Schilders in de 17de eeuw maakten graag ‘kaarslichtjes’, vanwege de sfeer én vanwege het geld

Christiaen Jansz. Dusart, Jonge man lezend bij kaarslicht (1645) Beeld Rijksmuseum

Weinig dingen op een schilderij zijn zo intrigerend als een lezend mens. We zien het hoofd, we zien de brief, maar wat erin staat, en hoe dat in het innerlijk resoneert: een waarachtig raadsel!



Van de jongen op Dusarts schilderij valt bijvoorbeeld met geen mogelijkheid te zeggen wat voor document hij precies aan het lezen is. Het enige wat we kunnen zeggen is dat hij volledig opgaat in het gelezene. Wat we verder zien, is dat het avond is of nacht. Hij leest bij het licht van een kaars, die trouwe leeslamp van de 17de-eeuwer – in de leuke Kaarslicht-tentoonstelling in Museum Gouda treft je veel van zulke nachtelijke lezers.

Je kunt veel redenen bedenken waarom kunstenaars toen vaak kaarsverlichte nocturnes schilderden, maar een die je zelden hoort is de economische. ‘Kaarslichtjes’, stelt men zich voor, waren lucratief. Ze kostten relatief minder tijd en middelen dan daglichtscènes, want grote stukken voorstelling bleven oningevuld en kleurechte, dure pigmenten werden weinig gebruikt, terwijl ze hetzelfde opleverden. Je verbaast je dat niet meer kunstenaars zulke scènes schilderden.

Voor ons heeft kaarslicht een wat weeïge, knuffelrockachtige bijklank, maar in vroeger tijden was het een dagelijkse, of beter: nachtelijke realiteit. Tot ver in de 19de eeuw waren kaarsen (en toortsen en olielampen) het enige middel om het duister enigszins terug te dringen. Als bekend hield (en houdt) de kracht van zo’n nachtkaarsje niet over. Een stuk of honderd ervan staan ongeveer gelijk aan één moderne gloeilamp. ‘Premoderne burgers’, schrijft historicus A. Roger Ekirch in At Day’s Close: Night in Times Past, ‘spraken sarcastisch van ‘kaarsen die de duisternis zichtbaar maakten’’. Toch werden ze veelvuldig gebruikt om ’s nachts bij te lezen.

Wouter Johannes van Troostwijk, Zittende man met hoed en mantel, lezend bij een olielampje (1808) Beeld Fondation Custodia, Collectie Frits Lugt, Parijs

Voor schilders was zulk ‘kaerslicht’ gefundenes fressen. Wat is er niet aantrekkelijk aan? Het maakt mensen mooier, ruimten intiemer, ontmoetingen spannender. Bij kaarslicht lijkt elke bijeenkomst een samenzwering. Op een tekening van de jong gestorven schilder Wouter Johannes van Troostwijk wordt de kaars, zoals vaker op dit soort voorstellingen, aan het zicht onttrokken door een repoussoir: het lichaam van een (wederom) lezende man in overjas, een gehoede figuur wiens schaduw zich aftekent op de muur. Je kunt in die enorme schaduw een metafoor zien voor het lezen zelf: het maakt ons geestelijk groter dan we op eigen kracht zouden zijn.

Toen ik bij mijn tweede rondje door de expositie Dusarts lezende jongen nog eens bekeek, zakte mijn waardering een beetje. Het gezicht bleef sterk, en die rode veer op de muts lichtte nog immer fraai op, maar zijn vingers troffen me opeens als vreemd vormeloos, alsof ze gemaakt waren van boter die door de warmte van de kaarsenvlam was gaan smelten. En nu we toch in de kritische modus zaten: dat lichaam – hoe stak dat nu precies in elkaar? Hier zagen we een ander voordeel van kaarslicht: stukken waar de schilder niet goed uitkwam, liet hij graag onverlicht .

De voorstelling zelf kwam me plots ook anders voor: was de jongen eigenlijk wel aan het lezen? Stond hij niet eerder op het punt de brief aan de kaarsenvlam te voeren? Hoe langer je keek, hoe meer de jongen veranderde van een man die informatie opslurpt in eentje die net een afwijzing voor de kiezen heeft gekregen, en zich meteen heeft voorgenomen zich er manmoedig doorheen te slaan. Die kaars in zijn hand brandde nog, maar elders leek een vlam gedoofd.