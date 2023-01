‘Schiet eens op!’ Hoe je omgaat met treuzelende kinderen als je haast hebt

Beeld Claudie de Cleen

Wat is dat toch? Juist wanneer jij als ouder haast hebt om op tijd op school of zwemles te komen, is je kind niet vooruit te branden. Je probeert het eerst in de rol van aanmoedigende coach (‘Kom op, jas aan!), maar de hele exercitie eindigt toch vaak in geërgerd zuchten en snauwen. En vervolgens help je met het aantrekken van de schoenen, want dat is sneller. Kan het ook anders?

Dit zeggen de deskundigen

‘Kinderen voelen de stress van ouders haarfijn aan’, zegt pedagoog Simone van Overbeek. Wanneer moeder of vader als een kip zonder kop door het huis rent en bevelen uitdeelt (‘Pak je tas! Schiet eens op!’), dan is de natuurlijke reactie van kinderen om stil te gaan staan. ‘Ze bevriezen als het ware, en deze freeze-stand is een overlevingsreactie. Eigenlijk zeggen ze hiermee: ik kan deze stress even niet aan. Ze beschermen zichzelf.’ Dat treuzelen is dus geen pesterij.

Zeker jonge kinderen zijn snel afgeleid. Eén keer vertellen wat er moet gebeuren voor vertrek is niet voldoende. ‘Ze hebben nog geen goed tijdsbesef en weten dus niet hoe lang tien minuten precies duurt’, zegt pedagoog Corine Mansvelder van het platform Rust in Ouderschap.

Het kan helpen om momenten als de ochtendspits te benaderen als een reeks vaardigheden die kinderen nog moeten leren, zegt Mansvelder. ‘Analyseer op een kalm moment de stress van eerder: waar ging het mis? Wat moet mijn kind nog oefenen? Dat vraagt om een investering, maar scheelt je op de lange termijn strijd en stress.’

Leg je kinderen uit hoe je het graag ziet. Van Overbeek: ‘Zeg: we hebben vaak haast en dat is voor niemand leuk. Hoe gaan we dat oplossen? Ik wil graag dat jullie me helpen. Zo maak je de kinderen medeverantwoordelijk.’

Hoe pak je het aan?

‘Je ziet vaak dat ouders hun kind gaan helpen, bijvoorbeeld bij het aankleden’, zegt Van Overbeek, ‘want dat is sneller en wel zo makkelijk. Maar je zegt hiermee ook: dit kun jij niet, dus ik ga dat voor je doen. Gun je kind het zelfvertrouwen dat ze krijgen door dit soort dingen zelf te doen.’

Delegeren kun je leren, wordt vaak gezegd, en dat geldt ook in de opvoeding. ‘Denk in kleine stapjes’, tipt de pedagoog. ‘Trek bijvoorbeeld een week uit om het smeren van de eigen boterhammen onder de knie te krijgen. Of het aankleden. Om de rest maak je je dan even niet druk.’ Begin hiermee op een rustig moment, bijvoorbeeld in het weekend, vult Mansvelder aan, en breid het dan uit naar doordeweeks.

Doe de taakjes die het meeste gedoe opleveren als eerste. Mansvelder: ‘Mijn zoon vindt altijd dat de randjes van zijn sokken niet goed zitten en dan moeten ze opnieuw aan. In de laatste minuten voordat we naar school vertrekken, heb ik daar geen geduld voor. Nu doen we de sokken aan voordat we gaan ontbijten.’

Houd de opdrachten aan je kind simpel en duidelijk. ‘Ga jezelf klaarmaken voor school’, is bijvoorbeeld te vaag. ‘Beter kun je de taken opdelen in kleinere instructies: ga je nog even naar de wc? En daarna: pak je je tas?’, aldus Mansvelder. ‘Calculeer in dat je het zult moeten herhalen, dat scheelt frustratie.’

Probeer als het kan wat ruimte te creëren, door in de ochtend bijvoorbeeld tien minuten eerder op te staan. Zo bouw je alvast wat treuzeltijd in. Dat scheelt drama als dochterlief opeens bedenkt dat ze die dag tóch vlechten in wil.