégal, immers het land waar ik vandaan kom.

‘Adanson bleek een bijzondere figuur, heel ambitieus, die in 1748 op jonge leeftijd, op zijn 23ste, naar Senegal was gereisd en van die reis verslag had gedaan. Hij was al vroeg geïnteresseerd in de verschijnselen van de natuur, liep op zijn 14de rond met een microscoop, en hij was de aller­eerste Franse wetenschapper die belangstelling toonde voor de ­onbekende wereld van Afrika.’

Die onbekende wereld wilde hij in alle opzichten in kaart brengen.

‘Ja, en meer nog. Adanson had de ambitie lid te worden van de Koninklijke Academie van Wetenschappen van Parijs en wilde daar zo ongeveer alles voor doen. In die tijd beheerden de broers Jussieu de Jardin du Roi in Versailles, wat later het Museum voor Natuurlijke Historie is geworden. Zij beslisten over de carrières van wetenschappers en zagen wel wat in hem. En zo werd de jonge naturalist Michel Adanson als commies van de Indische Compagnie naar Senegal gezonden, waar hij ruim vier jaar verbleef. In 1757, drie jaar na zijn terugkomst, publiceerde hij zijn reisverslag, dat deel had moeten uitmaken van een veel groter geheel: De natuurlijke geschiedenis van Senegal.

‘Adanson was een systematicus in een tijd dat men heilig geloofde in kennis door ordening en classificatie. Hij wilde al zijn kennis, alle kennis van de planten- en dierenwereld encyclopedisch samenbrengen in een boek, of eigenlijk een reeks boeken, een onmogelijke opdracht die niettemin zijn levenswerk was. Heroïsch en tragisch. Zijn briljante en toch ook blinde arbeidsdrift maakte hem, naast zijn onderzoekende geest en ontdekkingslust, voor mij zo interessant. Een figuur uit een roman.’

Hij stapte uw roman binnen?

‘Hij werd er de motor van, want uit zijn verslag en zijn nagelaten geschriften blijkt dat hij in alles geïnteresseerd was. Niet alleen in flora en fauna, ook in samenlevingen en mensen. Hij was botanist en zoöloog, maar ook etnograaf en geograaf. In zijn aantekeningen vond ik zijn diepe belangstelling voor mensen terug, de trots dat hij daar vrienden had gemaakt en zelfs zwarte prinsen had leren kennen. (Ironisch) Hij was dus veel meer dan een wetenschapper.’

Klinkt er een zekere verwondering in uw woorden door?

‘Ja misschien, maar let wel: Adanson was zoals iedereen een man van zijn tijd. Zijn verslag bevat de gewone clichés en vooroordelen over het ‘zwarte continent’, maar in het algemeen valt mij zijn nieuwsgierigheid op, zijn openheid van geest. Zo is hij oprecht verbaasd over de taal die daar wordt gesproken, het Wolof, nog altijd de grootste taal van Senegal. Hij ontdekt de schoonheid van die taal, de precisie en compactheid ervan, en leert die ook spreken, want alleen zo kan hij, geleid door plaatselijke genezers, doordringen in de wereld van de inheemse planten met hun lokale namen. Dat een andere taal dan het Frans de wereld kon beschrijven, was een soort openbaring. Dit alles maakte dat dit relaas voor mij tot de wereld van de fictie ging behoren.’

Eigenlijk ontdekt ook uw romanfiguur de fictie.

‘Inderdaad, in zijn reisverslag zie je hoe hij tot het voor hem verrassende inzicht komt dat er soms emotionele en menselijke verklaringen nodig zijn om de dingen te begrijpen, waar een strikt wetenschappelijke verklaring niet voldoet. Ik trek dat door in mijn roman. Ik laat hem in de laatste maanden van zijn leven zichzelf herontdekken: ik zet hem aan het schrijven. In wat ik zijn Cahiers noem, die hij zijn dochter Aglaë nalaat, vertelt hij het diepere, persoonlijke verhaal van zijn reis.

‘Dat niet-officiële verhaal is als een geheime missie naar alles wat tot op dat moment verborgen was gebleven. Het romantische verhaal dat zijn hele verdere leven, zijn karaktervorming en gemoedstoestand bepaalde, vol van de ambitie, de discipline, de koude wil die hem zo kenmerkten. Hij geeft zich bloot in dat schrijfproces, wat voor een ouder niet gemakkelijk is tegenover een kind.’

De universiteit van Pau, waar David Diop letterkunde doceert. Beeld Lavinia Parlamenti

Het is gemakkelijker je aan je werk over te geven.

‘Als je uitsluitend het encyclopedie-lemma over Adanson leest, ontstaat het beeld van een werklustig maar niet geheel geslaagd en vergeten man, al zijn de baobabbomen, een schildpad en een bijensoort naar hem vernoemd. Ik wilde dat de lezer, op de schouders van Aglaë, hem zou betrappen op zijn menselijkheid. En zo heb ik de roman ook gecomponeerd, via de overdracht van zijn verhaal aan zijn dochter komt het ook bij de lezer.

‘Zij moest zijn verhaal eerst ontdekken, verstopt in een kastje dat hij haar naliet, om het bij de lezer te doen belanden. Als zij minder van hem had gehouden en zij niet op zoek was gegaan naar persoonlijke sporen van hem, dan was het wellicht altijd verborgen gebleven. De overdracht vindt dus plaats door de liefde, dat is voor mij het centrale thema. Aglaë had overigens ook zelf belangstelling voor de botanica en legde nog voor Adansons dood een bomentuin aan bij het kasteel Balaine. Dat arboretum bestaat nog altijd.’

