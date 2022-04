Scapino Ballet laat met The Square 2 weer sterk en consequent uitgevoerd werk zien ★★★☆☆

★★★☆☆

Fragment van choreograaf Ryan Djojokarso uit The Square 2 door Scapino Ballet Rotterdam. Beeld Bas Czerwinski

Je moet een beetje durven meesurfen op de donkere, industriële soundscape van de live spelende gitarist Richard van Kruysdijk. Met zijn aanhoudende bastonen (drones), doffe dreunen, bonkende samples en lang uitgesponnen down-tempo (ambient) bepaalt Van Kruysdijk op twee gitaren en één omnichord (een soort synthesizer) volledig de duistere sfeer van The Square 2. Het jaarlijkse Square-project van Scapino Ballet Rotterdam, opvolger van Twools, is bedoeld om nieuwe gastchoreografen te laten experimenteren in de grote zaal en hun (korte) werken aan elkaar gelast te presenteren aan een groot publiek.

Deze editie laten drie choreografen zich lichtjes inspireren door het eerste deel (Inferno ) van Dantes Divina Commedia, naar een idee van componist Van Kruysdijk. Zijn livemuziek vormt het vertrekpunt. De vijf kwartier durende reis begint duidelijk in de hel, met halverwege op videobeeld zelfs een aanstormende roedel bloeddorstige hellehonden. En in de gebarentaal, gebruikt door choreograaf Mario Bermúdez Gil, keert het teken van het Beest regelmatig terug, met gespitste wijsvinger en pink.

In de opening van deze Spaanse choreograaf figureert danser Lorenzo Cimarelli als verdwaalde reiziger, soms trekkend met een been, soms rust zoekend in een kopstand. Wanneer hij verder de duisternis intrekt wordt hij besprongen door grijs gerokte dansers, die zich in zijn armen gooien, hem neerduwen en vervolgens op hun hurken rustig weghippen. Vertolken ze zijn duivelse demonen? Of zijn het handlangers van hellevorst Van Kruysdijk? Alle motoriek vertrekt in ieder geval vanuit boos beukende schouders.

Wanneer de kozijnen van het podiumbrede raamwerk bloedrood oplichten, stuurt de in Nederland werkende Franse choreograaf Antonin Comestaz een soepel in elkaar hakend trio de dansvloer op. Terwijl Van Kruysdijks soundscape blijft grommen als een stationair draaiende vrachtwagen, geven de dansers met hoekige arm- en beengebaren golvende impulsen aan elkaar door. Wat de twee zwarte mannen met dito mondkapjes in dit energieke deel van de voorstelling met Inferno te maken hebben, blijft onduidelijk.

Dat is ook een beetje de makke van het verder wel sterk en consequent uitgevoerde The Square 2. Je zoekt naar een verhalende betekenis, omdat beelden verwijzen naar de symboliek van de hel. Maar de reis blijft diffuus en geeft zich niet makkelijk prijs. Vertolkt de gemaskerde danser Mischa van Leeuwen, schrijdend op hoge kothurnen, de mythische veerman Charon, die schimmen van overledenen overzet naar de onderwereld? Of redt hij juist een verslapte mens uit het vagevuur, door danser Ruochen Wang met een lange stok tot leven te porren?

In ieder geval zijn deze slotbeelden van choreografie van de Nederlands-Surinaamse choreograaf Ryan Djojokarso wel hoopvoller getoonzet. Met een witte ballon tikt Wang de duisternis weg, op een elektronische beat van Van Kruysdijk. Die staat zelf ook een beetje te swingen, wanneer het surfen eindigt op een wit wolkendek.

Fragment van choreograaf Mario Bermúdez Gil uit The Square 2 door Scapino Ballet Rotterdam. Beeld Bas Czerwinski

The Square 2 Dans ★★★☆☆ Door Scapino Ballet Rotterdam. Choreografie: Mario Bermúdez Gil, Antonin Comestaz en Ryan Djojokarso. Compositie, livemuziek en videoprojecties: Richard van Kruysdijk. 16/4, Theater Rotterdam. Tournee t/m 10/6.