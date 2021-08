De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: iets met beste stuurlui en een wal.

Of experts al langer waarschuwden voor de gevolgen van ons besluit? Dat zou best kunnen, maar weet u wat het ook is? Zoveel mensen zoveel meningen! Deskundigen hoeven zich enkel druk te maken om wat ze weten, wij moeten rekening houden met wat iedereen vindt! Zo waren er ook mensen die dus precies het tegenovergestelde riepen. ‘Juist niets doen!’, was een geluid dat je in die tijd veel hoorde vanuit die hoek.

En dan heb je ook nog de mensen die weliswaar wisten wat de gevolgen zouden zijn, maar die daar wel mee konden leven. Iedereen heeft wat ons betreft het recht op diepgewortelde desinteresse, wij zijn de laatste om daar een moreel oordeel over te vellen.

Daar komt bij dat wij in de basis niet echt in onszelf geloven. Het oplossen van problemen laten we bij voorkeur over aan de markt, aan het toeval of aan andere landen. En als die allemaal niet thuis geven, vragen we ons eerlijk gezegd wel een beetje af waarom wij dat dan wel zouden moeten doen.

Het is verschrikkelijk om te zien wat er nu gebeurt, dat vinden wij ook. Maar het besluit om destijds niets te doen was weloverwogen. En als u het ons zo graag wilt horen zeggen: ja, op dat moment was het wel degelijk een goed besluit. Dan kunt u wel stellen dat alles erop wees dat het zou lopen zoals het is gelopen, maar zo simpel is het natuurlijk niet. Het is ingewikkeld. Iedereen is overvallen door de gebeurtenissen. Dan kunt u lopen klagen, maar denk liever mee, kom zelf eens met oplossingen!

O, het is nu te laat, zegt u? Typisch. Schreeuwen vanaf de zijlijn, maar meedenken? Ho maar. Daar hebben wij in Nederland een spreekwoord voor, iets met beste stuurlui en een wal.