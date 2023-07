Schokkend om te zien hoeveel mensen Sylvie Meis zelf de schuld geven dat ze voor 800 duizend euro is bestolen

Nooit gedacht dat ik het voor Sylvie Meis zou opnemen, maar na het zien van alle commentaren online en op televisie op het nieuws dat bij een inbraak in haar Hamburgse appartement voor 800 duizend euro aan designertassen en sieraden zouden zijn gestolen, zit er niks anders op. Want het was tamelijk schokkend om te zien hoe Meis, vaak met een naar seksistisch ondertoontje (ze zou de tassen niet zelf hebben betaald, want ze zou een ‘golddigger’ zijn), zélf de schuld van de diefstal kreeg. Klassiek geval van blaming the victim.

Dieven zouden voor 800 duizend euro aan designertassen en sieraden van Sylvie Meis hebben gestolen. Beeld YouTube/RTL4

Vooropgesteld: liever had ik niet in deze parasociale relatie met Sylvie Meis gezeten, maar doordat ik altijd en overal berichten over de succesvolle presentator, model en influencer tegenkom, weet ik nogal wat over haar (meestal doordat ze dat zelf heeft verteld, dat is deel van haar verdienmodel). Bijvoorbeeld dat ze graag naar Ibiza op vakantie gaat, maar zich ook thuis voelt in het Beverly Hills Hotel in Los Angeles. Dat ze soms een ijsje eet, ‘zelfs’ het hoorntje. Dat ze diamanten bezit. En: heel veel designertassen, die ze thuis bewaart in een gigantische walk-in-closet die eruitziet als een bibliotheekkast – inclusief een trap om bij de bovenste plank te komen.

‘I lóve handbags’, zegt Sylvie Meis in een YouTubevideo. Achter haar rijen en rijen handtassen, voor haar op tafel een paar grote, exclusieve modellen (de duurste zo’n 35 duizend euro): een mintgroene Birkin-bag, een rode Kelly-bag. ‘De laatste jaren investeer ik alleen in merken als Hermès en Chanel, omdat ze hun waarde niet verliezen.’

‘Acht ton voor uiterlijk vertoon is eigenlijk belachelijk’, zei verslaggever Aran Bade in RTL Boulevard, dat dinsdagavond opende met de tassenroof. Door al die filmpjes en foto’s te delen, zou ze de kostbare waar ‘te koop’ hebben gezet. ‘Dan geef je het als een verkoopbrochure mee aan dieven.’ Bade was het met presentator Bridget Maasland eens dat Meis trots mag zijn, ‘maar zorg dan tenminste dat je het goed beveiligt’. Ik kan me niet herinneren dat Ali B. en Boef zo veel kritiek kregen toen zij werden bestolen.

Nikki Plessen vond de tassen, die ze ‘kunstwerken’ noemde, slimme investeringen. Misdaadverslaggever John van den Heuvel had ook moeite met het blaming the victime-frame. ‘Ze heeft er hard voor gewerkt, laten we daarvan uitgaan’, zei hij. Meis de schuld geven, was ‘de wereld op z’n kop’. Daarop volde een onnavolgbare ‘ja, maar’ van Maasland, want sterren worden nu eenmaal geregeld beroofd. ‘Ik ben het met je eens, John, maar dat is niet de wereld waarin we leven.’

Over uiterlijk vertoon gesproken: een graatmagere en afgetrainde Jaap Jongbloed (Mooiste meisje van de klas) vertelde dinsdagavond aan Renze Klamer dat hij binnenkort op de cover van Men’s Health staat. IJdel, hij gaf het toe. Maar daar hoor ik dan weer opmerkelijk weinig over.