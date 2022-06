Schaamteloos lachen om opera Der Freischütz ★★★★☆

Sopraan Johanni van Oostrum, acteur Odin Lund Biron en sopraan Ying Fang. Beeld Bart Grietens

‘Is dit niet Jesus Christ Superstar? O nee, het is niet Webber, maar Weber.’ Je vraagt je af welke toon is gezet met deze opmerking. Dat Kirill Serebrennikov, de Russische regisseur van zowel opera, film als theater, geen klassieke enscenering van Der Freischütz van Carl Maria von Weber (1786-1826) zou gaan maken, was al duidelijk.

Het spektakel is het begin van het Holland Festival. Het Koninklijk Concertgebouworkest staat onder leiding van Patrick Hahn (26), die kortgeleden werd aangekondigd als de vervanger van de zieke Riccardo Minasi.

Na de woordgrap, gemaakt door de Amerikaanse acteur Odin Lund Biron, blijkt direct dat de nieuwste productie van De Nationale Opera maar heel losjes opgehangen is aan Der Freischütz. Biron speelt een door Serebrennikov erbij verzonnen personage, The Red One. Met een knalrode pruik en rode kleding is hij de nar die de boel relativeert en opjut tegelijkertijd.

De drieakter van Weber gaat over Max, een jonge jager die graag wil trouwen met Agathe. Daar zal hij eerst een schietwedstrijd voor moeten winnen. Kaspar, de jaloerse ex van Agathe, heeft eerder een Faustiaanse deal met duivelsgezant Samiel gesloten: magische kogels in ruil voor zijn ziel.

Max schiet de laatste tijd bepaald niet scherp en Kaspar maakt gebruik van diens wanhoop door hem over te halen eenzelfde pact te sluiten. Hierbij vertelt hij niet dat van de zeven toverkogels die Max krijgt, de zevende een door Samiel bepaald doel treft.

Agathe maakt zich zorgen, dus vriendin Ännchen probeert haar op te beuren. De een somber, de ander blij; had je er net zo goed één personage van kunnen maken, schampert The Red One.

De ouverture is de muzikale synopsis van Webers Schicksalsdrama – je ziet de solisten in een video het verhaal naspelen, een ironische ondertiteling vat het in woorden samen. Daarna laat Serebrennikov de oorspronkelijke verhaallijn los. Hij brengt de boel naar de studio van De Nationale Opera. Der Freischütz is in deze raamvertelling de opera waar de zangers auditie voor doen. Max is een sukkelige tenor – een geweldige rol van Benjamin Bruns – die van zijn vrouw sexy moet praten tussen de lakens, met diepere stem. Hoe, sombert hij, kun je dat nou vragen van een tenor?

Günther Groissböck, goed gecast met zijn spierballen en lekker hees laagje op de stem, is Kaspar: nu een viriele bariton, die zich wil inlikken bij de maestro. De laatste blijkt duivelsgezant Samiel, een spreekrol die is weggelegd voor dirigent Hahn. Terwijl Hahn het prima (maar niet sprankelend) spelende orkest dirigeert, valt zijn gesproken woord in het water en is er niets engs aan zijn demonische karakter. Zijn inspanningen ten spijt, wordt Kaspar gewoon weer, hup, teruggestuurd het koor in. Geen solorol voor hem.

Agathe, gezongen door de Zuid-Afrikaanse sopraan Johanni van Oostrum (met een hartroerende kwetsbaarheid in haar klare stem) is net zo gestresst als het oorspronkelijke personage, nu als gearriveerde sopraan die doodsbenauwd is dat ze wordt overschaduwd door de jongere garde en haar carrière kwijtraakt. Een van die trappelende, jonge mensen is Ännchen. Sopraan Ying Fang, net als Biron een heerlijk theaterdier met haar heldere en krachtige stem, is eerst nog blijmoedig vol bewondering voor Agathe, gaandeweg geërgerd door dier sterallures.

In plaats van de oorspronkelijke gesproken teksten komen er beurtelings zangers aan het woord die hun gekke gewoonten of bijgelovige rituelen opbiechten: op links in de coulissen moeten staan tijdens de ouverture, masturberen op de klanken van een meisjeskoor (bah), benen scheren voor elke première (uit monde van een bariton).

Biron zingt tussendoor nog een paar nummers van het album The Black Rider – gebaseerd op het Freischütz-verhaal – van Tom Waits. Door Birons croonende zang (Just the Right Bullets klinkt fantastisch) samen met de groove van de leden uit het Nationaal Jeugd Jazz Orkest zijn de nummers verfrissend afwisselend.

De acteur is alomtegenwoordig met zijn lenige fysiek en fungeert als een grote korrel zout, al fluisterend in wanhopige oren, dansend met Ännchen, ironisch zwijmelend en goed getimed zuchtend op de Cavatina van Agathe.

Dan zijn er nog de capriolen van bariton Michael Wilmering, die zijn stem krachtig weet te houden tijdens touwtjespringen en op zijn handen staan (bravo). De mannen van het Koor van DNO zingen als strippers het jagerskoor en zwaaien zo onbeholpen met hun smokingjasjes dat ze al zingend uit de bocht vliegen. Gruizige koordames dringen zich weinig sensueel aan hen op. Schaamteloos lachen om wat eigenlijk een serieuze opera is, werkt wel zo bevrijdend.

Bovennatuurlijk, mysterieus en griezelig Weber maakte met Der Freischütz (1821) het begin van de Duitse romantische opera: bovennatuurlijk, mysterieus en griezelig. De verhalen zijn middeleeuws, mythisch of sprookjesachtig. De setting is onderdeel van het lot van de hoofdpersonages, die op hun beurt goed of kwaad vertegenwoordigen. Straf, boetedoening en redding hebben een religieuze connotatie. Typerend voor de 19de-eeuwse Duitse opera is het gebruik van volksmuziek. Een voorbeeld in Der Freischütz is het jagerskoor. Verder kan de manier waarop Weber harmonieën en instrumentatie gebruikt – pauken, hoorns, en trombones tegenover tremolo’s in de strijkers voor de enge setting van de duivelse Wolfskloof waar de magische kogels gegoten worden bijvoorbeeld – worden gezien als een voorzet van het leidmotiefgebruik dat later door Wagner gemunt werd.