David Diop: ‘De slavernij is niet het onderwerp, die vormt hooguit een gruwelijk decor. Mijn verhaal bevindt zich op een ander, symbolischer niveau.’ Beeld Lavinia Parlamenti

Aglaë speelt een belangrijke rol in de constructie van de roman. Wat is dat een boeiende persoonlijkheid!

‘Ze is een feminist avant la lettre, een ontwikkelde en vrije vrouw die haar eigen weg gaat en haar eigen wereld inricht. Ze bekommerde zich niet om wat ze hoorde. Ze is niet alleen tweemaal gescheiden, ze had ook een kind zonder dat ze was getrouwd met de vader, de architect die kasteel Balaine restaureerde.’

Ja, ik dacht zoiets tussen de regels te lezen.

Diop lacht. ‘Ik heb dat niet uitgeschreven, die aantrekkingskracht hangt in de lucht. Dat is het plezier en de kunst van het schrijven.’

Maar die Cahiers hebben dus nooit bestaan?

‘Nee, ik wilde een oude romantechniek gebruiken die past bij de tijd waarin de roman speelt: een geheim manuscript wordt teruggevonden en toont de geschiedenis in een ander daglicht met zijn onthullingen en openbaringen.’

Centraal in de roman staat de liefde van Adanson voor de genezeres Maram. Intussen vertelt u subtiel het verhaal van de slavernij. Waarom zo subtiel?

‘De slavernij is eenvoudigweg niet het onderwerp, die vormt hooguit een gruwelijk decor, en misschien wel des te onmenselijker omdat die praktijken zo vanzelfsprekend lijken. Mijn verhaal bevindt zich op een ander, symbolischer niveau. Voor mij is Adanson meer dan de historische persoon zelf; hij is vooral de vertegenwoordiger van de geest van de Verlichting, van de filosofie en de encyclopedie.

‘Ik laat hem een jonge zwarte vrouw ontmoeten, de genezeres Maram, die net als hij de geheimen van de natuur onderzoekt en kent, maar, zo bemerkt hij, op een heel andere wijze dan hijzelf. Veel minder objectief, veel meer vanuit het idee dat er een directe verbinding bestaat tussen de natuur, de mens en de menselijkheid. Dat is een heel andere vorm van rede, en die grijpt hem aan, wijst hem op een tekort. Als hij Maram op gewelddadige wijze verliest, kan hij dat naar Europees model alleen vergeten door heel hard en gedisciplineerd te werken. Maar dat lukt nooit helemaal.’

U werpt dus een nieuw licht op de Verlichting?

‘Achter de grote principes van de Verlichting schuilt een gewelddadige realiteit. De slavernij kon alleen bestaan door een fundamenteel gebrek aan essentiële gevoeligheid. Classificeren, ordenen en indelen is nog geen kennen. Het bijzondere van Adanson is dat hij zich wel degelijk openstelt en gevoelig is voor het andere en onbekende, zonder te oordelen.

‘Des te pijnlijker is dat hij zichzelf na terugkomst in Parijs veroordeelde tot zijn hoogstpersoonlijke wetenschappelijke encyclopedie, die zo ongeveer alle natuurlijke kennis moest bevatten. Een illusie waaraan Adanson zich vijftien uur per dag wijdde, gedurende meer dan veertig jaar. Dat deed hij op zijn hurken, zoals hij in Senegal had geleerd, terwijl hij intussen zijn gezin, zijn vrouw en dochter vergat. Maar uiteindelijk was hij een humaan systematicus, zoals ik probeer duidelijk te maken via zijn Cahiers.’

In uw roman speelt Orfeo ed Euridice, de schitterende opera van Gluck, een beslissende rol bij zijn besluit die Cahiers te gaan schrijven.

‘Naar ik heb begrepen heeft Adanson maar eenmaal in zijn leven een operahuis bezocht. Maar het is historisch dat hij weende toen hij passages uit Orfeo ed Euridice hoorde. Ik zag het als mijn opdracht uit te zoeken waarom hij zo geroerd was door die muziek, en ik bedacht dat het moest zijn omdat hij Maram had liefgehad en haar had verloren.

‘Orfeo ed Euridice is niet zomaar een opera, hij gaat over de passage tussen leven en dood en dat is precies de ruimte die ik in deze roman wilde onderzoeken. De paar seconden die Adanson gelukkig was met Maram, maakten het waard om te leven, en dat is wat hij zijn dochter wil doorgeven. En die overdracht is ook precies de macht van de kunst.’

Dat klinkt romantisch en idealistisch. Maar u sluit het boek af in een heel ander, realistischer register.

‘Ik wil laten zien dat het idee van overdracht heel mooi is, maar niet iedereen is er te allen tijde rijp voor. Dingen kunnen alleen maar worden doorgegeven als de ontvanger er gevoelig voor is en ervoor openstaat. Daar is soms tijd voor nodig, aandacht. Dat is ook wat me aantrekt in de filosofie van Diderot, van de 18de eeuw, de zin van didactiek en het belang van de dialoog. Je kunt aandacht niet afdwingen per decreet. Daarom is de roman zo’n fascinerend vehikel, een voortdurend gesprek met de lezer.’

David Diop: Reis zonder terugkeer. Uit het Frans vertaald door Martine Woudt. Cossee; 256 pagina’s; € 24,99.