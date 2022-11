Schrijnende documentaire over de maatschappelijke ontwrichting in Oost-Oekraïne: alcoholmisbruik, verwaarlozing en geweld drijft kinderen naar een tehuis

In het licht van de verschrikkingen die de Russen sinds 24 februari over Oekraïne uitstrooien, zou je soms vergeten dat de oorlog in het oosten van het land al sinds 2014 woedt. In termen van krijg minder grootschalig maar, zo laat de documentaire A House Made of Splinters zien, met ook op maatschappelijk gebied verwoestende gevolgen. De film van de Deen Simon Lereng Wilmont, al te zien op het documentairefestival Idfa en dinsdagavond op NPO 2, volgt in 2019 en 2020 het leven in een kindertehuis vlak bij het front dat, mede door de sociale ontwrichting die oorlog creëert, aan jonge aanwas nooit gebrek heeft.

Kolya en zijn jonge zusje in 'A House Made of Splinters'. Beeld VPRO

Achter een op de tien voordeuren in het straatarme gebied verblijft een gebroken gezin. Het is het gevolg van alcoholmisbruik, verwaarlozing, geweld, vertelt een van de kinderverzorgsters – er werken uitsluitend vrouwen – in het tehuis. Veel kinderen komen er terecht als de zwaar bezopen moeder al dagen niet meer naar hen omkijkt, ze niet meer op school komen en zelf een kostje bij elkaar moeten scharrelen. Over de opvoedende functie van de vaders kunnen we kort zijn: die spelen slechts één rol: afwezig zijn.

Schrijnende scènes zijn het, de telefoontjes die de kinderen in de gang van het gammele gebouw plegen met het thuisfront. Eva, jaar of 8, krijgt van haar grootmoeder te horen dat mama al drie dagen ‘weg’ is. Als ze mama een tijd later alsnog spreekt, zegt die: ‘Loop daar weg en kom naar me toe.’ Ben je gek geworden, zegt Eva. De moeder: ‘Dochter, waarom wil je me in het graf jagen?’

Kolya, type stoere bink van een jaar of 10 met een gepantserde blik, krijgt zijn moeder wel aan de lijn: ja hoor, morgen komt ze langs, belooft ze. En verdomd, de volgende dag sluit ze Kolya, zijn broertje en peuterzusje in de armen. Kolya’s eerste woorden: ‘Je ruikt naar alcohol.’ Zo zorgzaam als hij is voor de kleintjes, zo destructief is hij voor zichelf. Kolya snijdt in zijn arm, loopt weg, wordt opgepakt voor diefstal, raakt in vechtpartijen verzeild.

Veel kinderen komen later als volwassene in het tehuis terug: om hun kinderen te bezoeken die ze zélf hebben verwaarloosd, weet een van de verzorgsters. Het treurige noodlot van verwaarloosde generaties die het voorbeeld van hun ouders kopiëren. Toch is dat geen wetmatigheid, alleen al als je ziet hoe de verzorgsters trachten dat te voorkomen. Ze overstelpen de kinderen met liefde en aandacht. En de doffe ogen van de kinderen gloeien op als een aspirant-pleegmoeder zich meldt.

Het zachte winterlicht geeft een melancholische gloed aan de harde kinderlevens, die door de regie van Lereng Wilmont grote diepte krijgen. Ze zijn zo gewend aan de camera, dat ze die volkomen lijken vergeten. ‘Hoop sterft als laatste’, zegt een verzorgster. Zij houdt die levend.