Schrijnende verhalen van kindsterren en de inspiratiebron van Lubach: dit zijn de series van de week

Alanis Morissette tijdens de opname van het album ‘Jagged Little Pill’. Beeld Glen Ballard / HBO

Mark, je tipt deze week de HBO Max-docuserie Phoenix Rising. Waarom?

‘In de tweedelige serie Phoenix Rising vertelt actrice Evan Rachel Wood over haar giftige relatie met rockster Marilyn Manson. Wood, een voormalig kindster die we kennen van onder andere de serie Westworld, kreeg op haar achttiende een verhouding met Manson. Hij was toen 37. De rockster heeft nogal een berucht personage van zichzelf gemaakt – met bijvoorbeeld gekleurde contactlenzen, extreem provocerende teksten en allerlei knipogen naar het satanisme. Wood vertelt in de documentaire over het misbruik en de psychische terreur die ze meemaakte in haar relatie met Manson. Zijn gecreëerde, satanistische podiumpersoonlijkheid is een reflectie van wie hij echt is, legt ze uit.’

‘Ze beschrijft een hel vol met fysieke en psychische mishandeling, onder de invloed van allerlei drugs. Door de korte verjaringstermijn van huiselijkgeweldszaken in Californië, kan ze geen zaak tegen Manson aanspannen. Overigens heeft Manson haar eerder deze maand wel aangeklaagd voor smaad. Phoenix Rising is gemaakt door Amy J. Berg, die eerder een indrukwekkende documentaire maakte over misbruik in de katholieke kerk: Deliver Us from Evil.’

Op HBO Max staan meer van dit soort schrijnende documentaireseries, zei je.

‘Ja, Phoenix Rising deed me denken aan de documentaire Jagged, over de Canadese zangeres Alanis Morissette. Zij werd tijdens haar tienerjaren opeens een wereldster. In Jagged kijkt ze terug en beschrijft ze hoe ze als jong meisje in een heel volwassen wereld terechtkwam. Een wereld vol met predatoren, waar ze behoorlijk beschadigd uit is gekomen. De documentaireserie Showbiz Kids heeft een soortgelijk thema: de problematische verhalen van jonge kindsterren in Hollywood. Met name de jonge vrouwen onder hen, onder wie ook weer Evan Rachel Wood, werden nauwelijks begeleid en hebben vreselijke dingen meegemaakt. Allemaal serieuze, belangrijke onderwerpen. Ook Netflix heeft een soortgelijke serie, Maid. Over een jonge vrouw die uit een gewelddadig huwelijk vlucht en gaat werken als huishoudelijke hulp bij rijke families. Het is een dramaserie, maar gebaseerd op een waargebeurd verhaal.’

Dan iets heel anders: het nieuwe seizoen van Killing Eve.

‘Op NPO Start staan inderdaad de eerste afleveringen van het vierde seizoen. Eindelijk. Killing Eve heeft – vooral in het eerste seizoen – geweldige personages, sterke dialogen en een goed geschreven scenario. De wederzijdse obsessie tussen agent Eve Polastri en huurmoordenaar Villanelle was uitgewerkt tot een perfecte tv-serie. In de seizoenen daarna ontbrak het een beetje aan een soort afronding. Er kwamen steeds andere schrijvers en regisseurs, waardoor ik het altijd het gevoel had naar een echo van het eerste seizoen te kijken. Het werd wat richtingloos. Maar het is heel goed gemaakt en het blijft daarom aangenaam om naar te kijken, als een soort gegarandeerde minimum amusementswaarde. Ik ben benieuwd of er nog een verrassend slot aankomt.’

En John Oliver is terug met Last Week Tonight.

‘Ja, Last Week Tonight is de inspiratiebron voor de programma’s van Arjen Lubach. Oliver maakt heel goeie, slim gemaakte uitzendingen over interessante nieuwsdossiers. Vaak wel over de Amerikaanse actualiteiten, maar soms heeft het ook betrekking op Nederland. Van de week ging het bijvoorbeeld over de trucs van het bedrijf Ticketmaster om de ticketprijs enorm op te drijven. Een enorme scam, duidelijk uitgelegd met behulp van korte, grappige filmpjes. Echt een aanrader.’