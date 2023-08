‘Scamanda’, over de ‘zieke’ Amanda C. Riley, is een pareltje in het subgenre oplichterij binnen true crime ★★★★☆

Als de Amerikaanse Amanda C. Riley in 2012 vlak na de geboorte van haar zoontje hoort dat ze lymfeklierkanker heeft, begint ze een blog. Ze wil delen wat ze meemaakt. En dat is de jaren die volgen nogal wat: vier keer is ze terminaal, vier keer herstelt ze wonderbaarlijk.

Ook buiten het ziekenhuis heeft Riley het druk. Na een urenlange, experimentele immunotherapiebehandeling bezoekt ze op Broadway de musical Wicked, gratis, de kaartjes heeft ze gekregen. Na een operatie waarbij vocht uit haar hersenen is gehaald, stapt ze nog diezelfde dag met een pleistertje achter haar oor in het zwembad. En ze wordt weer zwanger. Op bijeenkomsten in de kerk zegt ze dat wonderen gebeuren. Als je maar blijft geloven.

Over de auteur

​Anna van Leeuwen is kunstredacteur van de Volkskrant. Ze schrijft over tentoonstellingen, musea, kunstenaars en de kunstmarkt.

Goedgelovigheid, daarover gaat de eindeloos fascinerende podcast Scamanda. Riley was een oplichter. Haar ziekteverloop was wonderbaarlijk omdat ze simpelweg geen kanker had. Jarenlang hield ze haar omgeving voor de gek.

Toen Riley met haar krankzinnige bedrog tegen de lamp liep, had ze via de website supportamanda.com al meer dan 100 duizend dollar aan donaties opgehaald. Daarnaast werd het gezin ondersteund met cadeaukaarten, kerstcadeautjes, tickets voor concerten, sportwedstrijden, vliegtickets, contant geld en nog veel meer. Iedereen wilde helpen, want de medische kosten waren torenhoog, legde Riley in haar blog uit. ‘Zelfs een paar dollars maken al een verschil’, aldus de website.

Deze podcast is een pareltje in het subgenre oplichterij binnen true crime. Het is choquerend te horen hoe belachelijk ver Riley ging om de mensen om haar heen te laten geloven dat ze ernstig ziek was. En hoeveel aandacht en geld ze daardoor kreeg.

De Britse journalist en presentator Charlie Webster sprak uitgebreid met Rileys vrienden en bekenden, die steeds vertellen dat Riley zo’n bruisende persoonlijkheid was en dat ze met haar ‘survivor-verhaal’ uitgroeide tot een lokale beroemdheid. Ook Rileys blog vol leugens, in de podcast door een actrice voorgelezen, helpt om alles duidelijk te reconstrueren.

De held van het verhaal komt ook uitgebreid aan het woord, dat is de Amerikaanse tv-producent Nancy Moscatiello, die zich na een anonieme tip jarenlang vastbeet in onderzoek. Met resultaat: Riley is veroordeeld tot 5 jaar cel. En Scamanda, geproduceerd door Webster en Moscatiello, is nu een van de best beluisterde podcasts van de VS en Groot-Brittannië. De volgende halte is waarschijnlijk een documentaire of serie. Dan wordt Riley net zo bekend als Elizabeth Holmes en Anna Sorokin. Niet als ‘survivor’, maar als oplichter.