Schokkend roze, het bestaat in de mode – en zeker dit najaar

De show voor najaar en winter 2022/23 van Valentino was een en al knalroze. De kleur werd ontwikkeld in samenwerking met het kleureninstituut Pantone. Beeld Imaxtree

Noem het niet zomaar roze. Fuchsia komt in de buurt, magenta ook. Maar dé kleur die dit najaar zo alomtegenwoordig is in de mode dat de catwalks erin verdronken en TikTok, Instagram, webshops en winkels ervan verschieten is nog intenser: een tintelend, smeulend, bijna fluorescerend dieproze dat wat dóét met de kijker en de drager. Hot pink wordt het genoemd, rodebietenpaars, shocking pink of Valentino-roze.

Die laatste naam is afkomstig van het Romeinse modehuis dat in 1960 werd gesticht door ontwerper Valentino Garavani en misschien nog wel het meest accuraat. Omdat het een fonkelnieuwe, officiële Pantone-kleur is, waarover straks meer. Omdat het modehuis bij de show voor dit seizoen alle 81 outfits, voor zowel mannen als vrouwen, uitvoerde in exact dat pimpelrozepaars, en ook de catwalk en de wanden van de showlocatie in die kleur stak. Het resulteerde in een welhaast hallucinant beeld: een dieproze zee waarin zich enkel hoofden en andere blote lichaamsdelen aftekenden.

Advertentie voor het parfum Shocking van Schiaparelli, ca. 1940. Beeld Retro AdArchives / Alamy

Dat alles, echt álles moddervet verzadigd roze was, dat was nieuw. In eerdere shows van Valentino kwamen van top tot teen fuchsia outfits al wel voorbij en bij eerdere shows van andere modehuizen ook. Viktor & Rolf toonden voor zomer 2005 al een voor de helft roze collectie. Recenter was de knalroze kerstcollectie van Jacquemus in 2020. Het bleken voorboden van een seizoen dat de modeannalen in zal gaan als de heet-roze herfst. Waar die roze revolutie vandaan komt laat zich raden, als je bedenkt dat mode altijd weer een golfbeweging maakt en reageert op wat er in de wereld gebeurt. Reken maar uit: saai + somber = zin in kleur. Het gros van de mensen is de suffe, fletse lockdownkleren van de afgelopen jaren spuugzat en is tegelijkertijd zorgelijk over oorlog en inflatie. Een toestand waarin oppeppers en rooskleurige uitzichten meer dan welkom zijn. Enter de knalkleuren.

Er bestaat inmiddels ook een term voor oppeppend aankleden: dopamine dressing, slim bedacht door de Amerikaanse modepsycholoog Dawnn Karen, die verbonden is aan het Fashion Institute of Technology, onderdeel van de State University of New York. Een jaar geleden al zei ze, in Volkskrant Magazine: ‘Wanneer je je lievelingskleur, favoriete stof, patroon of kledingstuk draagt wordt er dopamine vrijgegeven in onze hersenen, je raakt gemotiveerd. Hierdoor voel je je niet alleen beter, maar groeit ook je zelfvertrouwen en productiviteit.’

Modepsycholoog Dawnn Karen in knalroze op de cover van haar boek.

Karen baseert haar beweringen op eigen bevindingen, erkend wetenschappelijk onderzoek ontbreekt vooralsnog – wat niet wil zeggen dat haar theorie over dopamine dressing en het verwante serotonine dressing (een verwijzing naar de neurotransmitter serotonine die emotioneel evenwicht creëert en focus en rust geeft) quatsch is. Vergelijk kleurrijk geklede types als koningin Máxima en Iris Apfel maar eens met zwarte raven als Inez Weski en Maarten van Rossem en het verschil in humeur is evident. Al is het misschien ook een gevalletje kip-ei: wie van nature al een vrolijke frans is, trekt allicht sneller een knalkleur aan.

Kleurtherapeut Traci Kretzschmar, die in Johannesburg het kleuradviesbureau Colour Me Happy runt, onderschrijft de ideeën van Karen. Aan het Zuid-Afrikaanse weekblad Mail & Guardian vertelde ze: ‘Als je roze draagt, is dat omdat je gekoesterd en ondersteund wilt worden. Wie roze draagt, wordt gezien als liefdevol en benaderbaar (…), daar reageren andere mensen positief op, en die aandacht is belangrijk. Daarom moeten we ons bewust zijn van kleuren, want als je het eenmaal vanuit dat perspectief bekijkt, zul je er nooit meer hetzelfde naar kijken.’ Wat mannen betreft, spreekt Kretzschmar liever over het wat stoerder klinkende power dressing. Conservatievere types kunnen zich uitleven met felgekleurde sokken of dassen. ‘Dat is hun manier om ondeugend te zijn en te experimenteren met kleur.’

Dat roze geldt als een meidenkleur is overigens relatief recent. In haar bestsellerThe Secret Lives of Colour beschrijft cultuurhistoricus Kassia St Clair hoe in een artikel over babykleertjes in The New York Times uit 1893 werd geadviseerd om roze aan jongens te geven, en blauw aan meisjes, want ‘de toekomst van een jongen ziet er zoveel rooskleuriger uit...’ In een vakblad uit 1918 werd roze als een ‘veel vastberadener’ kleur omschreven dan het tere, sierlijke lichtblauw. Dat hooggeplaatste heren al eeuwenlang tuk waren op roodtinten valt ook simpelweg af te lezen aan de rode en purperen vorstenmantels, rode officiersjassen, het magenta van kardinalen en het rood van bisschoppen.

