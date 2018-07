Scarlett Johansson ziet af van transgenderrol na felle kritiek

‘In het licht van recente ethische vragen die zijn ontstaan na mijn casting als Dante 'Tex' Gill, heb ik besloten mijn deelname aan het project in te trekken’, licht Johansson haar besluit toe op de site van het Amerikaanse Out Magazine. ‘Hoewel ik het fantastisch had gevonden om het verhaal van Dante en zijn transitie te kunnen laten zien, begrijp ik waarom hij volgens velen door een transgender persoon moet worden gespeeld.’

Aanvankelijk reageerde Johansson minder begripvol. Ze verdedigde haar rol door te wijzen op collega-acteurs Jeffrey Tambor, Jared Leto en Felicity Huffman. Zij wonnen prijzen voor hun vertolking van transgender-personages, Tambor in de serie Transparent, Leto in de film Dallas Buyers Club en Huffman in Transamerica. Haar eerste reactie noemt de actrice nu ‘ongevoelig’. Ze zegt dankbaar te zijn dat het debat heeft geleid tot een breder gesprek over diversiteit en representatie in de filmwereld.

Met de regisseur van Rub & Tug, Rupert Sanders, werkte Johansson eerder samen voor de remake van de Japanse animatiefilm Ghost in the Shell. Ook haar hoofdrol in deze film was controversieel. De makers werden beschuldigd van whitewashing, omdat Johansson als witte vrouw een Aziatisch personage speelde.