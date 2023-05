Schönberg was een grote muziekvernieuwer en een van de interessantste componisten ooit

Arnold Schönberg Beeld Telma Lannoo

Hij was een van de interessantste componisten ooit, in ieder muziekgeschiedenisboek is er ruime aandacht voor wat hij heeft gedaan. Maar wie die beruchte stukken die hij maakte live wil horen, moet sowieso niet in Nederland zijn. Vrijwel nooit hoor je de muziek van Arnold Schönberg (1874-1951) op NPO Klassiek. En als er wel iets van hem klinkt, zijn het niet die revolutionaire stukken waar de musicologen zo dol op zijn.

Schönberg, uit Wenen, was begin 20ste eeuw een van de grote muziekvernieuwers. Een reeks technologische en maatschappelijke ontwikkelingen had het vooruitgangsgeloof in de kunsten aangewakkerd. Hoewel Schönberg uit een familie van chazzens (voorzangers in de joodse eredienst) kwam, was hij chauvinistisch genoeg om te geloven in de superioriteit van de Duits-Oostenrijkse muziekcultuur – en hij zag zichzelf als de aangewezen persoon die te continueren. Drie stukken van de meester.

1. Drie klavierstukken (opus 11)

In 1909 dacht Schönberg dat alles wel gezegd was met de muzikale middelen van zijn tijd. Een stuk dat begint in C-groot en eindigt in C-groot: gaap. Tonale muziek noemen we dat: er is sprake van een toonsoort, als luisteraar voel je aan hoe de akkoorden zich tot elkaar verhouden.

In de atonale muziek die Schönberg propageerde, is er niet een toon of samenklank ‘belangrijker’ dan de andere. In zijn Drei Klavierstücke (voor piano dus) voel je dan ook direct: er is geen vaste grond onder mijn voeten, er is geen akkoord dat als thuisfront dient. De samenklanken lossen niet op zoals je verwacht, of zoals je misschien zou willen dat ze doen.

Natuurlijk vraagt dit meer concentratie van de luisteraar. De aantrekkingskracht zit in het onvoorspelbare. En luister je ze een paar keer, dan zie je de schoonheid van de compositie. Het is als koffiedrinken: de eerste keer dat je een slok nam, vond je het waarschijnlijk niet lekker. En nu hang je iedere dag tien keer onder je espressoapparaat.

2. Variaties voor orkest (opus 31)

Schönberg ging steeds een stapje verder. Alle twaalf toetsen van het octaaf – de zeven witte, vijf zwarte – op een piano moesten worden benut, in gelijke verhoudingen. Dit leidde tot de reekstechniek. In een reeks komen alle twaalf tonen voorbij, in een volgende moeten weer alle tonen langskomen. Die twaalftoonsmuziek (dodecafonie) leverde de ultieme rationele muziek op: constructies voor het hoofd, zoals de fuga’s van Bach dat in zekere zin ook waren. In zijn fascinerende Variaties voor orkest uit 1928 hoor je hoe hij ermee speelde. En al luisterend ontdek je: zo star was hij ook weer niet.

3. Verklärte Nacht

Een van zijn weinige stukken die je wel geregeld kunt horen, is dan ook een vroeg werk: het strijksextet (er is ook een versie voor strijkorkest) Verklärte Nacht. Dit stuk uit 1899 is gebaseerd op een gedicht waarin een vrouw tijden een nachtelijke wandeling aan haar nieuwe geliefde opbiecht dat ze zwanger is van een andere man. Het is uit zijn voegen barstende laatromantiek, broeierig, onontkoombaar. Maar wat zou het mooi zijn als we ons ook weer zouden openstellen voor die Schönberg die nóg verder ging. Die hebben we nu al zo lang veronachtzaamd, dat we er onmogelijk nog bang voor kunnen zijn.