De eerste wereldberoemde vrouwen die openlijk voor rozerood vielen waren hooggeplaatste dames aan het 18de-eeuwse Franse hof. Markiezin ‘na ons de zondvloed’ de Pompadour, de bekendste minnares van Lodewijk XV, liet haar servies van Sèvres-porselein opsmukken met knalroze motieven en biezen. Lodewijk XVI’s vrouw Marie Antoinette hulde zich graag in roze robes van de hand van haar ‘minister van mode’ Rose Bertin.

Actrice Zsa Zsa Gabor in de film ‘Moulin Rouge’ (1952) in een jurk van ontwerper Elsa Schiaparelli. Beeld Getty Images

Pas in de jaren dertig van de vorige eeuw zorgde een ander tweetal vrouwen voor een populariteitspiek van de kleur. Nauwkeuriger gesteld: een heel hoge piek van een heel heftig soort roze. De eerste was Daisy Fellowes, een beruchte Frans-Amerikaanse erfgename. Een fuifnummer van jewelste die een aangetrouwde nicht was van Winston Churchill en Parijs-correspondent van de Amerikaanse Harper’s Bazaar. Toen ze bij Cartier de knetterroze 17,27 karaat diamant Tête de Belier (ramskop) kocht en die daags daarna naar een Parijs’ feestje droeg, trok ze daarmee de aandacht van ontwerpster Elsa Schiaparelli. ‘De kleur flitste voor mijn ogen’, schreef Schiaparelli later in haar autobiografie Shocking Life. ‘Fel, onmogelijk, onbeschaamd, flatteus, leven brengend, als alle lichten en vogels en vissen in de hele wereld bij elkaar, een kleur van China en Peru, maar niet van het Westen – een choquerende kleur, puur en onverdund.’ Toen Schiaparelli in 1937 haar eerste parfum Shocking uitbracht, verpakte ze het flesje, gevormd naar het wulpse bovenlichaam van Mae West, in een knalroze doosje. De kleur werd Shocking Pink gedoopt en keerde terug in vele van haar ontwerpen, zoals de jurk die Zsa Zsa Gabor in 1952 droeg in de Hollywoodfilm Moulin Rouge.

Een jaar later was het Marilyn Monroe die de aandacht trok in een minstens zo zinderende magenta strapless jurk met bijpassende operahandschoenen van ontwerper William Travilla, toen ze Diamonds Are a Girl’s Best Friend zong – 31 jaar later exact gekopieerd door Madonna in de clip van Material Girl. Ondertussen bleek ook Diana Vreeland van de Amerikaanse Harper’s Bazaar fervent fan van roze, dat ze bombardeerde tot het nieuwe zwart. In de musicalfilm Funny Face uit 1957, waarin het personage Maggie Prescott voorkomt dat deels op Vreeland gebaseerd is, zit de legendarische ‘Think Pink’-scène, waarin hoofdredacteur Prescott haar team opdraagt: ‘Banish the black, burn the blue, bury the beige. From now on... think pink! Maar echt shocking was het roze uit die scène al niet meer, eerder zoet.

Marilyn Monroe in ‘Gentlemen Prefer Blondes’ (1953) en Madonna in de clip van ‘Material Girl’ (1984).

En nu, twintig jaar na het Y2K-bubbelgumroze van Paris Hilton en Legally Blonde en vijf jaar na het millennial pink en de roze Pussy Hats van 2017, is dus de snoeiharde, pijn aan je ogen-variant van de kleur weer terug. Exact 75 jaar na Schiaparelli’s Shocking Pink heeft Pantone een veelbesproken nieuwe tint roze toegevoegd aan z’n waaier van kleuren. De officiële naam is Pink PP by Valentino, vernoemd naar Valentino’s creatief directeur Pierpaolo Piccioli die de tint samen met het Pantone Color Institute ontwikkelde. In een notitie bij de knalroze Valentino-show liet Piccioli weten: ‘Ik koos met roze voor een manifestatie van het onbewuste en bevrijding van de behoefte aan realisme. Ik wilde een stevige, intense tint fuchsia die alles zou bedekken – het oppervlak, de versieringen, de borduursels, de volumes. Alles behalve de identiteit van mensen.’ Piccioli kon door voor één kleur te kiezen, naar eigen zeggen ‘expressieve mogelijkheden maximaliseren binnen een schijnbaar gebrek aan keuzes’.

Saillant detail: dé signatuurkleur van het huis Valentino was, toen de oprichter er nog de scepter zwaaide, niet knalroze, maar vuurrood. Wat Valentino Garavani zelf van Pink PP by Valentino vindt, is niet bekend, de beste man is 90 en vertoont zich is al een poos niet meer in het openbaar. De huidige bazen zijn ondertussen druk bezig een slaatje te slaan uit de publiciteit rondom de kleurlancering. Half oktober werd bekendgemaakt dat het huis behalve kleding ook parafernalia op de markt brengt in de nieuwe tint: opschrijfboekjes, mokken en paraplu’s, te koop in online en stenen pop-upwinkels. Voor Instagramgebruikers is er in samenwerking met Meta Spark AR een filter ontwikkeld.

Margot Robbie in de Barbie-film die in 2023 uitkomt. Beeld

Voor 2023 voorspelt Pantone het (overigens sterk op PP Pink gelijkende) Beetroot Purple 18-2143 als een van de trendkleuren, naast de veel fletsere tinten Peach Pink 15-1530 en Crystal Rose 12-1708. Tel daarbij op dat de langverwachte Barbie-film met Margot Robbie als de levende Mattel-pop in juli in première gaat en besef: deze roze wolk blijft nog wel even hangen.