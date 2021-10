Schotse band Biffy Clyro smeedt zware rock en melodieuze pop succesvol aaneen ★★★★☆

Het is niet veel bands gegeven overtuigend een fusie tot stand te brengen tussen het zware van rock of metal en het melodieuze van pop. De Schotse rockband Biffy Clyro doet het, al sinds 2002. In het Verenigd Koninkrijk hebben de laatste drie albums op één gestaan maar in Nederland is de status van Biffy Clyro nog altijd die van festivalfavoriet die de weg naar de hitlijsten moeilijk kan vinden.

Heeft misschien te maken met het feit dat een typische Biffy Clyro-fan een vreemdsoortige hybride moet zijn: tegelijk Tool-gek en Beach Boys-bewonderaar. Beide hoor je terug, soms zelfs in één song. In Witch’s Cup dienen staccato gitaar- en drum-salvo’s als basis voor de fraaie driestemmige zang van de (drie) bandleden.

En meer dan bij voorgaande albums zoekt de band de extremen van het poprockspectrum op. Ook al is A Hunger In Your Heart bijna dichtgeplamuurd, toch weten de elegantste riffjes aan het gitaarcement te ontsnappen. Terwijl Haru Urara klinkt als intieme softpop. Althans, tot de twee-minutengrens. Daarna hoor je The Eagles op steroïden. Maar nergens voelt het huwelijk van genres gedwongen of bedacht aan. Nou ja, misschien in Slurpy Slurpy Sleep Sleep, waarvan de gebroken ritmes doen vermoeden dat de band even wil laten horen hoe muzikaal onderlegd ze is.

Biffy Clyro, met vanaf links James Johnston, Simon Neil en Ben Johnston.

Biffy Clyro The Myth Of The Happily Ever After rock ★★★★☆ Warner