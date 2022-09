Schrijven kan bevrijdend werken, ook in de cel, toont het meeslepende stuk Een van ons ★★★★☆

Dennis Rudge in Een van ons Beeld Jean van Lingen

Hoe kan een levenslanggestrafte toch vrij zijn? Door te schrijven. Dat is de gedachte achter de schrijfgroepen die Christine Otten in de gevangenis organiseert. Over haar ervaringen met schrijvende gedetineerden publiceerde zij eerder een columnreeks in de Volkskrant en in 2020 de roman Een van ons. Deze roman is nu door haar bewerkt tot een theatermonoloog, die dit seizoen in theaters en penitentiaire inrichtingen te zien is.

Vorig jaar werd deze al gespeeld door Kenneth Herdigein. Voor deze reprisetournee neemt Dennis Rudge het stokje van hem over. Hij speelt Lucas, een man die levenslang heeft. Hij vertelt hoe hij worstelt met het besef dat hij een leven zonder toekomst leeft, hoe hij zich wapent tegen de eenzaamheid, de nutteloosheid en vooral de hoop. Dit doet hij door zich af te zonderen, door een rol te spelen. Maar zijn strategie om niet gek te worden dreigt te mislukken wanneer hij een schrijfster ontmoet die schrijflessen geeft in de gevangenis. Het ergst denkbare gebeurt: hij krijgt weer hoop.

Beeld Jean van Lingen

Rudge speelt deze Lucas ingehouden en met de tragische glimlach van iemand die het allemaal heeft opgegeven. Dit is een sympathieke man, met wie het als publiek makkelijk meeleven is. Het helpt natuurlijk ook dat we nooit te horen krijgen welk misdrijf hem levenslang heeft opgeleverd. Het is de vraag of zijn verhaal dan nog steeds zo meeslepend is.

Want dat is het, meeslepend. Je ziet de worsteling van een man met de zinloosheid van het bestaan. En de uitweg die schrijven kan bieden. De live muziek die Lorijn von Piekartz speelt, versterkt nog eens het intieme gevoel van Een van ons, dat uiteindelijk niet alleen over een gevangene gaat, maar over ons allemaal.